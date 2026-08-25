Czy Europa ma karty: UE i geopolityka technologii

Streszczenie

Technologia i gospodarka cyfrowa mają decydujące znaczenie dla przyszłości gospodarki i dobrobytu społecznego, a także międzynarodowego układu sił. Ten tekst pokazuje, jakie instrumenty ma UE do obrony własnych interesów i wartości oraz jak powinna z nich korzystać w celu odstraszania potencjalnej presji ze strony wielkich mocarstw dysponujących przewagami technologicznymi. A także, jak wspólny rynek i istniejące już jego regulacje mogą zabezpieczyć europejskie demokracje przed zagrożeniami wynikającymi z nowej ery geopolityki technologii.

Wstęp

Jedna z najważniejszych zmian, jakie zaszły w polityce międzynarodowej w ostatniej dekadzie dotyczy miejsca w niej technologii. Państwa nie postrzegają już innowacji technologicznych przede wszystkim jako czynnika wpływającego na efektywność gospodarczą czy dobrobyt społeczny. Z czynnika o charakterze gospodarczym, będącego podstawą rozwoju i siły ekonomicznej, technologia stała się strategicznym zasobem władzy i przedmiotem rywalizacji międzynarodowej, na równi z terytorium, liczbą ludności czy zasobami naturalnymi. Zależności technologiczne są coraz częściej wykorzystywane jako narzędzie nacisku, aby zmusić państwa do dostosowania się do celów polityki zagranicznej głównych mocarstw lub do kształtowania ich wyborów w zakresie polityki wewnętrznej. Dotyczy to przede wszystkim technologii i gospodarki cyfrowej, które mają decydujące znaczenie dla przyszłości gospodarki w ogóle i dobrobytu społecznego, a także – na tym polega nowość – międzynarodowego układu sił.

W ostatnich latach Europa zasadniczo zredukowała swoje uzależnienie, a przez to także podatność na zagrożenia, związane importem ropy i gazu z Rosji, a także, po części, z Bliskiego Wschodu. Służy temu polityka transformacji klimatycznej, rozbudowa potencjału enregi odnawialnej i elektryfikacji gospodarki. Ale ten kierunek rozwoju tez nie jest wolny od ryzyk zwiażanych z nadmiernymi zależnościami. Obok importu surowców krytycznych najpoważniejsze z nich związane są właśnie z geopolityką technologii. To ona zaczyna najsilniej określać relacje Unii Europejskiej z innymi mocarstwami i oraz miejsce Europy w świecie.

Europejczycy mierzyć będą się musieli z koniecznością stawiania czoła presji politycznej wykorzystującej jej względne słabości i czułe punkty w wymiarze technologii cyfrowych. Będą musieli – częsciej niż dotąd – toczyć batalie z firmami technologicznymi dysponującymi parasolem ochronnym swoich rządów, by chronić integralności procesów wyborczych i podstawowych wartości w życiu publicznym. Będą musieli rozstrzygać dylematy nie tylko o charakterze gospodarczym, lecz geopolitycznym wynikające z postępującego zazębiania się sfer bezpieczeństwa wojskowego, technologicznego i informacyjnego. Czy – mówiąc językiem Donalda Trumpa – Europa ma „karty”, by odnaleźć się w zaostrzającej się ryzwalizacji na styku geopolityki i technologii?

Ten tekst pokazuje, jakie instrumenty ma UE do obrony własnych interesów i wartości oraz jak powinna z nich korzystać w celu odstraszania potencjalnej presji ze strony wielkich mocarstw dysponujących przewagami technologicznymi. A także, jak wspólny rynek i istniejące już jego regulacje mogą zabezpieczyć europejskie demokracje przed zagrożeniami wynikającymi z nowej ery geopolityki technologii.

Technologia i geopolityka

Wielkie mocarstwa rywalizują obecnie o kontrolę nad strategicznymi wąskimi gardłami gospodarki cyfrowej: danymi, algorytmami, infrastrukturą łączności oraz mocą obliczeniową. W tym kontekście zwłaszcza sztuczna inteligencja stała się kluczowym obszarem rywalizacji geopolitycznej, zwłaszcza między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, co ma bezpośredni wpływ na sojusze, normy międzynarodowe i układ sił. To nieodzowna część fundamentalnej zmiany, jaka zaszła w polityce międzynarodowej. W erze globalizacji, która chyli się ku końcowi, zakładano, że budowa powiązań międzynarodowych, współzależności i znoszenie granic, służyć będzie pokojowi i współpracy globalnej. Tak się nie stało. Dzisiaj wspólzależności są wykorzystywane coraz częściej jako środek nacisku i szantażu, a nie wehikuł harmonijnej kooperacji. Jak pisze Mark Leonard, od dążenia do integracji na skalę globalną przeszliśmy do rzeczywistości, w której państwa dążą do budowania protekcjonistycznych barier, odgradzania się od innych, zmniejszenia wzajemnych zależności, a tym samym podatności na zagrożenia. Dotyczy to także wymiaru technologicznego – zamiast integracji na skalę światową, postępuje „bałkanizacja” będąca efektem dążenie do rozwoju i ochrony własnego potencjału w warunkach konkurencji mogącej zagrozić ich żywotnym, długofalowym interesom[1].

