Преодоляване на Босфора: Как Европа и Турция могат да превърнат споровете в тактика в Черно море

Резюме

Турция и Русия са доминиращите сили в Черно море. Те поддържат деликатен баланс на конкуренция и сътрудничество, като всяка от тях се стреми да сдържа другата, но и да избягва предизвикването на война.

Предпазливият подход на Турция към Русия я накара да даде приоритет на регионалната стабилност пред съгласуването с политиките на ЕС и НАТО, което обтегна отношенията със Запада.

Тъй като Европа е изправена пред променящите се политики на САЩ и предизвикателството да сдържа следвоенна Русия, подновяването на сътрудничеството с Турция е от съществено значение. Черно море може да бъде първата стъпка.

НАТО трябва да даде приоритет на мини-партньорствата с Анкара в Черно море, като използва предпочитанията на Турция за регионално сътрудничество с Румъния и България пред високопоставените ангажименти с небрежни съюзници.

ЕС следва да насърчава сътрудничеството в области от взаимен интерес – като сигурността в Черно море, стабилността в Кавказ и отбранително-индустриалното сътрудничество – за да подобри отношенията си с Турция.

Едно прагматично възстановяване на отношенията между Турция и ЕС би могло да повиши способността на всяка от страните да сдържа Русия, което е обща цел, и да включи Турция в европейската архитектура за сигурност след войната в Украйна.

„Сложно е“

„Нашето Черно море“ – така го описа турският президент Реджеп Тайип Ердоган, когато посети руския си колега Владимир Путин през септември 2023 г. Срещата щеше да съживи сделката, която позволи на воюващата Украйна да изнася зърно и други стоки от черноморските си пристанища.

Коментарът можеше да бъде признание за политическа реалност: Турция и Русия са доминиращите играчи в Черно море. Морето е и в центъра на амбициите на Путин за велика сила. В миналото Русия го е използвала като стартова площадка за своите имперски проекции и за защита на южния си фланг, преди армиите ѝ да се придвижат към Източна Европа или Кавказ. Това е и най-краткият път на Русия към топлите води на Средиземно море и Суецкия канал. Но Турция има най-дългото крайбрежие в Черно море и контролира достъпа до Средиземно море през турските проливи: Босфора и Дарданелите. Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. предоставя на Турция правомощието да регулира достъпа на военноморските сили до Черно море през проливите – с това се слага край на един повтарящ се спор, който спомогна за близо дузина войни с Русия през предходните няколко века.

Черно море е южният фронт на войната в Украйна и единственият излаз на Украйна към открито море – спасителна линия за нейното икономическо и военно оцеляване като независима и суверенна държава. След нахлуването на Русия в Украйна Анкара се позова на Конвенцията от Монтрьо, за да затвори пролива за военните кораби на „воюващите сили“. Въпреки изключението, което позволява на базираните в Черно море военни кораби да се върнат в родните си пристанища след затварянето (включително руските и украинските), Турция отиде по-далеч, затваряйки турските проливи за военни кораби на всички държави – руски, украински или на НАТО. Това остави Русия в невъзможност да подсили Черноморския си флот, който стана уязвим за украински атаки. Но това също така означаваше, че военни кораби на НАТО от държави, които не са на брега, не могат да влязат в Черно море, за да помогнат на Украйна. Това демонстрира баланса, който Турция поддържа: да подкрепя Украйна, без да предизвиква ескалация между НАТО и Русия край бреговете си.

Всъщност от края на Студената война насам Турция се старае да избягва изяви в Черно море, които биха могли да провокират Русия. В същото време обаче тя се опасява от руските амбиции да доминират в региона и използва стратегия за сдържане, където може. Русия, от своя страна, се стреми: да попречи на Турция да я задушава в Черно море; да вбие клин колкото е възможно по-далеч между Анкара и западните ѝ партньори; и да ѝ попречи да придобие по-голяма власт в региона. Този деликатен акт на балансиране е в основата на техния кабуки танц на конкуренция и сътрудничество – или „коопериране“.

Техните необичайни отношения повдигат вежди на Запад. Турция беше критикувана в Европа за това, че се противопостави на европейските санкции срещу Русия, след като последната анексира Крим през 2014 г., а след това отново след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Не само това, но през последното десетилетие Турция разви и близки икономически отношения с Русия.

По-близките отношения на Турция с Русия съвпадат с отдалечаването ѝ от Запада. През по-голямата част от последното десетилетие служителите на ЕС разглеждаха Турция като сериозно стратегическо предизвикателство и се съсредоточаваха повече върху ограничаването на нейната настъпателна политика, отколкото върху намирането на начин за взаимодействие с тази тежка регионална сила. Европейците имаха дълъг списък с оплаквания, когато ставаше въпрос за турската политика в Сирия и Либия, както и в Източното Средиземноморие, където Турция разгърна мускулите си в морските спорове с Гърция и Кипър, което европейските критици нарекоха „дипломация на кораба“.

