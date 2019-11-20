Comment l’islam façonne la politique au Mali
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning en présence de Andrew Lebovich et Jacques Maire.
Guests
Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré est psychologue clinicien et chargé de cours à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).
Andrew Lebovich, chercheur invité au Programme Afrique du Nord et Moyen-Orient de l’ECFR.
Jacques Maire, député LREM de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine et président du groupe d’amitié France-Niger à l’Assemblée nationale.
Chaired by
Célian Macé, journaliste à Libération.
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning en présence de Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré est psychologue clinicien et chargé de cours à l’Institut national des langues et civilisations orientales Andrew Lebovich chercheur invité au Programme Afrique du Nord et Moyen-Orient de l'ECFR, Jacques Maire, député LREM de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine et président du groupe d’amitié France-Niger à l'Assemblée nationale et modéré par Célian Macé, journaliste à Libération.
« Comment l’islam façonne la politique au Mali »
L’évènement aura lieu le mercredi 20 novembre de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en français
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
_____________________________________________
Intervenants :
Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré est psychologue clinicien et chargé de cours à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Ses travaux portent sur l’étude du fait religieux, la psychologie interculturelle, et les problématiques identitaires dans la nation peule. Il a obtenu son doctorat sur “Les fonctions de l'investissement religieux : étude d'une population musulmane malienne” à l'Université Paris Descartes et un Master en études stratégiques et politiques de défense.
Andrew Lebovich, (@tweetsintheME) est chercheur invité au Programme Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'ECFR et doctorant à l'Université de Columbia – où sa thèse porte sur l'histoire des mouvements réformistes musulmans en Algérie, au Mali et au Sénégal.
Jacques Maire, (@JMaireofficiel) député LREM de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine. Il est également président du groupe d’amitié France-Niger à l'Assemblée nationale. Il s’est engagé dans le développement d’une stratégie interparlementaire G5 Sahel. Il a organisé, le 13 décembre 2018, le Sommet Interparlementaire G5 Sahel de Paris. Cette initiative a donné lieu à la création d’un Comité interparlementaire permanent G5 Sahel par les cinq présidents des Assemblées nationales sahéliennes.
Modérateur
Célian Macé, (@CelianMace) journaliste à Libération en charge de l'actualité du Maghreb et du Sahel. il a été correspondant à Bamako (2007-2008), il retourne régulièrement au Mali et dans les pays de la région pour des reportages.