Nowym elementem jest transformacja pojęcia bezpieczeństwa wywołana rozwojem technologicznym. Obok tradycyjnych obszarów działań wojennych – lądu, morza, powietrza i przestrzeni kosmicznej – pojawił się piąty obszar operacyjny: cyberprzestrzeń, która obejmuje nie tylko ataki na infrastrukturę krytyczną – o rosnącym potencjale ze względu na zwiększoną łączność wielu urządzeń (internetu rzeczy) – ale także manipulację przestrzenią informacyjną lub poznawczą[2].

W miarę jak rozwija się czwarta rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się około 2010 roku wraz z postępem w dziedzinie robotyki, globalnej łączności i sztucznej inteligencji (AI), przemiany odczuwalne są bardzo wyraźnie w relacjach między polityką a wielkim biznesem. Środek ciężkości potęgi korporacyjnej przesunął się z tradycyjnych sektorów – takich jak energetyka czy finanse – w kierunku sektora technologicznego. Zaś rządy szukają sposobów umocnienie swojej władzy wobec firm, które stały się kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego. Jak pisze Hal Brands, przykładem jest chiński program integracji sektora wojskowego i cywilnego, mający na celu zapewnienie, by owoce innowacji były dostępne dla państwa na warunkach dyktowanych przez Pekin. Inny przykład to Stany Zjedonoczone, gdzie na początku 2026 roku Pentagon zastosował środki przymusu wobec firmy Anthropic w trakcie sporu dotyczącego celów, do których mógłby zostać wykorzystany jej model[3]. Skoro technologie mają tak wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa i potęgi państwa, to ich rządy coraz silniej ingerować będą w rynek, by nie nie utracić kontroli (albo ją zyskać) nad tym strategicznie kluczowym sektorem, a także oddziaływać na jego decyzje za pomocą środków politycznych i regulacyjnych.

Zmieniona natura relacji między technologią, gigantami cyfrowymi, rynkiem, państwem i geopolityką geopolityką stawia Unię Europejską i państwa średniej i małej wielkości, takie jak Polska, przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Dzisiaj to Stany Zjednoczone i Chiny są potęgami dominującymi w sferze technologii cyfrowych, korzystając z tej swojej pozycji także w celu wywierania wpływu na inne państwa i budowania swojej siły politycznej. Unia Europejska – podobnie jak inne średnie mocarstwa – ani nie przewodzi, ani nie kontroluje w pełni tych powstających technologii i pozostaje w tyle za oboma największymi mocarstwami w obszarze o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości gospodarki i polityki międzynarodowej: rozwoju modeli sztucznej inteligencji, centrów danych, produkcji półprzewodników i innych technologii, w których spór o supremację toczą ze sobą oba mocarstwa.

Postępujące uzależnienie Europy od dostępu do tych zasobów wystawia ją na groźbę presji gospodarczej, szantażu politycznego i w konsekwencji marginalizację jako aktora polityki globalnej. Europa nie rezygnuje z rowoju własnych zdolności technologiczno-przemysłowych i budowy pewnego zakresu suwerenności cyfrowej[4]. Ale proces ten potrzebuje czasu i nakładów. Co więcej, fundamentalne znaczenie, jakie mają platformy cyfrowe będące własnością największych firm technologicznych świata, dla formowania opinii publicznej i funkcjonowania demokracji, jest źródłem nie mniej zasadniczych dylematów politycznych.

W jaki sposób wyegzekowowac od tych gigantów technologicznych poszanowanie ustalonych w Europie reguł chroniących zasady wyborcze, prawa człowieka i podstawowe zasady konstytucyjne? Jak zmierzyć się z faktem, że firmy te znajdują się pod parasolem politycznym rządu amerykańskiego jako dostawcy strategicznie newralgicznych technologii? Jak bronić europejskich interesów i suwerenności nie wystawiając się na ryzyko konfliktu pociągającego za sobą inne zagrożenia: w wymiarze bezpieczeństwa militarnego, dostępu do tych właśnie technologii czy też dostępu do bezcennych zasobów danych europejskich firm i rządów przechowywanych na serwerach należących do przedsiębiorstw z kategorii Big Tech? Na wszystkie te pytania kraje UE będą musiały odpowiedzieć zanim proces budowy ich suwerenności cyfrowej przyniesie wymierne skutki. Ich decyzje będą miały szczególne znaczenie w relacjach transtalantyckich. To jest obszar, w których zderzenie geopolityki z technologią stanowi dla Europy wyjatkowe wyzwanie.

