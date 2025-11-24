Estephan Salameh (Minister for Planning and International Cooperation; Acting Minister of Finance)
Estephan Anton Salameh (اسطيفان أنطون سلامة) was appointed Palestinian Authority minister in June 2025 for planning and international cooperation, replacing Wael Zakout. In addition, he is serving as interim minister of finance following the dismissal of Omar Bitar in November 2025.
Salameh obtained a PhD in public policy and planning from Illinois University and has since taught at Bir Zeit University in the West Bank. From 2019, he also served as a prime ministerial adviser for planning and aid coordination.