От турска страна също нямаше изгубена любов. Европейското оръжейно ембарго срещу Турция в отговор на операциите ѝ в Сирия от февруари 2015 г. нататък раздразни турските политици. Турските политици също така изразиха съжаление за слабия европейски отговор на опита за преврат в Турция през 2016 г. и неговите последици. Като цяло те смятаха, че някои държави – членки на ЕС, активно подкопават възхода на Турция и нейното регионално влияние. Това създаде най-малкото подозрение към европейските намерения в Турция. Турската общественост като цяло се съгласи, но продължи да подкрепя бъдещето на Турция в ЕС.

Но тригодишната война в Украйна създаде нова реалност както за Европа, така и за Турция. Конфликтът изведе на преден план екзистенциалната заплаха от ревизионистична Русия и разпадането на базирания на правила ред. Бързането на администрацията на Тръмп да сключи сделка с Кремъл, дори при липсата на гаранции за сигурността на Украйна, също повдига въпроси за бъдещето на трансатлантическото единство и европейската сигурност. Макар и да не желае да провокира Москва, Анкара сега се притеснява и от завръщането на един реваншистки враг. Една Русия, която се възприема като победителка, би засилила експанзионистичните амбиции на Москва, увеличавайки риска от агресия срещу Молдова, Кавказ, балтийските държави или Полша. Това би поставило под съмнение и способността на Европа да възпре руската агресия.

Европейските съюзници от НАТО и Турция биха имали полза от задълбочаване на сътрудничеството си за сдържане на Русия в Черно море и за гарантиране на бъдещето на Украйна. В настоящия документ се посочва как те трябва да направят това. Той очертава също така как сътрудничеството в Черно море чрез НАТО може да се превърне в мост за ЕС да възстанови връзките си с Турция с оглед на по-широко европейско-турско партньорство в областта на отбраната в бъдеще.

Промяна на властта в Черно море

„От края на Студената война досега в крайбрежната зона на Черно море или в близост до нея са се водили десет войни – повече от всяко друго морско пространство в света.“ – Максимилиан Хес.

Балансът на военната мощ в Черно море исторически се е променял между Русия и Турция. Турция се превърна в доминираща сила непосредствено след разпадането на Съветския съюз.

В периода след края на Студената война се наблюдаваха и промени в политическото разположение на шестте държави, които граничат с Черно море. България и Румъния станаха съюзници в НАТО през 2004 г. и членове на ЕС през 2007 г., докато Турция е кандидат за членство в ЕС и съюзник в НАТО. В началото на 2000 г. Грузия, Молдова и Украйна се стремят към по-тясно сближаване със Запада, като и трите страни заявяват интерес към присъединяване към алианса.

Това накара Русия да отговори на нарастващото влияние на НАТО и Запада в Черно море с предизвикателства към суверенитета на тези държави. През 2008 г. тя нахлу в Грузия, а през 2014 г. анексира Крим. Анексирането на Крим доведе до милитаризиране на Черно море, като Русия се опита да създаде „забранени за влизане“ зони срещу съюзниците от НАТО, като използва въздушни и наземни ракетни системи. Тази милитаризация позволи на Русия да доминира в Черно море до 2023 г., когато украинските атаки обезсилиха почти половината от черноморския ѝ флот, включително флагманския ѝ крайцер „Москва“. В резултат на това военноморският баланс на силите в Черно море отново се измести от Русия към Турция.

Днес военноморските сили на Турция са най-силните в Черно море и разполагат с модерни фрегати, подводници и десантен кораб. Това се дължи както на програмата за модернизация на турското правителство през последните три десетилетия, така и на отслабването на руския черноморски флот. В съответствие със стремежа си към регионална мощ и автономна външна политика Анкара предвиждаше стабилно морско присъствие, за да защитава интересите си в околните морета, включително Черно море и Средиземно море. Наречена доктрина „Синя родина“, тя имаше за цел да засили присъствието на Турция в морските ѝ райони и да проектира мощ там, където има военно присъствие, като Сомалия и Либия. Въвеждането в експлоатация на лек самолетоносач TCG Anadolu през 2023 г. символизира ангажимента на Анкара да засили възможностите си за проектиране на военноморска мощ.

Но черноморската стратегия на Турция е от основно значение и за отношенията ѝ с Украйна. Турското правителство помага на Украйна да се защитава, като ѝ продава безпилотни летателни апарати и друго отбранително оборудване, както и съвместно произвежда безпилотни летателни апарати. То също така увеличи сътрудничеството си с НАТО по различни механизми за подкрепа на регионалната стабилност. Например Турция поддържа денонощни въздушни и морски разузнавателни мисии в Черно море и предоставя до 67 % от цялата информация за ситуацията на НАТО и Украйна. Тя също така попречи на руските военноморски сили да преминат през турските проливи, което позволи на Украйна да разгроми Черноморския флот на Москва.

