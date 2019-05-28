Ce que veulent les citoyens européens : un bilan des élections européennes
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning avec Susi Dennison, Pierre Vimont, Pawel Zerka et modéré par Laure Mandeville, sur le thème : « Ce que veulent les citoyens européens : un bilan des élections européennes ».
Guests
Susi Dennison, directrice du programme Europe Puissance de l’ECFR.
Pierre Vimont, ancien diplomate et chercheur associé à Carnegie Europe.
Pawel Zerka, coordinateur du programme Europe Puissance de l’ECFR.
Chaired by
Laure Mandeville, écrivaine et reporter au Figaro.
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning en présence de Susi Dennison, directrice du programme Europe Puissance de l’ECFR, Pierre Vimont, ancien diplomate et chercheur associé à Carnegie Europe, Pawel Zerka, coordinateur du programme Europe Puissance de l’ECFR, et modéré par Laure Mandeville, écrivaine et reporter au Figaro, sur le thème :
« Ce que veulent les citoyens européens : un bilan des élections européennes ».
L’évènement aura lieu le mardi 28 mai de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges auront lieu en français.
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
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Intervenants :
Susi Dennison est directrice du programme Europe Puissance de l’ECFR. Avant d’occuper ce poste, elle a travaillé pour Amnesty International et au trésor de Sa Majesté (HM Treasury) du Royaume-Uni. Elle y a occupé divers postes, notamment au sein de l'équipe de coordination et de stratégie de l'Union Européenne pendant la Convention sur l'avenir de l'Europe de 2001. Son travail porte sur les droits de l’homme, l’Etat de droit et la justice, ainsi que sur la réponse européenne à la crise des réfugiés de 2015.
Pierre Vimont est ancien diplomate et chercheur associé à Carnegie Europe. Il a commencé sa carrière en tant que second, puis premier secrétaire de l’Ambassade de France à Londres, avant d’occuper plusieurs postes au sein du Ministère des Affaires étrangères français, tels que directeur du cabinet du ministre délégué aux Affaires européennes, directeur de la coopération européenne, ou encore directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères. Il fut notamment Ambassadeur de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles, ainsi qu’Ambassadeur de la France aux Etats-Unis, de 2007 à 2010.
Pawel Zerka est coordinateur du programme Europe Puissance de l’ECFR. Avant d’occuper ce poste, il a travaillé au sein des think tanks polonais WiseEuropa et demosEUROPA Centre for European Strategy. Son travail porte sur les affaires européennes et les affaires économiques et politique latino-américaines, notamment l’analyse de l'impact de la crise économique de 2008 sur les relations entre l’Europe et l’Amérique latine et la coopération politique polono-allemande sur les questions européennes.
Modératrice :
Laure Mandeville est écrivaine et reporter chargée des grandes enquêtes sur l’Europe et les Etats-Unis au Figaro. Avant d’occuper ce poste, elle a étudié les civilisations et systèmes politiques de l'Est européen, puis a travaillé en tant que correspondante du Figaro à Moscou, avant d’être cheffe du bureau Amériques du journal à Washington. Elle a également présidé l’Association des journalistes France-Russie et travaille en tant que chercheuse associée à Atlantic Council.