Amerykański dylemat Europy

Mimo postępującej reorientacji strategicznej Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem i gwarantem bezpieczeństwa Europy. Choć kraje europejskie znacząco zwiększyły wydatki na wojsko i przejmują coraz większą odpowiedzialność za NATO i pomoc Ukrainie, wsparcie ze strony USA jeszcze przez lata pozostanie nieodzownym filarem obrony Starego Kontynentu. Według europejskich analityków i decydentów Europa nie jest w stanie sama obronić się przed ewentualną agresją rosyjską, która uważana jest za scenariusz realistyczny w przeciągu najbliższych kilku lat. To uzależnienie w oczywisty sposób ustawia Europę w słabej pozycji względem USA. Zarazem bowiem USA w innych obszarach – gospodarczym czy technologicznym – stają się coraz bardziej konkurentami Europy, zaś polityka Trumpa w szeregu przypadków wymierzona jest wręcz wprost w żywotne interesy Europejczyków (najlepszy przykład, oczywiście, to roszczenia do aneksji Grenlandii). Co więcej, Waszyngton dysponuje poważnymi narzędziami, dzięki którym może wykorzystać powiązania Europy ze Stanami Zjednoczonymi jako środek nacisku. Dotyczy to sfery finansów, poprzez uzależnienie Unii od dolara i amerykańskich mechanizmów finansowych; energetyki – poprzez rosnącą zależność UE od dostaw węglowodorów z USA; oraz – w szczególnym stopniu – właśnie technologii – poprzez zależność Europy od amerykańskich firm z branży cyfrowej. Tak jak wcześniej Europa zdała sobie sprawę, że jej bezpieczeństwo militarne zależało od amerykańskiego parasola nuklearnego, tak teraz uświadomiła sobie, że jej dobrobyt gospodarczy opierał się na parasolu technologicznym zapewnianym przez Stany Zjednoczone. To, że ochrona ta może przestać być gwarantowana, ujawniła głębokość zależności Europy.

Zwłaszcza europejski rynek usług w chmurze jest tego dobrym przykładem i szczególnie wrażliwym na instrumentalizację polityczną elementem relacji transatlantyckich. Trzy największe amerykańskie koncerny – Amazon, Google i Microsoft – mają łącznie około 70 procent udziału w europejskim rynku usług w chmurze, podczas gdy udział firm europejskich spadł z prawie 30 procent w 2017 roku do około połowy tej wartości obecnie. Ogromna część firm i organizacji sektora publicznego jest uzależnionych od amerykańskich dostawców usług w chmurze, bez których nie są w stanie zarządzać swoimi danymi i realizować podstawowych funkcji biznesowych lub administracyjnych[5]. Paradoksalnie, podatność Unii Europejskiej na zagrożenia ze strony USA jest dziś większa niż w odniesieniu do Chin. Powodem jest przede wszystkim głębokość istniejących współzależności, ale także – co stanowi nowość – gotowość Stanów Zjednoczonych do wykorzystywania ich jako środka nacisku.

Im bardziej Stany Zjednoczone gotowe są realizować strategię America First, tym częściej tego rodzaju zależności stają się dla Europy strategiczną piętą Achillesową. Naciski ze strony Waszyngtonu nie są niczym nowym. W przeszłości Stany Zjednoczone skutecznie wywierały presję na UE, aby ta odłączyła się technologicznie od Chin, szczególnie w sektorach takich jak sieci 5G, pozbawiając państwa członkowskie odpowiednich alternatyw technologicznych. Później Waszyngton zaczął wykorzystywać zależność Europy od amerykańskiej technologii do kwestionowania europejskich regulacji i prób uzyskania zwolnień lub korzystnych reinterpretacji na korzyść swoich przedsiębiorstw. Wreszcie, w miarę zaostrzania się rywalizacji chińsko-amerykańskiej Waszyngton zintensyfikował presję na Brukselę, aby dostosowała swoje standardy regulacyjne do standardów amerykańskich, określając normy europejskie jako eksterytorialne, dyskryminujące, a nawet wyzyskujące.

Trump polecił swoim sekretarzom handlu i skarbu, by reagowali na to, co nazwał europejskimi „wymuszeniami regulacyjnymi”, odnosząc się bezpośrednio do przepisów dotyczących usług cyfrowych i rynków cyfrowych. W ten sposób sojusz między Białym Domem a największymi amerykańskimi firmami technologicznymi stał się jawny – widoczny już podczas ceremonii inauguracyjnej Trumpa, w której uczestniczyli czołowi menedżerowie z Doliny Krzemowej. Największe amerykańskie firmy technologiczne zdołały skłonić Biały Dom do przejęcia jako własnych ich zastrzeżeń i żądań dotyczących ustawodawstwa w zakresie usług cyfrowych i rynków cyfrowych, co doprowadziło do frontalnego ataku i serii jawnych środków przymusu skierowanych przeciwko UE, Wielkiej Brytanii oraz, między innymi, Brazylii. Ten mariaż polityki i prywatnych firm technologicznych jako dostawców usług niezbędnych dla suwerenności narodowe ma ogromne znaczenia. Znaczna część infrastruktury krytycznej, która zapewnia funkcjonowanie gospodarki USA (jak i innych państw), znajduje się w rękach prywatnych przedsiębiorstw, a państwo nie dysponuje możliwościami technicznymi, finansowymi ani czasowymi, by je zastąpić. Dotyczy to usług przetwarzania w chmurze, zaawansowanej produkcji półprzewodników, wdrażania i konserwacji podmorskich kabli komunikacyjnych czy sieci satelitów na niskiej orbicie. Infrastruktury te mają kluczowe znaczenie zarówno dla działalności gospodarczej, jak i dla zdolności wojskowych oraz wywiadowczych, a jednocześnie znacznie przekraczają możliwości sektora publicznego. Dlatego Trump jasno daje, na przykład, do zrozumienia, że podejmowane przez UE próby wymuszenia respektowania europejskich zasad przez Amazono czy Google będą stanowić czerwoną linię, ponieważ firmy te mają kluczowe znaczenie dla zwycięstwa Ameryki w wyścigu o sztuczną inteligencję. Coraz ściślejsza współpraca między amerykańskim Pentagonem a niektórymi firmami zajmującymi się oprogramowaniem i usługami cyfrowymi, specjalizującymi się w dziedzinie wojskowej, takimi jak Anduril czy Palantir, wskazuje w tym samym kierunku.