Турция и Русия не са нито съюзници, нито образуват ос. По този начин интересите на Европа в Черно море се припокриват с тези на Турция: сдържане на Русия и гарантиране на оцеляването на Украйна, но също така и запазване на независимостта на крайбрежните държави-членки на ЕС като Румъния и България, които Русия се стреми да отклони от Запада. Отношенията между Турция и Русия обаче далеч не са прости.

Между Русия и Запада

Въпреки борбата си за власт в различни региони Анкара и Москва ефективно разделиха отношенията си по начин, който рядко се среща в отношенията между държавите. Например, въпреки че подкрепят противоположни страни в Либия, Сирия и Кавказ, Турция и Русия задълбочиха икономическите си връзки и потърсиха взаимноприемливи решения чрез инициативи като процеса от Астана в Сирия и Берлинската конференция за прекратяване на огъня в Либия.

С изключение на краткия, но разрушителен период на напрежение през 2015 г., след като Турция свали руски самолет близо до границата си със Сирия, двете правителства установиха modus vivendi. На политическо ниво те споделят презрението си към ръководения от Запада ред и признават взаимно своите опасения и интереси в съседните страни. На работно ниво те са намерили ритъм за сътрудничество, което е неохотно.

Турция също така се стреми да предотврати разпространяването на конфликти в близост до Черно море и да гарантира свободата на корабоплаването в него. Понякога това означава, че правителството се въздържа да отправя директни предизвикателства или да провокира Русия, дори като не позволява на западните военноморски сили да навлизат в Черно море, позовавайки се на Конвенцията от Монтрьо.

Въпреки това Турция и Русия са на едно мнение по малко въпроси и нямат институционална рамка за сътрудничество в областта на сигурността като НАТО. Политическите и икономическите им сделки се договарят на ниво лидери. Правителството в Анкара разглежда руския експанзионизъм като опасна заплаха за своите регионални интереси. В Сирия, Кавказ, Африка и Либия двете страни се конкурират за власт и влияние.

Предпазливостта на Турция в отношенията ѝ с Русия несъмнено е наследство от Османско-руските войни, но също така е отражение на желанието ѝ да избегне конфронтация с ревизионистичния си северен съсед. След руското анексиране на Крим през 2014 г. Турция даде приоритет на запазването на крехкия баланс на силите с Русия пред исканията на западните си партньори. Например, когато се сблъскват с искания за по-голям достъп до НАТО и за сътрудничество от страна на европейски или други крайбрежни държави, като Румъния или България, турските официални лица изтъкват, че НАТО „вече“ е в Черно море. Един турски служител отбелязва на среща на американски и европейски официални лица: „Ние вече сме там. Не сме ли ние страна от НАТО?“[1].

Всичко това допринесе за относителното отчуждаване на Турция от Запада и особено от ЕС през последното десетилетие.

Дрейф от Запада

Освен въпроса за Русия европейските лидери видяха в настъпателната политика на Турция в областта на сигурността и външната политика в Сирия, Либия и Източното Средиземноморие предизвикателство за европейските интереси. Те също така станаха свидетели на отстъплението на Турция в областта на демокрацията и правата на човека, които са ключови приоритети за ЕС, тъй като технически погледнато Турция все още е кандидат за членство. Всичко това помогна отношенията между западните лидери и турския президент да бъдат сведени до минимум. Процесът на присъединяване на Турция към ЕС беше спрян за всички практически цели.

В същото време връзките на Турция със САЩ и други ключови партньори от НАТО са хладни от 2015 г. насам. Това се дължи на различното възприемане на заплахите, различната регионална политика и взаимните недоволства. Турция например обвини Америка, своя основен западен съюзник, за опита за преврат срещу турското правителство през 2016 г. Всъщност голяма част от турското общество видя в това заговор, подкрепен от САЩ. Турските лидери се почувстваха предадени и от американското сътрудничество със Сирийските демократични сили заради принадлежността на групата към Кюрдската работническа партия, която води въоръжена борба срещу Турция от 80-те години на миналия век и е обявена за терористична група от Турция, ЕС и САЩ.

Това разминаване по отношение на сирийските кюрди допълнително създаде настроение за по-тясно сътрудничество с Русия в Сирия. През 2019 г., след няколко години на сътресения в отношенията между Турция и САЩ, Турция закупи от Русия ракетна система С-400, което предизвика американски санкции срещу турската отбранителна индустрия. В периода 2015-2019 г. Турция се намеси три пъти в Северна Сирия, за да ограничи подкрепяните от САЩ кюрдски групировки.

