Accès humanitaire et risques sécuritaires au Sahel
Nous avons le plaisir de vous inviter à un Black Coffee Morning avec notamment Andrew Lebovich et Lucile Grosjean, sur le thème : « Accès humanitaire et risques sécuritaires au Sahel ».
Guests
Lucile Grosjean, chargée de plaidoyer crises humanitaires et conflits pour Action Contre la Faim.
Andrew Lebovich, chercheur au programme Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) de l’ECFR.
Madame, Monsieur, chers amis de l'ECFR,
Nous avons le plaisir de vous informer d’un Black Coffee Morning, avec notamment Lucile Grosjean, chargée de plaidoyer crises humanitaires et conflits pour Action Contre la Faim et Andrew Lebovich, chercheur invité au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de l’ECFR, sur le thème suivant :
« Accès humanitaire et risques sécuritaires au Sahel ».
L’évènement aura lieu le vendredi 14 juin de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Cette discussion aura lieu sur la base du nouveau projet de cartographie interactive de l’ECFR, sur le Sahel, déclaré le mois dernier région « priorité stratégique » pour l’Union européenne (UE) et ses Etats membres. Il fournit une analyse de pointe de la dynamique sécuritaire et politique de la région.
Les autres intervenants à ce petit-déjeuner vous seront confirmés rapidement.
Les échanges auront lieu en français.
Inscription obligatoire : [email protected]
Informations : 01.83.79.08.06
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Lucile Grosjean est chargée de plaidoyer crises humanitaires et conflits pour Action Contre la Faim. Elle intègre l'ONG en octobre 2003, d'abord en tant que chargée de communication junior, puis senior. Après une année en tant que responsable de la communication et du plaidoyer en Haiti en 2010 suite au tremblement de terre, elle rejoint en 2011 les équipes d'urgence d'ACF avec deux missions principales: gérer la communication depuis le terrain lors des crises et aider les missions à mettre en place de réelles stratégies de communication en soutien aux activités et plaidoyers d'ACF dans ses pays d'intervention.
Andrew Lebovich est chercheur invité au programme Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) de l’ECFR. Ses recherches portent sur l'Afrique du Nord et le Sahel. Auparavant, il a travaillé pour l’Open Society Initiative in West Africa (OSIWA) en tant que consultant sahélien, conseillant l'organisation sur les questions politiques, sociales et de sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il a vécu et mené des recherches sur le terrain et des recherches archivistiques en France, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, au Mali et au Niger. Ses écrits ont été publiés notamment dans Foreign Policy, The Atlantic et dans la publication Sentinel du Combating Terrorism Center.