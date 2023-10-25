Global Gateway Africa – Geopolitica, investimenti e prospettive per l’Italia

Il primo Global Gateway Business Forum di Bruxelles (25-26 Ottobre) giunge in un momento estremamente significativo per le dinamiche infrastrutturali italiane ed europee. Con lo sviluppo del corridoio India – Medio Oriente – Europa, l’UE riprende l’iniziativa nella connettività globale. Si rafforza l’attenzione all’Africa, fin dall’inizio al centro delle strategie del Global Gateway per raggiungere gli obiettivi europei di autonomia strategica e di transizione. In Africa, l’Europa e l’Italia si trovano a farsi largo tra una crescente competizione internazionale e le nuove aspirazioni dei partner africani. Il Global Gateway rappresenta quindi l’occasione per rafforzare i legami UE-Africa e Italia-Africa, inaugurando un nuovo modello di cooperazione che risponda meglio alle necessità strategiche europee e alle esigenze delle economie africane.



Il settore privato costituisce una componente fondamentale per l’attuazione del Global Gateway, creando opportunità per le aziende italiane sia in fase di realizzazione delle infrastrutture, sia grazie all’apertura di nuovi mercati in diversi settori, tra cui energia, digitale e agricoltura. Se il Global Gateway guarda principalmente alle potenzialità dell’Africa, diversi dei suoi vicinati risultano indispensabili per il successo dell’iniziativa. Dal Mediterraneo al Golfo Persico, la costruzione di reti logistiche, energetiche e digitali con le regioni circostanti sarà indispensabile per favorire interscambi e investimenti.



L’incontro, organizzato da ECFR Roma, Africa e Affari, Confindustria Assafrica e Mediterraneo, con il supporto di Spazio Europa e Sparkle, si è tenuto presso Spazio Europa, gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.