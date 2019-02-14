Europe-Maghreb : quelle coopération en matière de migration ?
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning, en présence de Tasnim Abderrahim, Shoshana Fine, Olivier Kaba et Chloe Teevan sur le thème suivant : « Europe-Maghreb : quelle coopération en matière de migration ? ».
Guests
Tasnim Abderrahim, chercheuse invitée au programme MENA de l’ECFR.
Shoshana Fine, coordinatrice du programme Europe Puissance de l’ECFR.
Olivier Kaba, responsable d’équipe projets Migrations à l’AFD.
Chaired by
Chloe Teevan, coordinatrice du programme MENA de l’ECFR.
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning, en présence de Tasnim Abderrahim, chercheuse invitée au programme MENA de l’ECFR, Shoshana Fine, coordinatrice du programme Europe Puissance de l'ECFR, Olivier Kaba, responsable d’équipe projets Migrations de l'AFD et Chloe Teevan, coordinatrice du programme MENA de l’ECFR, sur le thème suivant :
« Europe-Maghreb : quelle coopération en matière de migration ? ».
L’évènement aura lieu le jeudi 14 février de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges se tiendront en français.
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
Les discussions auront lieu sur la base de la dernière publication de Tasnim Abderrahim, « Pushing the boundaries : How to create more effective migration cooperation across the Mediterranean » (janvier 2019).
Les migrations sont l’enjeu majeur qui façonne aujourd’hui les relations de l'Europe avec l'Afrique du Nord. Tandis que l'Union européenne (UE) s'efforce d'endiguer le flux de migrants qui traverse la Méditerranée, les décideurs politiques ont souligné à maintes reprises que le renforcement des partenariats avec les États d'Afrique du Nord constitue la clé de la gestion des flux.
Cette publication souligne les principales priorités qui permettront de conclure de nouveaux accords à l'avenir, en suggérant où et comment les Européens pourraient s'assurer plus efficacement un soutien local en matière de gestion des frontières et de retour des migrants.
Intervenants :
Tasnim Abderrahim est chercheuse invitée au programme Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) de l’ECFR. Ses recherches portent sur la question migratoire dans les relations EU-Afrique du Nord. Elle a notamment travaillé comme chercheuse au European Centre for Development Policy Management de Maastricht et assistante de recherche au Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales de Tunis.
Shoshana Fine est consultante pour le programme Europe Puissance de l'ECFR. Son travail porte sur la gouvernance de la migration, de la sécurité et des frontières et plus particulièrement sur l'externalisation de la politique migratoire de l'Union européenne dans les pays tiers. Elle a récemment publié un ouvrage appelé « Borders and Mobility in Turkey », où elle présente une étude critique de la gouvernance de la migration et des réfugiés en Turquie.
Olivier Kaba est chef de projet Migrations à l'Agence Française de Développement (AFD). Avant d'occuper ce poste, il a été consultant pour le programme Mobilité Migration Développement (P2MD) de l'AFD, auprès de la cellule technique du Codéveloppement (ministère des Finances) au Mali. Il a également travaillé pour l'Union européenne et pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Modératrice :
Chloe Teevan est coordinatrice du programme Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) de l’ECFR. Avant d'occuper ce poste, elle a travaillé avec la Studio Emad Eddin Foundation au Caire, ainsi qu'avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Irlande. Son travail porte sur l'économie politique de la région MENA, avec un accent sur l'Egypte et le Maghreb.