Innym przykładem wykorzystywania dominującej pozycji technologicznej przez USA dla osiągania celów politycznych była decyzja administracji Trumpa o nałożeniu sankcji na Międzynarodowy Trybunał Karny po wydaniu przez ten organ nakazów aresztowania wobec izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu. Stany Zjednoczone zmusiły firmę Microsoft do wycofania usług poczty elektronicznej dla prokuratora prowadzącego tę sprawę. Firma zastosowała się do tego nakazu, co pokazuje, że zgodnie z prawem amerykańskim przedsiębiorstwa muszą najpierw wykonać polecenie, a dopiero potem dochodzić swoich praw na drodze sądowej – nawet jeśli ma to wpływ na instytucje międzynarodowe z siedzibą w Europie. Incydent ten jednoznacznie uwypuklił ryzyko systemowe wynikające z zależności Europy od amerykańskich usług przetwarzania w chmurze.

Kolejny kluczowy obszar dotyczy roli platform cyfrowych. Szefowie amerykańskich koncernów, jak Mark Zuckerberg, utożsamiają ich europejskie regulacje z zinstytucjonalizowanymi systemami cenzury, porównywalnymi – według niego – do tych stosowanych w Chinach. Zarówno Zuckerberg, jak i Elon Musk otwarcie rzucili wyzwanie Unii, odmawiając wypełnienia niektórych zobowiązań związanych z walką z dezinformacją i szkodliwymi treściami w internecie na platformach takich jak X. Jak wspomniano, w tej sprawie mog liczyć na wsparcie administracji amerykańskiej. Tymczasem kwestia ta ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości europejskich demokracji. Bezpośrednia ingerencja Muska w europejskie procesy polityczne[6] – na przykład jego jawne poparcie dla sił antysystemowych, takich jak Alternatywa dla Niemiec (AfD), podczas niemieckich wyborów parlamentarnych w lutym 2025 roku – wywarła znaczący wpływ polityczny. Nie tylko ze względu na poparcie dla ugrupowania ekstremistycznego, ale także z powodu normalizacji narracji relatywizujących historyczną przeszłość Niemiec, co zostało słusznie odebrane jako bezprecedensowa ingerencja ze strony zagranicznego podmiotu prywatnego.

Opublikowanie w grudniu 2025 roku amerykańskiej doktryny bezpieczeństwa narodowego potwierdziło obawy Europy, otwarcie legitymizując wykorzystywanie przewagi technologicznej Stanów Zjednoczonych do celów transformacji politycznej w Europie. Strategia USA opisuje Europę jako ofiarę antydemokratycznego dryfu ideologicznego i broni konieczności promowania dostępu do władzy sił politycznych sprzyjających trumpizmowi. Z europejskiej perspektywy istnieje obawa, że Stany Zjednoczone będą powielać – za pośrednictwem prywatnych platform cyfrowych – taktyki wywierania wpływu podobne do tych, które wcześniej stosowała Rosja, prowokując frontalne starcie transatlantyckie w kwestii usług cyfrowych, suwerenności regulacyjnej i demokracji[7].

Co więcej, niezależnie od tego, czy są to platformy amerykańskie, takie jak X, czy chińskie, takie jak TikTok, stały się one potencjalnymi narzędziami nie tylko bezpośredniej ingerencji w wybory, lecz także oszustw, dezinformacji i szerzenia mowy nienawiści. Platformy społecznościowe, które kiedyś były otwartymi przestrzeniami komunikacji społecznej, przekształciły się w wertykalnie zintegrowane monopole, w ektórych jedna firma kontroluje nie tylko samą sieć, ale także każdą funkcję opartą na niej: algorytm decydujący o tym, co widzą użytkownicy; narzędzia określające, co pozostaje w sieci; wyszukiwarkę, która decyduje o tym, co można znaleźć; oraz interfejs, za pośrednictwem którego wszystko to jest doświadczane.

