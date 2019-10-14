« Elections en Pologne : espoirs, craintes, et implications pour l’Europe »
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning sur le thème suivant : « Elections en Pologne, le jour d’après : espoirs, craintes, et implications pour l’Europe » en présence de David Cadier et Pawel Zerka.
Guests
David Cadier, docteur en sciences politiques.
Pawel Zerka, chercheur et coordinateur du programme Europe Puissance de l’ECFR.
Chaired by
Clotilde Warin, rédactrice en chef, Confrontations Europe.
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning en présence de David Cadier, docteur en sciences politiques et Pawel Zerka, chercheur et coordinateur du programme Europe Puissance de l'ECFR. sur le thème suivant :
« Elections en Pologne, le jour d’après : espoirs, craintes, et implications pour l’Europe »
L’évènement aura lieu le lundi 14 octobre de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en français
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
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Intervenants :
David Cadier: (@DavidCadier) est docteur en sciences politiques et coordonne au CERI-Sciences Po le projet européen EULISTCO avec Christian Lequesne. Il est également chercheur associé au centre LSE IDEAS de la London School of Economics et au Centre for the Governance of Change d’IE University. Ses recherches portent sur la politique extérieure de l’Union Européenne et de ses états membres. Il s’intéresse plus particulièrement aux relations UE-Russie, à l’Europe centrale et à l’analyse conceptuelle de la politique étrangère.
Pawel Zerka (@PawelZerka) est chercheur et coordinateur du programme Europe Puissance de l'ECFR. Ses travaux portent sur les affaires européennes, notamment la politique commerciale, l'opinion publique et la politique européenne de la Pologne. Avant de rejoindre l'ECFR en août 2017, il a travaillé comme expert et responsable de programmes auprès de deux think tanks polonais, WiseEuropa et demosEUROPA-Center for European Strategy. Il est titulaire d'un doctorat en économie et d'un master en relations internationales de la Warsaw School of Economics (SGH), ayant également étudié à Sciences Po Bordeaux et à l'Université de Buenos Aires.
Clotilde Warin (@ClotildeWarin) est rédactrice en chef de Confrontations Europe, où elle coordonne la publication trimestrielle qui suit l’actualité européenne et analyse les grands enjeux liés à l’agenda bruxellois, tout en réaffirmant les prises de position du think tank. Clotilde est également chargée des questions migratoires et porte la voix de Confrontations Europe dans les médias à travers la publication de tribunes.