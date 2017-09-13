HablemosDePolonia: Desayuno de trabajo y Beer&Politics

Guests Piotr Buras, jefe de la oficina de ECFR en Varsovia.

Chaired by Francisco de Borja Lasheras, jefe de la oficina de ECFR en Madrid.

El pasado miércoles 13 de septiembre, la oficina de ECFR en Madrid organizó una agenda de actividades sobre Polonia con Piotr Buras, jefe de la oficina de ECFR en Varsovia. La visita se enmarcó dentro de la publicación del nuevo informe de Buras para ECFR “Europa y sus descontentos: el rumbo de la colisión de Polonia con la Unión Europea” y la tribuna sobre las esperanzas de Polonia en el periódico El País.

La oficina organizó por la mañana un desayuno de trabajo con representantes y diplomáticos de diferentes embajadas europeas, partidos políticos y la sociedad civil. En el encuentro se abordaron los cambios ideológicos que ha experimentado la población, especialmente la juventud, el papel de los medios de comunicación y de los partidos de la oposición en la opinión pública, así como el futuro del país. Se plantearon diversas cuestiones sobre los próximos escenarios y posibilidades ante la tensión entre las instituciones de la UE y Polonia en lo que se refiere a las reformas judiciales en el país, pero se negó la existencia de un riesgo real de que Polonia abandone la Unión Europea (#Polexit).

Por la tarde, Buras asistió al Beer&Politics #HablemosDePolonia, moderado por Nika Prislan, Coordinadora de Programas de ECFR Madrid. El evento recibió una gran acogida con alrededor de 50 asistentes, especialmente jóvenes y estudiantes de relaciones internacionales que demostraron un gran interés y conocimiento sobre el tema.

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Entrevista a Piotr Buras sobre la situación en Polonia y su crisis con la UE