Stanowi to zagrożenie dla stabilności i odporności społeczeństw europejskich. Zjawiska dezinformacji pokazują bowiem, w jaki sposób manipulowanie przestrzenią informacyjną może mieć konsekwencje strategiczne porównywalne z działaniem tradycyjnych środków wojskowych[8]. Dlatego przeciwdziałanie im nie jest już tylko domeną regulacji o charakterze technokratycznym, lecz nieodzownym wymiarem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa mającym decydujący wpływ na relacje z głównymi partnerami UE, zwłaszcza z USA.

Europejskie karty

Zależność Europy od USA zarówno w wymiarze wojskowym, jak i technologii cyfrowych (a przede wszystkim jej rozległy zakres), stawia UE w wyjątkowo trudnej sytuacji na wypadek konfliktu. Pojawiające się coraz częściej napięcia na linii transatltantyckiej – w wyniku presji gospodarczej stosowanej przez Waszyngton, zakusów terytorialnych czy obrony interesów firm technologicznych zagrożonych rzekomo przez regulacje unijne – wymagają działań odstraszających ze strony UE, które jednak hamowane są często przez obawę przed amerykańskim odwetem: wycofaniem żołnierzy amerykańskich z Europy czy odcięciem podmiotów europejskich od usług w chmurze (kill switch). Owszem, Komisja Europejska nakłada kary na koncerny takie jak Meta czy X, ale kraje UE stronią przed sięgnięciem po wiele innych dostępnych im środków, ktorych użycie mogłoby zabezpieczyć ich fundamentalne interesy i wartości. Innymi słowy, strach przed dalekosiężnymi konsekwencjami konfrontacji z USA skutkuje bezczynnością, której skutki dla Europy mogą okazać się nie mniej poważne.

Zwłaszcza w kontekście nadchodzących w 2027 roku kluczowych dla politycznej przyszłości Europy wyborów we Francji, Polsce, Hiszpanii i Włoszech, kwestia regulacji funkcjonownaia platform cyfrowych staje się kwestią o ogromnym znaczeniu. Nie mniej istotne są też relacje handlowe, w których administracja USA zdaje się – do pewnego stopnia słusznie – zakładać, że nakładane na Europę cła i ograniczenia nie spotkają się z ostrzejszą reakcją, mimo że na szali stoi przyszłość gospodarki Starego Kontynentu. Katalog zdolności potrzebnych UE do zapewnienie sobie suwerenności technologicznej, która dałaby UE większą swobodę w działaniu, jest dobrze znany. Ale UE nie może czekać, aż uda jej się zapełnić istniejące dzisiaj poważne luki, lecz musi już teraz umiejętnie przeciwdziałać zagrożeniom wynikajacym z jej względnej słabości. Na szczęście obraz Europy, jako pozbawionej „kart” w tej rozgrywce, nie odpowiada rzeczywistości. Unia Europejska posiada instrumenty, z jakimi także USA – mimo swoich przewag i asymetrycznej relacji w sferze bezpieczeństwa i technologii – muszą się liczyć. Może i musi wypracować też dodatkowe środki, które pozwolą jej skuteczniej reagować na presję technologiczną ze strony nie tylko USA, lecz także Chin i Rosji.

W obronie demokracji

Choć Unia Europejska czasem przesadnie nazywana jest potęgą regulacyjną, to w obszarze regulacji rynku i usług cyfrowych to właśnie oparte na wartościach europejskich przepisy są najważniejszym orężem, z jakiego może korzystać. Skuteczne egzekwowanie europejskiego prawodawstwa cyfrowego wobec największych przedsiębiorstw technologicznych – w tym sankcje za nieprzestrzeganie przepisów – stanowi jeden z nielicznych instrumentów władzy strukturalnej dostępnych dla UE. Ustępstwa w tej dziedzinie nie zmniejszyłyby presji zewnętrznej; wręcz przeciwnie, zwiększyłyby ją, potwierdzając, że zależność technologiczna może przekładać się na podporządkowanie polityczne.

Rozporządzenia DSA i DMA dają Komisji Europejskiej bardzo daleko idące możliwości działania – także i zwłaszcza w kluczowej dziś sprawie, jaką jest system algorytmów rekomendacyjnych stosowanych przez wlaścicieli platform, za pomocą których są oni w stanie bezpośrednio wpływać na to, jakie treści i w jaki sposób docierają do ich użytkowników. Daje to im ogromy potencjał manipulacji opinią publiczną, zwłaszcza w kontekście decyzji i wyborów politycznych, w odnieiseniu do których amerykańskie koncerny i administracja waszyngtońska nie ukrywają swoich preferencji (dotyczy to, oczywiście, takze np. chińskiego TikToka). Moderacja treści i weryfikacja faktów, do których ustawodawstwo unijne zobowiązuje właścicieli platform, to stosowane już środki, ale niewystarczające do powstrzymania efektu gwałtownego rozprzestrzeniania się treści o charakterze sensacyjnym, w tym także mającym na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd i jej destablizację. Dlatego w obecnej sytuacji geopolitycznej priorytetem powinno stać się skorygowanie logiki działania systemów rekomendacji serwisów społcznościowych.[9]

