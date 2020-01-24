Entre sanctions et négociations : quelles perspectives pour les relations Europe – Russie ?
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning en présence d'Andrew Wilson, Gustav Gressel, Kadri Liik et Nicu Popescu.
Guests
Andrew Wilson, chercheur pour le programme « Europe élargie » de l’ECFR et spécialiste de l’Ukraine et des pays d’Europe de l’Est.
Gustav Gressel, chercheur au sein du programme « Europe élargie » au sein de l’ECFR à Berlin.
Kadri Liik, chercheuse pour le programme « Europe élargie » de l’ECFR et spécialiste de la Russie.
Chaired by
Nicu Popescu, ancien ministre moldave des Affaires étrangères et directeur du programme « Europe élargie » de l’ECFR.
Madame, Monsieur, cher.e.s ami.e.s de l’ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning sur le thème suivant :
« Entre sanctions et négociations : quelles perspectives pour les relations Europe-Russie ? »
Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, la Russie entretient une relation très complexe avec ses voisins européens. Les derniers efforts stratégiques du président français, Emmanuel Macron, pour rapprocher l’Europe du Kremlin suscitent des vifs débats au sein de nombreux pays européens qui se tiennent méfiants à l’égard de Vladimir Poutine. Comment la nouvelle Commission européenne de Van der Leyen entend-elle se positionner face à son homologue russe, et quelles seront les conséquences sur les pays du partenariat oriental ? De quels atouts bénéficierait une Europe stratégiquement autonome face à Moscou ?
L’évènement aura lieu le vendredi 24 janvier de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en anglais.
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
Andrew Wilson, est chercheur au programme « Europe élargie » de l’ECFR. Professeur d’études ukrainiennes à l’University College of London, il a été publié par Yale en 2004 grâce à son ouvrage intitulé « Ukraine Crisis : What It Means for the West ». Son travail porte également sur la politique comparative de démocratisation dans les Etats post-soviétiques.
Gustav Gressel (@GresselGustav), chercheur au programme « Europe Elargie » de l’ECFR, il travaille sur la politique de sécurité et des affaires stratégiques. Avant de rejoindre l’ECFR, il a travaillé au bureau pour la politique de sécurité au sein du ministère autrichien de la Défense et au International Institute for Liberal Politics de Vienne. Il a servi cinq ans dans les forces armées autrichiennes.
Kadri Liik (@KadriLiik), chercheuse au programme « Europe élargie » de l’ECFR. Ses travaux portent sur la Russie, l’Europe de l’Est et les pays baltes. Avant de rejoindre l’ECFR, elle a été directrice du Centre de recherche sur la défense (ICDS) en Estonie, où elle a également travaillé comme chercheuse et directrice de la Lennart Meri Conference. Elle a été correspondante à Moscou pour plusieurs quotidiens estoniens, dont Postimees, Eesti Päevaleht et Baltic News Service.
Nicu Popescu (@nicupopescu), ancien ministre moldave des Affaires étrangères, il est aujourd’hui directeur du programme « Europe élargie ». Ses recherches se portent sur les relations de l’UE avec la Russie et les pays du partenariat oriental. Avant d’occuper ce poste, il a été analyste senior à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (EUISS).