Турция също така разполагаше с мощния си флот в Източното Средиземноморие, за да подкрепи морските си претенции. Увеличаването на военноморския капацитет на Турция разтревожи някои съюзници от НАТО, особено Гърция, която има дългогодишни спорове за морските граници с Турция в Егейско море, а сега и в Източното Средиземноморие. От 2015 г. насам последователните администрации на САЩ гледат на тези действия с подозрение и като на отклонение от прозападния курс на Турция и традиционната ѝ роля на лоялен и близък съюзник на САЩ, като удрят Турция със санкции и критики. Американски политици описват Турция като „неверен съюзник“ заради нейната политика.

Русия се възползва от разминаването на Турция със Запада. Тя запълни празнотата в Европа, за да задълбочи икономическото сътрудничество, да завърши строителството на газопровода „Турски поток“ през Черно море и да спечели търга за изграждане на първия турски ядрен реактор, което увеличи енергийната зависимост на Турция от Русия. Но черноморската стратегия на Турция означава също, че тя е един от най-верните защитници на Украйна от 2022 г. насам.

Защита на Черно море (и Украйна) от 2022 г. насам

След тоталното нахлуване отношенията на Турция със Запада се подобряват, но само незначително. Особено важно е, че решението на Турция да продължи да търгува с Русия въпреки инвазията предизвика известно недоумение сред европейските правителства. Но още преди войната Турция беше ключов съюзник на Украйна в областта на отбраната и естествен партньор в сдържането на Русия. Анкара и Киев обсъждаха задълбочаване на партньорството си в областта на отбраната преди инвазията; Ердоган отдавна подкрепя членството на Украйна в НАТО, а Турция активно участва в защитата на Украйна и останалата част от Черно море от началото на войната.

Работа с НАТО

От февруари 2022 г. насам Турция си сътрудничи с НАТО в различни области, въпреки че избягваше ангажименти на високо равнище, за да не провокира Русия. Например през юни същата година Анкара пое командването на морския компонент на Съвместните оперативни сили на НАТО с много висока степен на готовност. Нейният корпус за бързо разгръщане, базиран в Истанбул, след това се превърна в определен корпус за водене на бойни действия на НАТО през декември 2022 г. за непредвидени ситуации през 2023 г. Това означаваше, че Турция ефективно оглавява отговора на НАТО на евентуална по-нататъшна руска агресия срещу съюзниците.

Освен това през януари 2024 г. Турция подписа споразумение с Румъния и България за създаване на оперативна група за противоминни мерки в Черно море (MCM Black Sea) между трите съюзници от НАТО за съвместно справяне с плаващите морски мини, които заплашват корабоплаването в Черно море от началото на войната. Турция също така подкрепя предното присъствие на НАТО в Румъния и България. Тя стана допринасяща страна за бойната група на НАТО в България и изпрати четири самолета F16 и 80 души персонал за увеличаване на националните способности за въздушна полиция на Румъния от декември 2023 г. до март 2024 г. Турското правителство също така пое ангажимент да допринесе за мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство в Балтийско море в Естония през 2026 г. Тези стъпки представляват предпочитания от Турция подход „регионални решения за регионални проблеми“.

Въоръжаване на Украйна

Въпреки песимистичните възгледи на Запад за способността на Киев да освободи цялата си територия, правителството в Анкара иска Украйна да оцелее и да запази значителна брегова линия в Черно море. Това означава, че подкрепата му надхвърля водещата роля на страната в НАТО в Черно море.

Турция се ангажира да подобри военния капацитет на Украйна. В първите дни на войната доставката на турските безпилотни самолети Bayraktar TB2 засили украинската отбрана срещу руските опити за превземане на Киев.

Всъщност Турция подписа споразумение за военно сътрудничество с Украйна дни преди нахлуването на Русия. Турските доставки на допълнителни дронове TB2 с ракети „въздух-земя“ укрепиха отбраната на Украйна преди пристигането на западната военна помощ. Всъщност тези ракети изпревариха другите членове на НАТО в предоставянето на Украйна на смъртоносно военно оборудване.

Турските компании продължават да доставят тихомълком оръжия и така желаните боеприпаси на Украйна. Турция също така помага на Украйна да подобри морския си капацитет, като строи корвети по MILGEM – националната програма на Турция за строителство на военни кораби.

И все пак турското правителство отдавна твърди, че войната в Украйна трябва да приключи по-скоро чрез преговори, и се стреми да играе роля в това. Първият кръг от сериозни преговори между Русия и Украйна през март 2022 г. се проведе в Истанбул. Два месеца по-късно Турция посредничи за „зърнената сделка“ в сътрудничество с ООН, която осигури механизъм в Истанбул за наблюдение и проверка на гражданската морска търговия. През април 2024 г. Турция улесни размяната на затворници между Русия и Украйна.

