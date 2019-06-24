What is Europe’s maritime security role in the South China Sea ?
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning en présence de Mathieu Duchâtel, Delphine O et John Nilsson-Wright, sur le thème suivant : « What is Europe’s maritime security role in the South China Sea ? ».
Guests
Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie de l’Institut Montaigne.
Delphine O, Ambassadrice, secrétaire générale de la Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes 2020.
John Nilsson-Wright, Senior Fellow au programme AsiaPacific de Chatham House.
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning en présence de Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie de l’Institut Montaigne, Delphine O, Ambassadrice, secrétaire générale de la Conférence mondiale de l'ONU sur les femmes 2020 et John Nilsson-Wright, Senior Fellow au programme AsiaPacific de Chatham House, sur le thème suivant :
« What is Europe’s maritime security role in the South China Sea ? »
L’évènement aura lieu le lundi 24 juin de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en anglais
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
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Intervenants :
Mathieu Duchâtel est directeur du programme Asie de l’Institut Montaigne. Avant d’occuper ce poste, il a été directeur adjoint du programme Asie et Chine de l’ECFR. Docteur en science politique de Sciences Po Paris, il a été chercheur et représentant à Pékin du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) et chercheur à Paris et à Taipei pour Asia Centre. Il a également été professeur invité à la School of International Studies de l’Université de Pékin, puis au Japan Institute of International Affairs. Son travail porte sur la sécurité en Asie, les affaires maritimes dans la région, la péninsule coréenne et la politique étrangère chinoise.
Delphine O est ambassadrice, secrétaire générale de la Conférence mondiale de l’Organisation des Nations Unies sur les femmes 2020. Avant d’occuper ce poste, elle a été députée La République en Marche (LREM) de la 16ème circonscription de Paris et a siégé au sein de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Précédemment, elle a également travaillé au ministère des Affaires étrangères à l’ambassade de France en Corée du Sud, ainsi qu’au consulat général de France à New York. Elle est spécialiste des relations internationales, en particulier du Moyen Orient et de l'Iran.
John Nilsson-Wright est Senior Fellow au programme AsiaPacific de Chatham House. Il est également maître de conférences à l’Université de Cambridge et au Darwin College. Précédemment, il a notamment été membre du Global Agenda Council (GAC) et du Forum économique mondial (WEF) sur la Corée, ainsi qu’administrateur du UK-Japan 21st Century Group. Il est aussi membre du comité de rédaction de Global Asia et du European Japan Advanced Research Network (EJARN). Son travail porte sur l’Asie du Nord-Est, et plus particulièrement sur le Japon et la péninsule coréenne.