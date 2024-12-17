Тръмп, Путин и променящите се нагласи спрямо отношенията между ЕС и Великобритания

Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува нов доклад за тенденциите в обществените нагласи спрямо бъдещите отношения между ЕС и Великобритания след президентските избори в САЩ. Докладът се основава на социологическо проучване, проведено в 6 европейски държави (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Полша), сред 9278 анкетирани.

Според автора на доклада и директор на ЕСВП – Марк Ленард, Обединеното кралство и ЕС трябва да действат „бързо“ и „решително“ за рестарт на отношенията си. Съсредоточаването върху области на споделени интереси, като сигурност и икономическа стабилност, ще бъде от ключово значение.

На фона на засилената глобална несигурност, мнозинството от британците подкрепя идеята за изграждане на по-тесни връзки с ЕС. Проучването, осъществено от YouGov и Datapraxis, показва, че много от разделенията във Великобритания от ерата на Брекзит са намалели. Поддръжниците на напускането и поддръжниците на оставането сега са готови да приемат свободното движение в замяна на по-силни икономически отношения с ЕС.

Докладът „Рестарт на отношенията през Ламанша: Тръмп, Путин и променящите се нагласи в ЕС и Великобритания“ разкрива, че британците предпочитат Европа (50%) пред САЩ (17%). Чувството е взаимно – повечето европейци във всички анкетирани държави подкрепят по-тясно сътрудничество с Лондон в областта на сигурността.

Мнозинството от британците смята, че засилена ангажираност с ЕС е най-добрият начин за стимулиране на икономиката на Великобритания (50%), укрепване на нейната сигурност (53%), ефективно управление на миграцията (58%), справяне с климатичните промени (48%), възможност Украйна да се противопостави на Русия (48%). 68% от британците виждат полза от възстановяването на свободата на движение през Ламанша в замяна на достъп до Единния пазар на ЕС. Желанието за сътрудничество се споделя от европейците. Например, в Полша (54%), Германия (53%), Испания (43%), Италия (42%) и Франция (41%) преобладава мнението, че ЕС трябва да предостави специален достъп на Великобритания до определени части от Единния пазар на ЕС в интерес на по-близки отношения в сектор сигурността.

Основни заключения от проучването:

И двете страни искат по-тесни връзки. Във Великобритания, мнозинството от 55% смята, че страната им трябва да се сближи с ЕС в сравнение със само 10%, които предпочитат по-дистанцирани отношения. Тенденцията се повтаря и в ЕС. 45% от германците искат по-близки отношения (в сравнение с 9%), в Полша – 44% срещу 5%, в Испания – 41% срещу 11%, и в Италия – 40% срещу 11%. Европейската подкрепа е най-слаба във Франция, но дори и там 34% биха предпочели по-близки отношения в сравнение със само 11%, които предпочитат повече дистанция.

Във Великобритания, мнозинството от 55% смята, че страната им трябва да се сближи с ЕС в сравнение със само 10%, които предпочитат по-дистанцирани отношения. Тенденцията се повтаря и в ЕС. 45% от германците искат по-близки отношения (в сравнение с 9%), в Полша – 44% срещу 5%, в Испания – 41% срещу 11%, и в Италия – 40% срещу 11%. Европейската подкрепа е най-слаба във Франция, но дори и там 34% биха предпочели по-близки отношения в сравнение със само 11%, които предпочитат повече дистанция. Европейците виждат предимства в много области. Голям брой във всички пет държави от ЕС смятат, че по-доброто сътрудничество между ЕС и Великобритания е най-добрият начин за: стимулиране на европейската икономика (38% от анкетираните изразяват това мнение в Испания, 33% в Италия, 32% в Германия и Полша и 26% във Франция); укрепване на европейската сигурност (42% в Германия, 41% в Испания, 39% в Италия и Полша и 32% във Франция); ефективно управление на миграцията (36% във Франция, 33% в Италия, 31% в Испания и Полша и 29% в Германия). Мнозина, включително 50% от анкетираните в Полша и 45% от анкетираните в Германия и Испания, смятат, че Брекзит е навредил на Европейския съюз.

Голям брой във всички пет държави от ЕС смятат, че по-доброто сътрудничество между ЕС и Великобритания е най-добрият начин за: стимулиране на европейската икономика (38% от анкетираните изразяват това мнение в Испания, 33% в Италия, 32% в Германия и Полша и 26% във Франция); укрепване на европейската сигурност (42% в Германия, 41% в Испания, 39% в Италия и Полша и 32% във Франция); ефективно управление на миграцията (36% във Франция, 33% в Италия, 31% в Испания и Полша и 29% в Германия). Мнозина, включително 50% от анкетираните в Полша и 45% от анкетираните в Германия и Испания, смятат, че Брекзит е навредил на Европейския съюз. На въпроса с кого британското правителство трябва да поддържа приоритетни отношения, 50% избират Европа и само 17% посочват САЩ. Британските граждани не са склонни да следват примера на Тръмп по въпроси, вариращи от Китай до Украйна. Те гледат повече към Европа, отколкото към САЩ не само по линия на икономиката и миграцията, но дори и на сигурността. Например, ако Тръмп принуди Украйна да приеме големи отстъпки спрямо Русия, 53% от британците смятат, че тяхното правителство не трябва да следва позицията на САЩ. Само 13% смятат, че трябва. Същото важи и за Китай, където голям брой от 43% от британците смятат, че Европа трябва да се стреми да формира политиката си за Китай независимо от САЩ, дори това да доведе до напрежение с Вашингтон. Само 19% смятат, че Великобритания трябва да застане твърдо на страната на САЩ по линия на Китай. Подобни са тенденциите и в Европа. Ако президентът Тръмп накара Украйна да направи значителни отстъпки пред Русия, голям брой в повечето анкетирани европейски държави (39% в Испания и Германия, 38% в Полша, 37% във Франция) смятат, че тяхното правителство трябва да се противопостави на позицията на САЩ. Изключение правят италианците, които са разделени поравно на 29% по въпроса дали (не)биха последвали позицията на САЩ.