През лятото на 2024 г. Турция отново се опита да надгради успехите на предишната си дипломация, когато беше домакин на разговори между Украйна и Русия за свободата на корабоплаването в Черно море. Турция се надяваше да ги разтегли във временен мораториум върху военните действия по отношение на пристанищата и енергийната инфраструктура, разкриха пред авторите след диалога турски и бивши американски служители[2]. Разговорите обаче приключиха през август 2024 г. с офанзивата на Украйна в Курска област.

Западът в търсене на стратегия за Черно море

За разлика от Турция, до началото на войната ЕС, САЩ и НАТО нямаха единна стратегия за справяне с политическите предизвикателства и предизвикателствата пред сигурността в Черно море. Пълномащабната инвазия обаче принуди американските и европейските служители да обмислят стратегия за региона. Последните три години подчертаха пред западните сили колко жизненоважно е Черно море за техните стратегически интереси.

През март 2023 г. в двете камари на Конгреса на САЩ беше внесен Законът за сигурността на Черно море, който да сложи край на тази стратегическа слепота. Въпреки това в него преобладаваха въпросите на сигурността, свързани с Украйна, и той не преработи американската стратегия, както се очакваше. По подобен начин Черноморската синергия на Комисията на ЕС не надхвърля горещата смесица от екологични и социални политики с кимване в подкрепа на Украйна.

В Стратегическата си концепция за 2022 г. НАТО най-накрая обяви Черноморския регион за стратегически важен, с което сложи край на дългогодишното пренебрегване, но не успя да отиде по-далеч. Това признание все още не се е превърнало в цялостна стратегия, която да обхваща политическото и икономическото развитие или да включва подновено партньорство с Турция.

Но тъй като Черно море е новият център на тежестта за европейската сигурност, европейците се нуждаят от по-дългосрочно стратегическо предвиждане, за да се справят с фрагментацията на властта, сдържането на следвоенна Русия, промените във военния баланс и множеството кризисни зони в региона. НАТО и ЕС все още не са определили координирана стратегия за Черно море, която да е постижима, устойчива и способна да ограничи руското надмощие, като същевременно защитава свободата на избор на крайбрежните държави.

Друга причина Европа да активизира отношенията си с Турция е несигурността около европейската сигурност в светлината на променящите се политики на САЩ. Администрацията на Тръмп сигнализира, че европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за своята отбрана. Въпреки това, дори и извън това, лидерите на САЩ изглежда са готови да използват оръжието на зависимостта на Европа от Америка за нейните отбранителни и енергийни нужди. Президентът Доналд Тръмп вече спря – след това рестартира, после спря, после рестартира – американските оръжейни доставки за Украйна и замрази всички доставки на USAID. Той също така посочи, че обмисля да наложи наказателни мита на Европа.

Европейско-турско сътрудничество в областта на отбраната

Основните държави – членки на ЕС, са скептично настроени към поканата на Турция да участва в дискусия за края на войната в Украйна, програмите за отбрана на ЕС и по-широката европейска сигурност. Но завръщането на Тръмп помага на европейските лидери да се примирят с общите си интереси с Турция. В началото на март 2025 г. например турските лидери бяха поканени на общоевропейска среща на върха в Лондон, за да обсъдят плановете за потенциални европейски сили на триъгълника вътре в Украйна, които да възпират по-нататъшна руска агресия в случай на прекратяване на огъня. Турция беше поканена да участва и в срещата на върха на лидерите на ЕС, която ще се проведе в Брюксел на 20-21 март тази година.

През последните три години на война възприятията на много европейски граждани за Турция също се смекчиха.

Същевременно желанието на Тръмп да наложи на ЕС наказателни мита, докато се стреми към рестартиране на отношенията с Путин, ясно показа, че продължаващата подкрепа на САЩ за европейската отбрана става политически неизгодна. Администрацията на Тръмп би искала Европа да прави повече за собствената си отбрана. Все по-напрегнатите трансатлантически отношения биха могли да възпрат американските компании от участие в европейското отбранително производство.

Турция би могла да помогне за запълването на тази празнина, но европейците ще трябва да преодолеят двустранните проблеми, които в миналото блокираха по-голямото сътрудничество. В това отношение Франция представи една от спорните точки. През последното десетилетие френско-турските отношения бяха хладни поради загрижеността за правата на човека, изразена от Париж, и чувството за стратегическо съперничество, което се засили между двете държави. След началото на войната в Украйна френските лидери заявиха, че ЕС трябва да доставя на Украйна само оръжия, закупени от европейски отбранителни фирми, за да подкрепи европейската промишленост и да запази стратегическата автономия на ЕС. Въпреки това, като се има предвид, че европейската отбранителна промишленост няма капацитет да задоволи търсенето, Франция в крайна сметка се отказа от възраженията си под натиска на Украйна и други държави – членки на ЕС.

