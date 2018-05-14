16 май: В диалог със Западните Балкани

Гости 16-ти май, 2018 „В диалог със Западните Балкани: Създаване на регионално развитие, сигурност и свързаност по пътя към Европа“ Откриване: Бойко Борисов , Министър-председател на Република България

, Министър-председател на Република България Андрей Пленкович , Министър-председател на Хърватия

, Министър-председател на Хърватия Манфред Вебер , председател на групата на европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент

, председател на групата на европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Микулаш Дзуринда, Президент на WMCES, Министър-председател на Словакия (1998-2006) Панел I: Европейска перспектива за Западните Балкани Екатерина Захариева , Министър на външните работи на Република България

, Министър на външните работи на Република България Никола Димитров , Министър на външните работи, Бивша югославска република Македония

, Министър на външните работи, Бивша югославска република Македония Анджелина Айхорст, Зам.-директор за страните от Западните Балкани и Турция към Европейската служба за външна дейност Панел II: Свързаност: ЕС и Западни Балкани Лиляна Павлова , Министър за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

, Министър за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Росен Плевнелив , Президент на Република Бългатия (2012-2017)

, Президент на Република Бългатия (2012-2017) Дорина Синари , Зам.-министър на инфраструктурата и енергетиката, Албания

, Зам.-министър на инфраструктурата и енергетиката, Албания Кристиан Даниелсън, ръководител на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия

Модерирано от Весела Чернева, Заместник-директор на ЕСВП и Директор на софийския офис Микулаш Дзуринда, Президент на WMCES, Министър-председател на Словакия (1998-2006) Ева Майдел, Президент на Европейското движение и член на Европейския парламент

На 16-ти май, като част от календара на българското председателство на Съвета на ЕС 2018, се проведе събитието „В диалог със Западните Балкани: Създаване на регионално развитие, сигурност и свързаност по пътя към Европа“. Конференцията имаше за цел да постави началото на диалога между ЕС и гражданските общества в страните от Западните Балкани. Освен основните панелисти, активни учасници в дискусията бяха и над 30 гости от Албания, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцегорина и Косово. Сред тях бяха и най-изтъкнатите специалисти от НПО сектора и медиите в региона.

Събитието бе организирано от ЕСВП и WMCES, с подкрепата на Европейското движение и Министерство на българското председателство на Съвета на ЕС 2018

https://www.flickr.com/photos/61872701@N05/albums/72157695193016781