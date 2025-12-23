Следващото голямо разширяване: как ЕС да ускори процеса на фона на геополитическо напрежение

Когато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заговори за „геополитическа Комисия“ през 2019 г., намерението ѝ беше по-скоро да зададе посока, отколкото да предложи спешен и конкретен план за създаване на съюз за сигурност с пълноценни отбранителни способности. Но днес именно геополитическите императиви движат развитието на ЕС — включително в областта на отбраната и икономическата устойчивост.

Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, приета през 2020 г., започна като концептуална рамка в допълнение към НАТО. Днес тя се ръководи от целта за „отбранителна готовност до 2030 г.“, според която ЕС прилага вътрешна стратегия за сигурност, ориентирана към отбраната. От 2023 г. насам, за да отговори на икономическите рискове и зависимости, ЕС също така започна да прилага Стратегия за икономическа сигурност, която продължава да развива. Това включва и правни инструменти като механизма срещу принуда: „anti-coercion tool“.

Най-ясно промененият подход на ЕС към геополитиката личи в областта на разширяването. Докато Съюзът се стреми да затвърди влиянието си като отговор на заплахата от Русия на изток и натиска от САЩ на запад, той трябва да гарантира, че няма да жертва принципа за условност (conditionality) в името на геополитически победи.

Геополитика на разширяването

Геополитическите фактори вече пряко влияят върху политиката на ЕС за разширяване и върху основния ѝ инструмент — условността (при която страните кандидатки трябва да покрият определени критерии и изисквания, за да се присъединят към ЕС). Войната на Русия в Украйна постави геополитическите съображения в центъра на преговорния процес. Това е особено видно в подхода към Украйна и Молдова, които подадоха заявления за членство през 2022 г.

Макар че срокът 2027 г. изглежда нереалистичен за Молдова, политическите разговори около съкратени срокове за преговори подсказват, че ЕС променя подхода си

Преговорите обикновено отнемат години, но има индикации, че Украйна може да се присъедини към ЕС още през 2027 г. като част от договорено прекратяване на огъня, водено от САЩ. ЕС би могъл да приложи същата логика и към Молдова, предвид постоянния риск от руска намеса и хибридна война. Макар че срокът 2027 г. изглежда нереалистичен за Молдова, политическите разговори около съкратени срокове за преговори подсказват, че ЕС променя подхода си — въпреки трудностите в приемането, прилагането и усвояването на нормите и практиките на ЕС в тази страна.

Под американско наблюдение

Условността на ЕС среща и допълнителни предизвикателства от страна на САЩ. Националната стратегия за сигурност на Америка от 2025 г. съчетава остри критики към ЕС и неговите политики с подкрепа за т.нар. „здрави нации“ — включително нестабилни държави от Западните Балкани — да водят преговори с Брюксел. Подобен подход, насърчаващ съпротива срещу ЕС, би задълбочил неохотата на тези държави да се съобразяват с европейското законодателство и практики.

Например, Черна гора е приела международни споразумения, които позволяват неконкурентни обществени поръчки, въпреки че вече е затворила съответната преговорна глава — в противоречие с правото на ЕС. Сърбия също е подписала споразумение за свободна търговия с Китай, въпреки негативната реакция от страна на ЕС. Възможно е тези държави да сключат подобни сделки и със САЩ.

При предходни вълни на разширяване САЩ подпомагаха процеса чрез програми в области като съдебна реформа, борба с организираната престъпност и вътрешни работи. Но при настоящата администрация подобно партньорство изглежда малко вероятно.

От единодушие към мнозинство

Геополитически мотивираното разширяване може да доведе и до промяна в самата архитектура на ЕС. Присъединяването на страните от Западните Балкани, Украйна и Молдова поради геополитически съображения би представлявало нов „голям взрив“ на разширяване, подобно на вълните от 2004 и 2007 г. Това може да предизвика съпротива сред обществеността в много държави членки. Освен преодоляването на обществените резерви, такъв ход ще изисква и решаването на сериозен конституционен въпрос: преминаване от единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство при вземането на решения.

Франция и Германия вече настояват тази трансформация да започне първо в сферата на външната политика и сигурността. Но за целта са необходими изменения в договорите на Европейския съюз — нещо почти невъзможно в рамките на ускорен график за разширяване. Дори и настоящите правни възможности за преминаване към гласуване с мнозинство ad hoc изискват единодушие. А когато интеграцията на ЕС започне да навлиза в сфери на националния суверенитет като отбраната и сигурността, тези на пръв поглед технически въпроси ще се превърнат в повод за сериозни разногласия и вътрешни противоречия.

Предизвикателства пред европейците

Европейските лидери се изправят пред трудни дилеми. Първо, как да съчетаят геополитическата логика на разширяването с утвърдената политика на ЕС за подготвеност и усвояване на европейските норми? Последното изисква не просто формално приемане на правилата, а тяхното дълбоко внедряване, урок, извлечен от вълната на разширяване 2004–2007 г., особено в сфери като съдебната система.

Второ, как ЕС трябва да отговори на американската подкрепа за политически сили в Западните Балкани, които предпочитат да балансират между различни сили, вместо да се ангажират сериозно с членство в ЕС? ЕС трябва да гарантира, че това, което Тръмп предлага, няма да изглежда по-примамливо от реалните ползи от членството.

Трето, как ЕС може да запази принципа на „заслуга“ в процеса на присъединяване, дори с риск от охлаждане на американската подкрепа за НАТО? В контекста на Югоизточна Европа подобни дилеми стават все по-неотложни на фона на растящите геополитически рискове.

В заключение

Изкушението „и вълкът сит, и агнето цяло“ — т.е. съчетаване на геополитически приоритети с процес на присъединяване, основан на заслуги — е разбираемо. Европейският съвет, който заседава на 18 и 19 декември, намекна, че може да се търси комбиниран подход. Но осъществяването му ще бъде трудно. ЕС вероятно ще разгледа възможността за механизми за временно спиране на членство, продължаващо наблюдение върху реформите след присъединяване и по-строга условност относно достъпа до финансиране.

Икономически, допълнителна финансова помощ за ограничаване на влиянието на трети страни (като Китай, Иран и САЩ) изглежда неизбежна. Политическата подкрепа и активната дипломация ще поддържат разширяването в дневния ред на ЕС. Но по-силният акцент върху геополитиката означава и завръщане на перспективата за война — реалност, която мнозина политици не желаят да признаят. В такъв свят геополитиката в крайна сметка ще надделее над всички други съображения.