Гърция също така заяви, че средствата на ЕС не бива да се използват за финансиране на турски отбранителни компании, което в крайна сметка би засилило способността на турските военни да оспорват европейските интереси в съседство. Въпреки това, след като Франция прекрати противопоставянето си, Гърция също смекчи позицията си.

Премахването на френските възражения срещу използването на средства от Европейския фонд за отбрана от държави извън ЕС може да доведе до по-нататъшно утвърждаване на гъвкавите турски отбранителни компании в европейското отбранително производство. Производителят на успешните безпилотни самолети TB2, Baykar, съсобственост на зетя на Ердоган, придоби италианската компания Piaggio Aerospace през декември 2024 г. с цел по-добро позициониране в Европа. Що се отнася до сигурността в Черно море, ЕС би могъл да подпомогне финансирането на турската отбранителна промишленост за изграждане на кораби за Румъния и България (в допълнение към Украйна). Това би засилило морското присъствие на ЕС и НАТО в региона и би увеличило продажбите на турски отбранителни продукти на страните от източния фланг.

Няколко европейски държави вече се снабдяват с турски отбранителни продукти или си сътрудничат с турски компании в производството им, включително безпилотни самолети, бронирани превозни средства и боеприпаси. Турските безпилотни летателни апарати се оказаха ефективни в конфликтите в Либия, Сирия, Украйна и Кавказ срещу отбранителни системи, произведени в Русия. Те са по-евтини от своите еквиваленти и се предлагат с по-малко или никакви ограничения.

Въпреки че тези въпроси далеч надхвърлят сигурността на Черно море, едно надеждно партньорство за отбрана на Черно море би могло да се развие по-късно при интегрирането на Турция в по-широки европейски инициативи в областта на отбраната, като например Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната.

Именно това е видът сътрудничество, което НАТО и ЕС следва да осъществяват с Турция в условията на фрагментиращ се глобален ред.

Как Турция, НАТО и ЕС могат да работят заедно

Основните принципи на трансатлантическия съюз са застрашени. Това предоставя уникална възможност за възстановяване на връзките между Турция и Европа около прагматично и взаимноизгодно колективно партньорство в областта на сигурността.

Връзката на Турция с НАТО е централен елемент на нейната идентичност в областта на националната сигурност, но не е единственият ѝ стълб. Дори Турция да се стреми към по-добри отношения със Запада, тя ще продължи да провежда и самостоятелна външна политика и политика на сигурност в съседните ѝ държави.

Турция и НАТО

Една устойчива рамка за Черно море ще трябва да балансира стратегическите приоритети на НАТО с регионалните амбиции на Турция и постоянното влияние на Русия. Както отбелязва украинският учен Евгения Габер, „ползите от задържането на руския флот извън региона надвишават ползите от изпращането на военни кораби на НАТО в Черно море“. НАТО трябва да обмисли следния широк принцип.

Запазване на регионалния характер (и ниска степен на видимост)

НАТО трябва да се съсредоточи върху укрепването на военноморските сили на своите крайбрежни членове (Турция, Румъния и България) и на партньорите на Алианса (Украйна и Грузия) в Черно море. Морските инициативи (като например съвместни военноморски патрули с крайбрежните държави от НАТО, укрепване на военноморските сили на Румъния и България, засилване на обмена на разузнавателни данни и инвестиране в морска инфраструктура) биха могли да укрепят регионалната сигурност при спазване на Конвенцията от Монтрьо.

Това би било по-благоприятно за по-силно партньорство с Анкара, отколкото вкарването на допълнителни кораби на НАТО извън крайбрежието, което не само би отчуждило Турция, но и би се сблъскало с ограниченията на Монтрьо. Всъщност вкарването на нерегионални кораби без сигурно пристанище, в което да се оттеглят в моменти на опасност, само увеличава тяхната уязвимост. По-новите стратегии на Украйна за използване на наземни ракети и безпилотни летателни апарати срещу руски военни кораби доказаха, че Черно море е твърде тясно, за да бъде безопасно за надводни кораби. Подводниците все още могат да бъдат полезни, но Конвенцията от Монтрьо позволява само на крайбрежните държави да вкарват подводници в Черно море.

