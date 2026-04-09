Отвъд Ормузкия проток: Как Европа може да гарантира енергийното си бъдеще

Ормузкият проток е в състояние на нестабилност. На фона на ударите срещу Иран от страна на Съединените щати и Израел, иранското правителство на практика блокира използването на този ключов воден път. От края на февруари всеки ден в протока бяха блокирани приблизително 20 милиона барела петрол, а около 20% от световната търговия с втечнен природен газ остана неподвижна.

Сега САЩ и Иран обявиха неокончателно двуседмично прекратяване на огъня и част от корабния трафик през протока вече е възобновен. Но предвид характера на конфликта това далеч не е успокоително за европейците, които са изправени пред перспективата от стремително покачване на цените на петрола и втечнения природен газ. Затова Европа трябва да започне да приема дългосрочната си енергийна сигурност много по-сериозно.

Повишаването на цените на енергията ще се отрази и на други пазари на нефтохимически продукти, например върху доставките на торове, което ще доведе до по-високи цени на храните, и на хелий, което може да причини недостиг на микрочипове. Европейският съюз и правителствата на държавите членки трябва да се съсредоточат върху развитието на капацитета си в областта на вятърната енергия, гарантирането на вноса на природен газ за Европа, приспособяването към перспективата за ядрена енергия и ограничаването на риска от продължаващата зависимост от петрола.

Поуки от руския опит

Европа е силно ограничена откъм ресурси и не разполага с базата от изкопаеми горива, с която разполагат САЩ, Русия или Китай. Тази зависимост се задълбочи и заради необходимостта да се подхранва иновацията: например, въпреки трансатлантическите опасения през 80-те години, че съветският газ не бива да надхвърля приблизително 30% от европейските доставки, тази неформална граница отпадна, тъй като вносът се разширяваше в подкрепа на индустрията и енергийния преход.

Към февруари 2022 г. Русия осигуряваше почти 45% от вноса на газ в ЕС: преди и след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, правителството на Владимир Путин намали доставките на природен газ за Европа, като особено рязко бяха съкращенията след февруари 2022 г. Докато в периода 2009-2019 г. цените на газа варираха между 9 и 29 евро за MWh, през август 2022 г. европейският бенчмарк Title Transfer Facility надхвърли 340 евро за MWh.

ЕС се справи с непосредствените последици най-вече чрез финансова подкрепа за директно субсидиране на сметките, пряка помощ за индустрията с цел да се покрият разходите на бизнеса, особено на енергоемките предприятия, и предоставяне на ликвидност на енергийните компании, за да купуват природен газ на цени от най-високите нива на пазара. Но още преди началото на втория мандат на Доналд Тръмп беше ясно, че Европа има нужда от по-устойчива енергийна стратегия, способна да издържа при всякакви условия.

Къде Европа може да направи повече

Въпреки изискването на ЕС газохранилищата в държавите членки да бъдат запълнени на 90% до 1 ноември всяка година, почти всички държави членки ще срещнат трудности да постигнат целта за 2026 г. Ниските нива на запасите след зимата на 2025-2026 г. означават, че средното ниво на запълване в момента е около 30%; опасенията от високи цени на газа водят до забавяне на решенията за допълване на доставките на втечнен природен газ, макар че политиците вече обсъждат понижаване на целта за 2026 г. до 80%.

Освен това платформата AggregateEU не използва в достатъчна степен европейските търговски предимства: тя е платформа, която свързва купувачи и доставчици, а не механизъм за единен купувач, при който държавите членки се обединяват, за да купуват колективно на пазара. Това е така, въпреки че в доклада на Марио Драги от 2024 г. за икономическата конкурентоспособност на ЕС се посочва, че липсата на такъв механизъм по време на кризата от 2021-2022 г. е струвала на европейците около 700 милиона евро. Конкуренцията между държавите членки за доставки на газ би могла да бъде ограничена много по-успешно чрез подход с единен купувач.

Накрая, приемането от ЕС на извънредна регулация по член 122 временно позволи облекчаване на изискванията за издаване на разрешителни за възобновяема енергия с цел ускоряване на внедряването ѝ. Макар това да имаше положителен ефект, мярката беше в сила само за ограничен период, а макар редовните процедури на ЕС на теория да намалиха тежестта на разрешителните режими, вътрешните съдебни производства попречиха това да доведе до съществена промяна.

По-положителното е, че държавите членки на ЕС си осигуриха по-голям дял доставки на втечнен природен газ от други страни. На първо място сред тях са Съединените щати, които са доставили 80 млрд. куб. м през 2025 г., спрямо 21 млрд. куб. м през 2021 г.

Основният стратегически лост на Европа

Мащабът на щетите, причинени от енергийната криза през 2021-2022 г., показва, че ЕС и неговите държави членки е трябвало да реагират по-решително още тогава. Дългосрочните мерки, които европейците впоследствие приеха, бяха полезни, но в никакъв случай не са достатъчни предвид ограничените ресурси на Европа и зависимостта ѝ от външни доставки.