Istniejące już regulacje unijne pozwalają na takie kroki. Komisja może wprowadzić obowiązkowy wybór algorytmów, tzn. nałożyć na platformę X obowiązku oferowania użytkownikom prawdziwych alternatyw dla zastrzeżonego silnika rekomendacji, co dałoby użytkownikom większą kontrolę nad tym, co widzą, i zapewniłoby, że orientacja polityczna nie będzie już zależała od preferencji właściciela platformy[10]. W przypadku braku podporządkowania się tej decyzji Bruksela mogłaby nakazać natychmiastowe wyłączenie algorytmów rekomendacyjnych w serwisach społecznościowych działających w Europie, dopóki nie zostanie udowodnione, że są one bezpieczne dla demokracji. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie obowiązkowej interoperacyjności: nałożenie na platformę X obowiązku udostępnienia zewnętrznym dostawcom – na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach – połączeń, treści oraz relacji z obserwującymi, które zbudowali jej użytkownicy – a które obecnie ich „uwięziły” – tak aby ludzie mogli opuścić platformę X i pozostać w kontakcie ze swoimi obserwującymi.

Takie kroki przełamałaby wyłączną kontrolę Muska nad tym, co widzi 557 milionów użytkowników X i w jakiej kolejności – umożliwiając niezależnym programistom, weryfikatorom faktów i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oferowanie alternatywnych sposobów selekcjonowania i moderowania treści na tej samej platformie. Użytkownik mógłby wybrać algorytm, który przedkłada zweryfikowane wiadomości nad treści podżegające do niepokoju, lub warstwę moderacyjną, która odfiltrowuje dezinformację – a wszystko to bez opuszczania serwisu X i utraty odbiorców[11]. Kluczem do uruchomienia tych środków jest uznanie, że algorytmy stosowane przez wielkie platformy sprzyjają FIMI i innym narzędziom stosowanym w wojnie kognitywnej (art. 34 i 35 DSA).

Co ciekawe, Stany Zjendoczone same stosują porównywalne środki ochronne. W 2024 roku Waszyngton uchwalił ustawę PAFACA (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act), która spowodowała, że algorytm należącej do chińskiej firmy aplikacji TikTok znalazł się pod kontrolą amerykańską. Europa stoi w obliczu nawet bardziej bezpośredniego zagrożenia ze strony serwisu X pod kierownictwem Muska.

Także Tarcza Demokracji pozwala na uruchomienie art. 36 ustawy o usługach cyfrowych (DSA), mającego zastosowanie w „nadzwyczajnych okolicznościach prowadzących do poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego w Unii lub w jej znacznych częściach”. Z kolei europejskie rozporządzenie o wolności mediów z 2025 r. umożliwia krajowym organom regulacyjnym prowadzenie dochodzeń w sprawie selektywnego wzmacniania lub tłumienia treści przez platformę X w trakcie kampanii wyborczej (a w razie potrzeby – nakładanie grzywien). Wreszcie, UE może siegnąć po uprawnienia nadzwyczajne wynikające z art. 122 TFUE – wykorzystane wcześniej do wprowadzenia zakazu działalności rosyjskich mediów propagandowych „Russia Today” i „Sputnik”. Jednak te możliwości pozostają dotąd niewykorzystane.

Strategia odstraszania

Owszem, tak daleko idące, drastyczne środki wymierzone w amerykańskie platformy społecznościowe, mogłyby spotkać się z ostrą odpowiedzią ze strony nie tylko samych firm, lecz także administracji amerykańskiej. To jest dokładnie ten scenariusz, którego obawiają się Europejczycy i który hamuje ich przed podjęciem leżących w ich zasięgu działań. Niemniej, europejski potencjał odstraszania na wypadek takiego ewentualnego odwetu istnieje i jest znaczący.

Jego głównym elementem jest mechanizm przeciwdziałania presji (Anti-Coercion Mechanism), ktory daje Unii Europejskiej bardzo szeroki wachlarz środków możliwych do użycia w celu odparcia środków przymusu ekonomicznego (lub innego) stosowanego przez adwersarza. Opracowanie wiarygodnego zastawu narzędzi, po które UE mogłaby sięgnąć, a który obok ACI, obejmowałby także uprawnienia nadzwyczajne przewidziane w art. 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz środki ograniczające (sankcje) przewidziane w art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 215 TFUE, stanowić powinno szkielet unijnej strategii odstraszania. Komisja Euroepjska musiałaby zainicjować taki proces i ocenić poszczególne działania pod kątem dotkliwości, możliwej szybkości wdrożenia; oraz zakresu – czy ogranicza się on do dziedziny cyfrowej i technologicznej, czy też rozciąga się na handel, finanse i dyplomację. Kontrolowana kampanię ujawniania informacji na temat trwających prac nad takim zestawem środków miałaby na celu ostrzeżenie rynków finansowych. W istocie celem UE nie byłoby wykorzystanie zestawu narzędzi, ale skłonienie Waszyngtonu do ponownego przeliczenia kosztów stosowanych przez niego taktyk przymusu.[12]