При това европейските членове на НАТО трябва да се съобразяват с регионалната политика на Турция в Черно море и нейната стратегия за коопериране с Русия. Това означава, че алиансът трябва да се придържа към слабо забележими, регионални „минипартньорства“ – с крайбрежни членове. Турция би реагирала по-положително на тях, отколкото на високопрофилното сътрудничество с Америка, Великобритания или Франция. Тези минипартньорства биха могли на свой ред да подобрят отношенията между Турция и НАТО, но благодарение на участието на България и Румъния – и с ЕС.

Турция и ЕС

Днешната Турция вече не е същият партньор, който преди две десетилетия се стремеше да следва примера на САЩ или да настоява за членство в ЕС. Тя е регионална сила, която е решена да определя съдбата си в международните отношения, дори и да се насочва към нелиберализъм у дома. За да приеме това, ЕС трябва да промени подхода си.

Интегриране на отбраната

Лидерите на ЕС трябва да потърсят партньорства с турската отбранителна индустрия, тъй като държавите членки засилват отбраната си – и тъй като Украйна е изправена пред война с „по-малка Америка“.

Турското правителство има особено желание да разшири ролята на своята отбранителна промишленост за изпълнение на новата програма на ЕС за икономическа конкурентоспособност и промишлено производство.

ЕС и неговите държави-членки следва да развиват съществуващото си сътрудничество с турските отбранителни компании. Държави членки като Полша и Италия биха могли да имат водеща роля в това отношение благодарение на съществуващите си връзки с тези компании.

Турското отбранително производство би могло да допълни напредналите европейски технологии, за да се подобри и увеличи европейското промишлено производство в областта на отбраната и да се засили европейската сигурност.

Стабилността в Черно море на първо място

Непосредствените нужди на Украйна и ЕС в областта на сигурността са неотложни. Но ЕС трябва да определи и други области от взаимен интерес с Турция и, където е възможно, да насърчи „стратегическата взаимозависимост“.

Черно море като цяло може да бъде една от тези зони, която да даде възможност на ЕС да установи нови и уникални отношения с турското правителство. Тези отношения биха могли да се отразят и в други региони, като Кавказ, Централна Азия и Сирия, където Европа може да се възползва от влиянието на Турция и да получи по-добър достъп до тези региони.

В крайна сметка крайбрежието на Крим и Украйна далеч не е единственият нестабилен район на Черно море. Една от възможностите за европейско-турско сътрудничество е мирният процес между Армения и Азербайджан, където двата исторически съперника финализираха, макар и все още да не са подписали, мирно споразумение. Въпреки мисията на ЕС за наблюдение и неотдавнашните европейски усилия в подкрепа на устойчивостта и демокрацията в Армения, ЕС не разполага с устойчиви и дългосрочни лостове за влияние в Кавказ. Турция поддържа близки отношения с Грузия и Азербайджан и подкрепя мирните преговори, като обещава да отвори сухопътната си граница с Армения, след като бъде постигнато споразумение.

След сключването на мирно споразумение ЕС и Турция следва да си сътрудничат за създаването на регионална икономическа зона и търговски маршрут, свързващ Европа чак до Централна Азия (Среден коридор). По този начин ще се заобиколи пристанище Анаклия в Грузия, което китайска компания изгражда и ще управлява, като по този начин ще се намалят рисковете за европейските вериги за доставки от китайски манипулации.

При сценарий за война след Украйна европейските политици следва да работят с колегите си в Анкара за укрепване на съвместните инициативи в по-широкия черноморски регион. Например, те биха могли да работят заедно за смекчаване на последиците от изменението на климата в региона. Те биха могли също така да подкрепят усилията за свързване на пристанищни градове – като Одеса в Украйна, Трабзон в Турция и Варна в България – за да повишат тяхната привлекателност като основни дестинации за корабоплаване и туризъм. Накрая, електрическите и енергийните мрежи на Турция (както и подводните кабели) могат да бъдат използвани за подпомагане на интеграцията на ЕС в регионалните пазари около Черно море.

Европейските лидери биха могли също така да насърчат Турция да съживи някои от предишните си инициативи за регионална сигурност, като например Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (BlackSeaFor) – макар и без първоначално да включва Русия – и операция „Черноморска хармония“, която би укрепила сигурността в подрегиона. Съществуващото военноморско сътрудничество за борба с морските мини между Турция, България и Румъния може лесно да бъде разширено и да обхване и други приятелски държави в региона, както и други области.

Разширяване на взаимните интереси

Политиците на ЕС трябва да се ангажират с Турция и извън Черно море. Турция се интересува от по-широко сътрудничество по други въпроси, включително възстановяването на Сирия, което не е по силите на Турция. ЕС, със своя опит във възстановяването на постконфликтни общества и финансова мощ, би могъл лесно да си партнира с Турция, за да подпомогне стабилизирането на Сирия, да смекчи политиката на сегашните управляващи и да подобри качеството на живот на обикновените сирийци. Европейските фондове за възстановяване и строителният и енергийният сектор на Турция са еднакво важни за икономическото възстановяване на Сирия. Евентуалното репатриране на сирийските бежанци по домовете им е нещо, от което и Турция, и европейските държави имат полза и могат да работят заедно за постигането му.