Британските граждани не са склонни да следват примера на Тръмп по въпроси, вариращи от Китай до Украйна. Те гледат повече към Европа, отколкото към САЩ не само по линия на икономиката и миграцията, но дори и на сигурността. Например, ако Тръмп принуди Украйна да приеме големи отстъпки спрямо Русия, 53% от британците смятат, че тяхното правителство не трябва да следва позицията на САЩ. Само 13% смятат, че трябва. Същото важи и за Китай, където голям брой от 43% от британците смятат, че Европа трябва да се стреми да формира политиката си за Китай независимо от САЩ, дори това да доведе до напрежение с Вашингтон. Само 19% смятат, че Великобритания трябва да застане твърдо на страната на САЩ по линия на Китай. Подобни са тенденциите и в Европа. Ако президентът Тръмп накара Украйна да направи значителни отстъпки пред Русия, голям брой в повечето анкетирани европейски държави (39% в Испания и Германия, 38% в Полша, 37% във Франция) смятат, че тяхното правителство трябва да се противопостави на позицията на САЩ. Изключение правят италианците, които са разделени поравно на 29% по въпроса дали (не)биха последвали позицията на САЩ. Преобладаващото мнение във всяка от изследваните европейски държави е, че ЕС трябва да предостави на Великобритания специален достъп до определени части от Единния пазар в замяна на по-тесни отношения в сектор сигурност. В Германия и Полша, ясно изразено мнозинство (съответно 53% и 54%) подкрепя тази позиция, докато 25% и 19% се противопоставят. Дори в по-скептичната Франция 41% подкрепят предоставянето на по-голям достъп до пазара на Обединеното кралство в сравнение със само 29%, които са против.

В Германия и Полша, ясно изразено мнозинство (съответно 53% и 54%) подкрепя тази позиция, докато 25% и 19% се противопоставят. Дори в по-скептичната Франция 41% подкрепят предоставянето на по-голям достъп до пазара на Обединеното кралство в сравнение със само 29%, които са против. Много от разделенията във Великобритания от ерата на Брекзит са намалели, като малцина подозират, че Кийр Стармър иска да върне Великобритания в ЕС. Само 19% във Великобритания смятат, че правителството иска страната отново да се присъедини към ЕС, докато повечето (44%) смятат, че то просто търси по-тясно сътрудничество.

Само 19% във Великобритания смятат, че правителството иска страната отново да се присъедини към ЕС, докато повечето (44%) смятат, че то просто търси по-тясно сътрудничество. Почти 7 от 10 в Обединеното кралство (включително 55% мнозинство от гласувалите за напускане) биха подкрепили схема за младежка мобилност , която би позволила на до 200 000 души между 18 и 30-годишна възраст от Великобритания и ЕС да пътуват, учат, живеят и работят свободно в другата страна за период до четири години.

, която би позволила на до 200 000 души между 18 и 30-годишна възраст от Великобритания и ЕС да пътуват, учат, живеят и работят свободно в другата страна за период до четири години. Запитани за компромисите, които биха били необходими, за да може Великобритания да си върне специалния достъп до европейския пазар, голямо мнозинство заявява, че би приело реципрочното отваряне на границите, за да могат гражданите на ЕС и Великобритания да пътуват, живеят и работят свободно (68% приемат/18% са против). Това е поразително, като се има предвид, че свободата на движение е силно невралгичен въпрос в британската политика.

По повод на резултатите, авторът на доклада и директор на ЕСВП, Марк Ленард, коментира:

„Изборът на Доналд Тръмп и пълномащабната инвазия на Путин в Украйна подействаха на британската и европейската политика като двоен удар с чук. Разделенията от ерата на Брекзит избледняха и както европейските, така и британските граждани осъзнават, че имат нужда едни от други, за да бъдат по-сигурни. Сега правителствата трябва да настигнат общественото мнение.“

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Този доклад се основава на проучване на общественото мнение сред пълнолетното население (на възраст 18 и повече години), проведено през ноември 2024 г. в 6 държави (Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Великобритания). Общият брой на анкетираните е 9278. Анкетата е проведена онлайн от Datapraxis и YouGov във Франция (11-24 ноември, 2008 анкетирани), Германия (11-20 ноември, 2026 анкетирани), Италия (11-20 ноември, 1512 анкетирани), Полша (11-24 ноември, 1018 анкетирани), Испания (11-19 ноември, 1010 анкетирани) и Великобритания (11-18 ноември, 2125 анкетирани). Във всички тези държави извадката беше национално представителна по основните демографски показатели и минали избори.