Lista środków, jakie Unia Europejska może podjąć w ramach takich działań jest długa. Mogłaby ona obejmować np. ograniczenie inwestycji unijnych funduszy emerytalnych w amerykańskie giganty technologiczne; specjalną opłatę nakładaną na amerykańskie platformy społecznościowe w celu zrekompensowania szkód wyrządzonych nieletnim; objęcie serwisu X nadzorem Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych; rozbicie działalności reklamowej Google’a; wprowadzenie unijnych zakazów podróżowania oraz sankcji osobistych skierowanych przeciwko prezesom amerykańskich gigantów technologicznych i członkom Kongresu; preferencje typu „Kupuj europejskie” w zamówieniach publicznych na technologie; obowiązkowe licencje dla amerykańskich dostawców usług w chmurze; oraz groźba wykorzystania jako broni zależności amerykańskiej sztucznej inteligencji od firm unijnych, takich jak ASML, Ericsson i Nokia.

Pewne działania tego rodzaju Unia Europejska przyjęła już wobec Chin. Początkowo zachęcana przez Stany Zjednoczone za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa, a następnie kontynuując tę politykę za prezydentury Bidena, państwa członkowskie stopniowo zmniejszały swoją zależność od takich firm, jak Huawei i Tencent. Uzasadnieniem były bliskie powiązania tych firm z Komunistyczną Partią Chin i Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, a także chińskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, które zobowiązują przedsiębiorstwa do współpracy z państwowymi służbami wywiadowczymi na każde żądanie. Stany Zjednoczone dysponują przepisami, które nakładają podobne obowiązki na amerykańskie przedsiębiorstwa technologiczne działające za granicą.

Wąskie gardła i europejskie dźwignie

Obawy Europejczyków przed użyciem pisanych tu mechanizmów powodowane są poczuciem głebokiej asymetrii w relacjach z USA. Choć jest ona realnym i fundamentalnym problemem, także w tej kwestii Europa nie jest na całkowicie straconej pozycji.

Po pierwsze, wielkość i głebokość rynku euroejskiego pozostaje niekwestionowanym atutem UE. Stany Zjednoczone odnotowują znaczną nadwyżkę zwłaszcza w handlu usługami cyfrowymi z Unią Europejską. Jakiekolwiek ograniczenie dostępu do tego rynku wiązałoby się dla firm amerykańskich z ogromnymi stratami. Wielkość i atrakcyjność rynku europejskiego sprawiły, że nawet przy braku znaczących lokalnych platform cyfrowych wiodące amerykańskie firmy technologiczne działały w Europie zgodnie ze znacznie surowszymi standardami niż te obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, gdzie brak kompleksowych federalnych przepisów dotyczących ochrony prywatności doprowadził do powstania znacznie luźniejszych i bardziej rozdrobnionych ram prawnych. Jak wskazuje Max von Thun, gdyby laboratoria zajmujące się sztuczną inteligencją ograniczały swoją działalność wyłącznie do rynku amerykańskiego, musiałyby zarabiać średnio 2 400 dolarów miesięcznie na 70 milionach amerykańskich pracowników umysłowych, co jest scenariuszem wysoce nieprawdopodobnym. Innymi słowy, bez dostępu do rynku europejskiego bańka związana ze sztuczną inteligencją prawdopodobnie pękłaby, pociągając za sobą upadek całej amerykańskiej gospodarki, a być może nawet rządu Stanów Zjednoczonych[13]. Ta rzeczywistość gospodarcza daje Europie przewagę, z której dotychczas niechętnie korzystała.

Po drugie, choć Stany Zjednoczone są pionierem w tworzeniu zintegrowanego ekosystemu technologicznego, który obejmuje praktycznie wszystkie kluczowe obszary: od infrastruktury kosmicznej i satelitarnej po kable podmorskie, platformy cyfrowe, usługi w chmurze oraz zaawansowane rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji, to nie są w pełni niezależne od świata zewnętrznego. Aby osiągnąć pełną autonomię technologiczną, Waszyngton nadal pozostaje uzależniony od niektórych strategicznych wąskich gardeł, takich jak zaawansowana litografia stosowana w produkcji półprzewodników – w której dominuje holenderska firma ASML – czy też wydobycie i rafinacja pierwiastków ziem rzadkich, niezbędnych dla przemysłu technologicznego i obronnego, w których od dziesięcioleci dominują Chiny. Lepsze rozpoznanie tych „wąskich gardeł” mogłoby zwiększyć siłę przetargową UE w ewentualnym konflikcie. W marcu 2026 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o sporządzenie mapy zależności UE w sektorach strategicznych. Rada nie zwróciła się jednak o przeprowadzenie analizy krytycznych słabych punktów i wąskich gardeł w Stanach Zjednoczonych, które Europejczycy mogliby wykorzystać w przypadku jawnego wywierania nacisku.