Европейските лидери трябва също така да се стремят да засилят позицията на ЕС като основен икономически партньор на Турция, за да я сближат с ЕС. Последователните турски правителства се стремяха към по-голям икономически ангажимент с ЕС и към усъвършенстване на споразумението за митнически съюз. Въпреки че Европейската комисия се съгласи с това, политическите пречки в Европа блокираха напредъка. Въпреки това Турция ще продължи да търси възможности за взаимодействие. Възможно е също така тя да е готова да смени барабанната си критика към Европа с по-топъл тон, за да подобри връзките си с европейските държави.

Имайте предвид турските страхове

И накрая, лидерите на ЕС трябва да се съобразяват с общественото мнение в Турция. Турция разглежда Конвенцията от Монтрьо като един от основните стълбове на турския суверенитет, така че европейските послания относно договора не трябва да оспорват неговото съществуване. Освен това европейските съюзници следва да уверят турската общественост, че тя няма да се изправи сама срещу Русия в Черно море, ако турските и европейските интереси се сблъскат в друг регион. Страната тъкмо се възстановява от европейските санкции в областта на отбраната, които за известно време дори навредиха на военноморските ѝ сили, тъй като Германия спря да изпраща така необходимите части и боеприпаси.

Стратегическо преориентиране с Турция

След десетилетие на сътресения и отчуждение, по-тясното сътрудничество с Турция няма да бъде лесно за европейските политици. Пренастройването на отношенията с Турция не беше тема на вътрешноевропейския разговор за бъдещето на Европа, нейната сигурност или дори за Украйна.

Прагматичните отношения между Турция и Европа всъщност биха били промяна на парадигмата в отношенията между Турция и ЕС. Това би открило възможността за интегриране на Турция в отбранителната позиция на Европа, което би могло да донесе огромни географски и военни предимства за европейската сигурност – макар и с цената на съобразяване с предпазливостта и самоналожените ограничения на Турция по отношение на Русия.

Тъй като войната в Украйна навлиза в критичен и вероятно последен етап, европейските съюзници от НАТО трябва да мислят отвъд настоящата военна конфронтация и да определят областите, в които Турция може да допринесе за бъдещето на европейската сигурност. Това би могло да включва засилено физическо присъствие в областта на сигурността в Черно море, сътрудничество в областта на отбранителната промишленост, а в по-близък план – по-добра турско-европейска координация за оказване на натиск върху Русия за постигане на справедливо и трайно решение в Украйна.

Отвореността на турските лидери към регионално сътрудничество с други черноморски крайбрежни държави, като Румъния и България, и усилията за подкрепа на модернизацията на военноморските сили на Украйна чрез продажба на оръжие и корабостроене са съществени елементи от това как би могла да изглежда сигурността в Черно море в следвоенна среда. Много съюзници и партньори на НАТО в Черноморския регион, включително България, Молдова и Румъния, са уязвими от руска политическа или военна намеса. Те, както и по-широката европейска сигурност, биха имали полза от по-силно турско присъствие в Черно море.

За Европа черноморският модел предлага образец за сътрудничество с Турция – партньор в НАТО и все по-самоуверено присъствие. Той не решава всички проблеми на Европа с Турция, но би могъл да бъде добро начало.

За авторите

Мустафа Айдън е професор по международни отношения в университета „Кадир Хас“ (Истанбул), председател на Съвета по международни отношения на Турция и координатор на Глобалната академия. Той е редовен коментатор в медиите по глобални въпроси и турска политика и от 2010 г. насам води годишното проучване „Тенденции в Турция“.

Аслъ Айдънтъшбаш е старши сътрудник в Европейския съвет за външна политика и гостуващ сътрудник в института „Брукингс“ във Вашингтон. Темите, върху които се фокусира, включват турската външна политика и външните последици от вътрешната й политика.

Благодарности

Бихме искали да благодарим на екипа на „По-широка Европа“ в ECFR за насърчението да разгледаме отново въпроса за Турция – но този път от гледна точка на европейската сигурност. Екипът по публикациите в ECFR ни оказа голяма помощ при довеждането на статията до финала, като специални благодарности изказваме на Джереми Клиф и Ким Бътсън. И накрая, но не на последно място, огромни благодарности на редактора ни Кат Фитаци за интереса й към темата и за това, че я направи по-четивна.

[1] Частен разговор с турски служител във Вашингтон, 2023 г.

[2] Частни разговори с турски и бивши американски служители във Вашингтон и Истанбул, 2024 г.