Защо Китай, а не Русия, може да е истинският победител от войната с Иран

На пръв поглед логиката изглежда безупречна: при покачващи се световни цени на петрола и частично облекчени американски санкции върху руския суров петрол Москва изглежда като явен печеливш от войната в Иран. За разлика от нея Китай е в по-неизгодна позиция, тъй като зависи от петролните потоци през вече затворения Ормузки проток.

Този анализ изглежда убедителен, но при по-внимателен поглед се разкрива по-сложна картина. Нека започнем с идеята, че покачващите се цени на петрола бързо пълнят хазната на руската държава. При около 5 милиарда долара на месец, петролният бонус, дължащ се на войната, всъщност е не повече от пластир върху бюджетен дефицит, достигнал 40 милиарда долара само за януари и февруари, около 90% от годишната цел на Русия. Руските политици са наясно с това: Кремъл вече скицира 10-процентно съкращение на „нечувствителните“ разходи в опит да спести до 25 милиарда долара тази година.

Картината по отношение на обемите не е по-окуражаваща. След повече от 12 години санкции, петролната инфраструктура на Москва е в упадък, с едва 300 000 барела дневен резервен капацитет, което едва ли е достатъчно, за да компенсира загубените 10 до 15 милиона барела дневно от износа в Персийския залив. При несигурност дали войната ще се проточи, руските петролни компании едва ли ще увеличат инвестициите в близко бъдеще. Украинските дронови удари, достигащи вече чак до Каспийско море, само добавят към натоварването.

„Вашингтон не открива нови руски петролни доставки, а само дава зелена светлина на сделки, които Индия вече е уредила.“

Ограниченият резервен капацитет на Русия помага да се постави в перспектива облекчаването на американските санкции върху руските продажби на суров петрол за Индия. Тридесетдневното освобождаване се отнася до петрол, вече натоварен на танкери, около 120 милиона барела, които оставаха блокирани в морето, докато индийските рафинерии се опасяваха да не нарушат американските санкции. С други думи, Вашингтон не отваря нови руски петролни потоци, а просто дава зелена светлина на сделки, които Индия вече е договорила.

За Москва загубата на достъп до Арабския залив и Иран е допълнителен удар. ОАЕ отдавна се смятаха за ключов посредник при заобикалянето на санкциите, а Иран беше важен пазар за руски компании, особено в сферите на отбраната и ядрената енергетика. Конфликтът вече спря строителството на водещи руски проекти, сред които и ядрената централа „Бушер-2“. При изваждането на Персийския залив и Иран от уравнението зависимостта на Москва от Пекин може да се задълбочи още повече.

За Китай сътресенията в Ормузкия проток безспорно са болезнени. Но те едновременно с това потвърждават правилността на залога на Пекин върху електрификацията. Електроенергията съставлява 30% от енергийното потребление на Китай, с около 50% повече, отколкото в САЩ или Европа, което му дава по-добра защита срещу скоковете в световните цени на петрола. Войната в Иран допълнително засилва аргументите в полза на глобалния енергиен преход, а китайските компании произвеждат около 70% от световните доставки на технологии за чиста енергия.

Погледнато напред, конфликтът в Иран може да даде на Китай полезен лост за влияние. Много от ракетите, изтребителите и другите оръжейни системи, от които САЩ се нуждаят за военните си усилия, зависят от произведени в Китай критични суровини, най-вече редкоземни елементи, от които американските запаси стигат само за около два месеца. Когато американският президент Доналд Тръмп пристигне в Пекин през следващите месеци за преговори по митата, китайските ръководители може да седнат на масата с важен коз в ръка.

Междувременно първоначални сведения сочат, че Иран може да позволи на част от петролните танкери да преминават през Ормузкия проток, но при китайско условие: пратките да се търгуват в юани. Това би нанесло удар по доминиращата роля на американския долар в енергийната търговия. Дори само малка част от транзакциите да сменят валутата си, иронията би била поразителна: война, започната от САЩ, ще помогне да се нормализират енергийни продажби извън долара, постигайки нещо, което години китайска дипломация не успяха да наложат.

Накрая си струва да се насочи внимание към следвоенния период, и по-специално към възстановяването в държавите от Персийския залив, засегнати от ирански дронове и ракети. Именно тук Пекин е в добра позиция да действа бързо. Стъпвайки на опита си от Инициативата „Пояс и път“, китайските компании вероятно ще се позиционират бързо като предпочитани партньори, предоставяйки финансиране, стомана и кранове за възстановяването на пристанища, енергийни съоръжения и инсталации за обезсоляване на вода.

Отвъд заглавията балансът на ползите за Русия и Китай от войната в Иран изглежда доста по-различно. Петролният бонус за Москва може да изглежда впечатляващо на хартия, но няма да реши бюджетните проблеми на Кремъл. Болките за Китай от затварянето на Ормузкия проток са реални, но Пекин излиза от ситуацията с потвърдена стратегия за чисти технологии, с по-силни карти в търговските преговори със САЩ и с възможност за по-сериозно присъствие в Персийския залив след войната. Конфликтите почти винаги пренареждат световния ред, но рядко по начина, по който техните архитекти са си представяли.