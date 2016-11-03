Europa en Brexit, Europa en Crisis (con El País)

Guests Douglas Alexander, ex ministro británico para Europa y miembro del consejo de ECFR. Robert Cooper, diplomático y miembro del consejo de ECFR. María R. Sahuquillo, redactora de internacional en El País.

Chaired by Modera Alicia González, corresponsal de economía en El País. Introduce Francisco de Borja Lasheras, director de ECFR Madrid.

El evento tuvo lugar el pasado 3 de noviembre, a las 19h, en el Círculo de Bellas Artes (Alcalá 42).

Tras el referéndum británico en junio, reina la incertidumbre sobre el Brexit, si será “duro”, “blando”, o si habrá Brexit. Más allá del Reino Unido, la cuestión de fondo sigue siendo el futuro de Europa en tiempos de eurofobia, racismo y Trumps europeos, y en un mundo de autócratas y Alepos. No hay un solo día en el que las posibles consecuencias del Brexit no copen titulares y discusiones.

Así pues, entre las conclusiones de los ponentes, pudimos extraer que la UE y Reino Unido se adentran en terreno desconocido. En el actual escenario todo es posible y reina la incertidumbre. Cuando Theresa May afirma que ‘Brexit significa Brexit’, lo que está revelando realmente es que el gobierno no solo no sabe qué estrategia seguir, sino que tampoco qué objetivos busca exactamente. A pesar de todas las dificultades y de la incertidumbre, un objetivo claro del gobierno es terminar con la libre circulación de trabajadores. La percepción del gobierno del referéndum como un mandato para sacar la Reino Unido de la UE y para reforzar sus fronteras ha conducido las dinámicas políticas hacia un ‘Brexit duro’. El miedo a un ‘contagio’ de un sentimiento anti-UE será un factor relevante durante las negociaciones entre Reino Unido y la UE.

El auge del populismo en la UE y en EEUU debe mucho a las mismas tendencias: frustración económica, ansiedad cultural y alienación política. Estas están presentes en muchos países de la UE, lo que significa que con probabilidad durante los próximos años se darán en otros lugares de Europa movimientos centrados en la cuestión de la libre circulación. Es un desafío intergeneracional reconectar a la ciudadanía con las instituciones nacionales y europeas para lograr que la población se sienta parte de la UE. El proceso que seguirá a la activación del artículo 50 se prolongará durante más de dos años. Las negociaciones serán duras desde ambas partes, y un escenario de desorden político marcado por la incertidumbre económica será una característica clave del proceso.

El evento fue retransmitido en directo por www.facebook.com/ecfrmadrid.

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