Може би последиците от кризата около Ормузкия проток най-сетне ще подтикнат европейците да приемат по-солидна енергийна стратегия, а тя трябва да бъде съсредоточена върху четири ключови области.

1. Разгръщане на възобновяемите източници

Като част от ‚всяка‘ стратегия за енергийна сигурност европейците трябва бързо да внедрят възобновяеми източници. Но те трябва и да отчетат разликите между вятърната и слънчевата енергия. Използването на вятърната енергия се сблъсква едновременно с проблеми при разрешителните и инфраструктурни пречки, както и с рязкото поскъпване на компонентите.

Затова ЕС и неговите държави членки трябва да установят кои места в Европа произвеждат най-много вятърна енергия, да им дадат приоритет и да използват всички налични мерки на европейско и национално равнище, включително, където е необходимо, извънредната процедура по член 122 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да ускорят развитието им.

ЕС трябва също да отчете, че макар големите соларни паркове да създават затруднения, съществува и друг път напред, чрез производство на слънчева енергия от домакинствата и малките предприятия. Това може да стане чрез соларни панели, съчетани с безопасни и евтини батерии, които вече започват да навлизат на потребителския пазар.

ЕС би могъл да насърчи разработването на евтини батерии, като идентифицира ключовите европейски производители и подкрепи излизането им на пазара и по-широкото им внедряване. Тази комбинация от батерии и соларна енергия може бързо да намали разходите за енергия на потребителите, да облекчи натиска върху мрежата и да укрепи сигурността на европейските доставки.

2. Осъзнаване на нуждата от втечнен природен газ

Тъй като не съществуват батерийни системи за съхранение в мащаб на електропреносната мрежа, които да могат да заместят вятърната енергия за повече от няколко часа, ЕС трябва също да си осигури природен газ за отопление, торове и нефтохимическо производство. Макар Европа да е изправена пред проблеми със разнообразието на доставките, съхранението и вътрешното производство, ЕС може да изгради по-голямо разнообразие в снабдяването. Това до голяма степен се дължи на допълнителните големи доставки на американски и световен втечнен природен газ, които навлизат на пазара и означават, че ЕС не зависи от един-единствен доставчик.

Европа трябва също да разшири и да използва по-добре капацитета си за съхранение на газ, включително в Украйна. Страната разполага с най-големите подземни газохранилища в Европа, особено в близост до западната си граница, с обем от 30 млрд. куб. м. Това се равнява на 30% от общия европейски капацитет за съхранение на газ. Европа би могла също да се стреми към по-нататъшно развитие на собствените си ресурси от природен газ в Северно море или Средиземно море, както и заедно с приятелски държави съседки като Норвегия и Алжир.

3. Време е за ядрена енергия

Следва ядрената енергия. Тя има капацитета да осигури ‚зелено‘ и сигурно базово производство на електроенергия, което да доставя електричество в голям мащаб и на по-ниска цена. Франция постигна това през 70-те и 80-те години: в рамките на 15 години тя изгражда 45 ядрени електроцентрали. Дори и днес Франция трудно би могла самостоятелно да повтори това постижение, предвид мащаба на необходимите вериги за доставки и инженерния капацитет.

Заинтересованите европейски държави, както в рамките на ЕС, така и извън него, биха могли обаче да си сътрудничат, за да развият ресурсите, техническите умения, капитала и веригите за доставки, необходими за повторение и дори надминаване на това технологично постижение. Ясно е, че това ще отнеме време, но ако европейците бяха започнали през 2022 г., досега вече щяха да са преполовили пътя към завършването на първите 10 нови централи.

4. Извеждане на Европа от зависимостта от петрола

Накрая, ЕС трябва да използва кризата около Ормузкия проток като възможност да намали зависимостта си от петролните доставки. Потреблението на петрол в ЕС е приблизително 7,3 милиона барела дневно, като малко под 5 милиона от тях са за транспорт. ЕС би могъл да насърчи преминаването към произведени в Европа електрически превозни средства, за да намали търсенето на петрол. Това би изисквало финансова подкрепа за европейските производители на електромобили, за да ускорят развитието си, икономически стимули за закупуването на европейски електромобили и по-силна тарифна защита, която да държи китайските електромобили извън континента.

Кризата в Иран и в Ормузкия проток подчертава продължаващата енергийна уязвимост на Европа. Европейците обаче не са безпомощни. Както се посочва в скорошен доклад на ЕСВП, Европа трябва да действа бързо, за да укрепи сигурността на снабдяването си и да изгради широка и разнообразна база от източници. Това ще позволи на европейците да укрепят собствената си индустриална база, да засилят капацитета си за възстановяване на отбранителния сектор и да участват пълноценно в революцията в областта на изкуствения интелект.