Zakończenie

Wzmocnienie zdolności do podejmowania decyzji cyfrowych i technologicznych zgodnie z własnymi interesami i wartościami, bez poddawania się zewnętrznym naciskom wynikającym z krytycznych zależności jest dzisiaj kluczowym zadaniem dla UE. Zagwarantowanie europejskiego bezpieczeństwa technologicznego wymaga jednoczesnego działania na czterech uzupełniających się płaszczyznach. Dwie z nich to omówione wyżej: strategia odporności na naciski i obrona przestrzeni demokratycznej. Ale nie mniej ważne jest także budowa zdolności własnych oraz międzynarodowe sojusze i partnerstwa.

Unia powinna przyjąć strategię, która – po pierwsze – strategicznie wykorzystuje politykę handlową, mając na uwadze, że Stany Zjednoczone utrzymują strukturalną nadwyżkę w handlu usługami cyfrowymi z UE; – po drugie – wzmacnia politykę konkurencji poprzez ograniczenie siły rynkowej – a co za tym idzie, siły politycznej – największych platform technologicznych; – po trzecie – promuje wspólne instrumenty fiskalne, niezbędne do finansowania strategicznych inwestycji technologicznych i uniknięcia przejęcia regulacji przez interesy gospodarcze; oraz – po czwarte – bada narzędzia związane z bezpieczeństwem narodowym, w tym klauzule preferencji europejskich lub selektywne ograniczenia w sektorach uznanych za krytyczne.

Unia Europejska podjęła już znaczne wysiłki w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez mechanizmy ustanowione na mocy rozporządzenia o usługach cyfrowych. Aby wzmocnić te zabezpieczenia, przyjęła niedawno wspomnianą „Tarczę Demokratyczna”, którego celem jest zwiększenie odporności Europy na zagraniczne ingerencje i manipulację informacjami. W ten sposób Unia skutecznie nadała procesom wyborczym status infrastruktury krytycznej, stawiając je na równi z sieciami energetycznymi i systemami transportowymi jako elementy, których ochrona ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

Unia Europejska nie stanie się zapewne supermocarstwem w wymiarze technologii cyforwych i sztucznej inteligencji. Ale Europa może i powinna przyjąć rolę średniej skupić się na pogłębianiu swoich atutów, budowaniu wspólnej pozycji negocjacyjnej wraz z innymi średnimi potęgami oraz eksperymentowaniu z alternatywnymi ścieżkami rozwoju. Celem powinno być zwiększenie kosztów ponoszonych przez Stany Zjednoczone w związku z presją ekonomiczną, wspieraniem platform społecznościowych wbrew regulacjom i wartością UE czy odmową udostępnienia Europie najnowocześniejszych modeli sztucznej inteligencji. Europa może jednocześnie zwiększać zachęty dla amerykańskich firm do dążenia do zapewnienia Europie dostępu do technologii i podejmować działań na rzecz rozwoju swoich własnych alternatywnych ścieżek technologicznych[14].

W ramach zarządzania kluczowymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi państwa członkowskie UE muszą budować wspólną pozycję negocjacyjną i koordynować strategie z o podobnych poglądach średnimi mocarstwami dysponującymi znacznym potencjałem, takimi jak Kanada, Indie, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania. Współpraca ta może również wzmocnić pozycję średnich mocarstw wobec obu wielkich potęg w dziedzinie sztucznej inteligencji – Stanów Zjednoczonych i Chin – między innymi w kontekście pilnie potrzebnych międzynarodowych porozumień dotyczących zarządzania katastrofalnymi zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją.

Tym celom służy przyjęty w 2026 roku pakiet dotyczący suwerenności technologicznej. Ma on na celu z jednej strony ograniczanie zależności, a z drugiej – wzmacnianie własnej konkurencyjności i potencjału technologicznego Europy. Jak zwraca uwagę Zach Meyers, trudność dla decydentów polega na tym, że środki mające na celu osiągnięcie jednego celu nie zawsze przyczyniają się do realizacji drugiego, a czasami nawet są z nim sprzeczne. Oba podejścia, argumentuje Meyers, można jednak pogodzić, jeśli punkt ciężkości suwerenności zostanie przeniesiony z zarządzania ryzykiem na maksymalizację europejskich atutów, które staną się nieodzownymi elementami globalnych łańcuchów dostaw. Ten sektor charakteryzuje się specjalizacją regionalną, co oznacza, że wszystkie kraje – nawet Stany Zjednoczone – są zależne od innych części świata[15].

Same regulacje nie wystarczą, oczywiście, do obrony europejskiej suwerenności w coraz bardziej wrogim otoczeniu geopolitycznym. Zapewnienie europejskiego bezpieczeństwa technologicznego wymaga zintegrowanej strategii łączącej długoterminową politykę przemysłową, instrumenty odporności i odstraszania przed technologicznym wymuszaniem oraz wzmocnioną ochronę przestrzeni demokratycznej przed ingerencją cyfrową.

Warszawa, sierpień 2026

Autorzy

Piotr Buras – dyrektor warszawskiego biura i senior policy fellow European Council on Foreign Relations

José Ignacio Torreblanca – distinguished policy fellow European Council on Foreign Relations

Partnerem analizy jest Orange Polska.

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