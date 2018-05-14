16 май: В диалог със Западните Балкани
Създаване на регионално развитие, сигурност и свързаност по пътя към Европа.
16-ти май, 2018
„В диалог със Западните Балкани: Създаване на регионално развитие, сигурност и свързаност по пътя към Европа“
Откриване:
- Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
- Андрей Пленкович, Министър-председател на Хърватия
- Манфред Вебер, председател на групата на европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент
- Микулаш Дзуринда, Президент на WMCES, Министър-председател на Словакия (1998-2006)
Панел I: Европейска перспектива за Западните Балкани
- Екатерина Захариева, Министър на външните работи на Република България
- Никола Димитров, Министър на външните работи, Бивша югославска република Македония
- Анджелина Айхорст, Зам.-директор за страните от Западните Балкани и Турция към Европейската служба за външна дейност
Панел II: Свързаност: ЕС и Западни Балкани
- Лиляна Павлова, Министър за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
- Росен Плевнелив, Президент на Република Бългатия (2012-2017)
- Дорина Синари, Зам.-министър на инфраструктурата и енергетиката, Албания
- Кристиан Даниелсън, ръководител на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия
Модерирано от
Весела Чернева, Заместник-директор на ЕСВП и Директор на софийския офис
Микулаш Дзуринда, Президент на WMCES, Министър-председател на Словакия (1998-2006)
Ева Майдел, Президент на Европейското движение и член на Европейския парламент
На 16-ти май, като част от календара на българското председателство на Съвета на ЕС 2018, се проведе събитието „В диалог със Западните Балкани: Създаване на регионално развитие, сигурност и свързаност по пътя към Европа“. Конференцията имаше за цел да постави началото на диалога между ЕС и гражданските общества в страните от Западните Балкани. Освен основните панелисти, активни учасници в дискусията бяха и над 30 гости от Албания, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцегорина и Косово. Сред тях бяха и най-изтъкнатите специалисти от НПО сектора и медиите в региона.
Събитието бе организирано от ЕСВП и WMCES, с подкрепата на Европейското движение и Министерство на българското председателство на Съвета на ЕС 2018
