„Diese Krise ist anders: Zur Notwendigkeit einer europäischen Zukunftsbestimmung“
Welche politischen Strategien haben wir, um die Fliehkräfte in der EU einzudämmen? Wie können wir tief zu ihren Ursachen vordringen und wie kann Europa wieder zu innerer Stärke und Einheit finden? Eine Diskussion mit Timothy Garton Ash und Norbert Röttgen.
Guests
Dr. Norbert Röttgen, MdB, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten
Timothy Garton Ash, Professor für European Studies, University of Oxford
Chaired by
Almut Möller, Senior Policy Fellow und Leiterin des ECFR Berlin
Vortrag und Diskussion
mit Timothy Garton Ash und Norbert Röttgen
am Donnerstag, dem 10. März 2016
um 11:00 Uhr
in das „Haus der Commerzbank“
Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Innerhalb und zwischen den Staaten und Gesellschaften Europas sind Risse aufgebrochen. Nach der Krise der gemeinsamen Währung treibt nun innerhalb kurzer Zeit die Herausforderung der Fluchtbewegungen die Staaten der EU auseinander. Dies passiert zu einem Zeitpunkt, in dem die Europäische Union außen- und sicherheitspolitisch gefordert ist wie nie.
Keine Frage, die Lage ist tatsächlich ernst für den Zusammenhalt in der EU. Welche politischen Strategien haben wir, um die Fliehkräfte in der EU einzudämmen? Wie können wir tief zu ihren Ursachen vordringen und wie kann Europa wieder zu innerer Stärke und Einheit finden?
Diese und weitere Fragen haben wir gemeinsam mit Dr. Norbert Röttgen, MdB, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, und Timothy Garton Ash, Professor of European Studies, University of Oxford, versucht zu beantworten. Die Moderation übernahm Almut Möller, Senior Policy Fellow und Leiterin des Berliner ECFR Büros. Es wurden von beiden Seiten interessante Impulse gegeben und auch das Publikum konnte in der anschließenden Diskussionsrunde mitwirken. Im Anschluss wurde zu einem kleinen Empfang geladen.