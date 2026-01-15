Как Тръмп прави Китай отново велик — и какво означава това за Европа

Докладът е изготвен от експертите по външна политика Тимъти Гартън Аш, Иван Кръстев и Марк Ленард. Основният извод е, че една година след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом подходът „Америка на първо място“ все по-осезаемо тласка хората към Китай, докато традиционните противници на САЩ се страхуват от тях все по-малко. В същото време съюзниците на САЩ – особено в Европа – се чувстват все по-отдалечени от Америка. Все повече европейци вече не възприемат САЩ като надежден съюзник и все по-често подкрепят превъоръжаването. За първи път руснаците определят ЕС като по-голям враг от САЩ, докато украинците все по-ясно гледат към Брюксел, а не към Вашингтон, за подкрепа.

Основните тенденции:

Гражданите на водещите държави от средна величина (от англ. middle powers) очакват глобалното влияние на Китай да нараства през следващото десетилетие. Това е особено изразено в Южна Африка (83%), Бразилия (72%) и Турция (63%). В ЕС се засилва мнението, че Китай ще стане световен лидер в производството на електрически превозни средства и развитието на технологии за възобновяема енергия. В Южна Африка (85%), Русия (86%) и Бразилия (73%) мнозинствата възприемат Китай или като необходим партньор, или като съюзник. Само в Украйна (55%) и Южна Корея (51%) мнозинствата възприемат Китай като съперник или противник. В много други държави, като Южна Африка (71%), Бразилия (52%), Русия (46%) и Турция (46%), мнозинствата очакват отношенията на страната им с Китай да се засилят през следващите пет години.

За голяма част от света САЩ са влиятелна сила днес и ще продължат да бъдат такава. Въпреки това, сред анкетираните в Китай (34%), ЕС (37%), Украйна (32%) и самите САЩ (43%), няма мнозинство, което да очаква американската мощ да увеличи глобалното си влияние през следващото десетилетие. Сред гражданите на ЕС промяната във възприятията за Съединените щати е особено отчетлива: едва 16% днес ги смятат за съюзник, докато 20% ги възприемат като съперник или враг. С подобряването на образа на Китай, статутът на Америка като съюзник се разклаща в почти всички изследвани държави, с изключение единствено на Индия. В повечето държави хората са понижили очакванията си към Тръмп. В края на 2024 г. цели 84% от индийците са смятали победата на Тръмп за положителна за страната им; днес този дял е 53%. В няколко държави доминиращото настроение се е променило – от широко одобрение към широко разпространена критика. В същото време в страни като Индия (63%), Турция (50%), Китай (46%) и Украйна (43%) значителни групи от хора са съгласни, че Тръмп поне е успял да защити интересите на Америка на световната сцена.

Най-радикалната промяна е сред анкетираните в Русия, които все по-често възприемат Европа като противник, с когото са в конфликт (51%, спрямо 42% миналата година). Междувременно, докато администрацията на Тръмп полага извънредни усилия за възстановяване на добрите отношения с Владимир Путин, все по-малко хора в Русия възприемат САЩ като противник – едва 37%, спрямо 48% миналата година и 64% преди две години. В Украйна обаче почти две трети от хората (62%) очакват отношенията на Киев с ЕС да се засилят, докато около една трета (37%) казват същото за Америка. 39% от украинците смятат ЕС за съюзник, а едва 18% вече мислят така за САЩ. Възприятията за Европа се променят и в Китай. На въпроса дали политиките на ЕС спрямо страната им са сходни или различни от тези на САЩ, повечето хора в Китай смятат, че те са различни (55%). Докато 61% от китайците възприемат САЩ като заплаха, едва 19% мислят същото за ЕС. Това не изглежда да се дължи на подценяване на ЕС. Напротив, Китай е едно от малкото места, където мнозинство (59%) смята ЕС за велика сила. Следователно, ако китайците не се страхуват от Европа, това може да е защото я възприемат като партньор (46%) – и като още един полюс в един многополюсен свят, който вече не е доминиран от Америка.

Каквото и да твърди Тръмп, неговите политики спрямо Европа и Русия не представляват нов вътрешнополитически консенсус в САЩ. Доминиращото мнение в Америка (40%) е, че ЕС е съюзник. Половината от американците (49%) споделят виждането, че „европейската сигурност е и американска сигурност", докато само 29% не са съгласни. А повече от половината (54%) от американците възприемат войната на Русия в Украйна като заплаха за сигурността на САЩ.

Новото проучване на ЕСВП разкрива свят, в който действията на Съединените щати – някога най-верният съюзник на Европа – неволно спомагат за това „Китай отново да стане велик“, ускорявайки възникването на истински многополюсен глобален ред.

Авторите на доклада посочват, че ключовият въпрос пред лидерите и избирателите днес е как трябва да изглежда Европа през 2030 г., ако иска да отстоява себе си и в трите измерения на силата – военна, икономическа и културна. И дори при тактическата необходимост от ласкаене на безграничния нарцисизъм на Тръмп, повече честност у дома относно реалното място на Европа в този пост-западен, „Китай на първо място“ свят е от съществено значение за формулирането на последователна европейска стратегия, заключават авторите.

„Разпадането на Запада се усеща най-силно в Европа – и в това как другите възприемат Европа. Пред европейските политици стои предизвикателството как да живеят в един истински многополюсен свят – свят, който мнозина европейци дълго си представяха, но от който сега започват да се страхуват.“ Иван Кръстев, съавтор и председател на Центъра за либерални стратегии в София .

„Това проучване показва, че светът смята Запада за отминал. Европейците вече не виждат САЩ като съюзник. Украинците все повече търсят подкрепа в Брюксел, а не във Вашингтон, а руснаците възприемат Европа – не Америка – като своя най-голям враг. Кампанията на Тръмп да постави Америка на първо място я направи по-малко популярна сред съюзниците и помогна на Китай да заеме водеща позиция.“ Марк Ленард, съавтор и директор на ЕСВП.

„Европейците най-сетне се събуждат за суровите реалности на пост-западния свят. Осъзнавайки, че вече не могат да разчитат за сигурността си на САЩ, за просперитета си – на Китай или за енергията си – на Русия, те се питат – и се съмняват – дали могат да разчитат на самите себе си.“, Тимъти Гартън Аш, съавтор и историк.

