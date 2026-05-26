Ето как да победим Владимир Путин

Само смъртта или самата Русия могат да отстранят Путин от власт, а никой не знае кога и как ще стане това. Това, което демокрациите в Европа и извън нея могат да направят, е да изработят по-ясна стратегия за провал на външнополитическите му амбиции.

Никой диктатор не остава на власт завинаги. Един ден Владимир Путин няма да го има. Последните данни сочат нарастваща слабост в руската икономика, недоволство в обществото и отслабващо доверие вътре в режима, но би било наивно да заключим, че краят е близо. Само смъртта или самата Русия могат да отстранят Путин от власт, а никой не знае кога и как може да стане. Това, което демокрациите в Европа и извън нея могат да направят, е да изработят по-ясна стратегия за провал на външнополитическите му амбиции. Ето един непълен списък от осем елемента на такава стратегия.

Да има ясна цел. Путин се стреми да подчини Украйна, да възстанови възможно най-голяма част от Руската империя, да разруши доверието в НАТО, да подкопае ЕС и отново да наложи руска сфера на влияние върху Източна Европа. Да му се попречи да постигне тези цели означава той да бъде победен.

Да се продължи подкрепата за Украйна. На 11 юни пълномащабната война на Русия срещу Украйна ще е продължила по-дълго от Първата световна война. Постижението на Украйна да удържи много по-голям противник е изумително. Заради зоната за поразяване, създадена от дроновете на фронта, е малко вероятно тази война да бъде решена именно там. И двете страни обаче нанасят удари в тила на другата, поразявайки енергийната инфраструктура, икономиката и морала. Оттеглянето на американската подкрепа от президента Доналд Тръмп направи защитата на Украйна по-трудна, но не я парализира. Падането на Виктор Орбан в Унгария отблокира 90 млрд. евро европейска икономическа подкрепа, която би трябвало да осигури украинския бюджет до края на 2027 г. Възможни са различни сценарии, но най-вероятно тази война ще продължи още известно време.

Краят на войната няма да бъде край сам по себе си. За разлика от Деня на победата в Европа през 1945 г., няма да знаем кой е победителя веднага щом стрелбата спре. Дори „мирът“ ще бъде нов опасен момент за Украйна. Най-вероятно той ще дойде под формата на примирие, което постепенно ще замрази военните действия по сегашната фронтова линия. Вътре в страната всички социални напрежения и травми, натрупани през годините на война, могат да избухнат в гневна президентска кампания и в силно разделяща политика след това. Отвън вниманието на Европа може бързо да се насочи другаде, както се случи с Босна след Дейтънското мирно споразумение от 1995 г. За съжаление е напълно възможно бъдеще, в което четирите пети от Украйна, които Русия не е окупирала, се превръщат в обезлюдена, вътрешно разкъсана и нефункционална държава. Това би било победа за план Б на Путин, да съсипе Украйна, ако не може да я контролира. Едва когато Украйна стане сравнително просперираща, сигурна, стабилна и демократична държава членка на ЕС, ще можем да кажем, че Путин е победен там.

Да се засили икономическият натиск върху Русия. Погрешният ефект от войната срещу Иран, която Тръмп избра да води, е увеличаване на приходите на Русия от петрол и газ и частично облекчаване на санкциите срещу тях. За да бъде победен Путин, трябва да се случи обратното. Освен че трябва да затегне санкциите и да подкрепи украинските удари с голям обсег срещу руската енергийна инфраструктура, Европа трябва да действа по-твърдо и срещу руския сенчест флот. Почти половината от руския износ на петрол преминава през Балтийско море, често с танкери, които вече са под санкции.

Да се възпре ново руско нападение. С основание се отделя много внимание на прехода от днешната зависима от САЩ европейска сигурност към състояние, в което Европа може да се защитава сама. Този преход вероятно ще отнеме между пет и десет години. Но най-големият риск от руска атака срещу територия на НАТО и ЕС вероятно е именно в първите години на този преход, особено през 2027 и 2028 г. Путин е възрастен човек, който бърза, обсебен от възстановяването на руското величие и, както често се случва с дългогодишните диктатори, все по-откъснат от реалността. Той разполага с голяма, закалена в бой армия и военна икономика. Срещу него стои Европа, която едва започва да се превъоръжава, и американски президент, който едва ли ще изпълни ангажимента по член 5 на НАТО да защити нападната източноевропейска държава членка. Путин обаче може да разчита, че Тръмп ще бъде в Белия дом само до 20 януари 2029 г. Ето защо това е най-добрият му, а може би и последният шанс да докаже, че НАТО е „хартиен тигър“. За целта не би му било нужно мащабно фронтално настъпление. Достатъчно би било да завземе няколко квадратни километра в Естония, Литва, на някой балтийски остров или другаде по източния фланг.

Дори вероятността за подобно нападение да е ниска, рискът е толкова сериозен, че засиленото възпиране е жизненоважно. Ако можехме да разчитаме на американския президент, сегашното разполагане на силите в НАТО, ръководено от САЩ, би било достатъчно за тази цел. Но тъй като не можем, Европа трябва бързо да изработи алтернативна стратегия. Тя трябва да позволи на европейските сили, включително особено на германските части, които в момента служат в командванията на НАТО, заедно със силите в регионални формати като британско-северноевропейско-балтийско-нидерландските Съвместни експедиционни сили, сами да възпират убедително подобна атака. Това е изключително трудно, но вече е необходимо.

Да не се ограничаваме само със защита на хибридния фронт. В скорошен анализ на Европейския съвет за външна политика убедително се посочва, че мащабът на руската хибридна кампания срещу Европа изисква повече от отбранителна реакция. Европа трябва не само да се защитава, но и да възпрепятства тези действия, а в ясно очертани случаи да преминава и към настъпателни мерки.

Да се говори с различните Русии. Имаше разговори дали високопоставен европейски представител трябва да получи мандат да разговаря с Путин. Но какво би му казал, дори ако Путин изобщо слуша? Да, каналите за комуникация с Кремъл трябва да останат отворени, включително неофициалните. Но единственият език, който Путин наистина разбира, е военната и икономическата сила, подкрепена от политическа воля.

По-важно е да се говори с три други руски аудитории: бизнес, професионалните и дори бюрократичните елити, които все още са в страната, по-широкото руско общество и „Другата Русия“, която днес живее предимно извън Русия и желае поражението на Путин по-силно от всеки друг. Посланията към тях ще бъдат различни, но общата идея трябва да бъде една: „друг тип отношения с Русия са възможни, ако…“ Това няма да промени много в краткосрочен план, но може да даде резултат, когато настъпи моментът на промяна.

Да се справим със собствените си националисти. Засега Путин няма непосредствен заместител на унгарския Орбан като фигура, способна да блокира решения в полза на Русия на масата за вземане на решения в Брюксел. Словашкият Роберт Фицо не може да се сравнява с него. Но антилибералните, популистките и националистическите партии продължават да набират сила в други части на Европа. Ако Жордан Бардела стане президент на Франция през 2027 г., а още повече ако „Алтернатива за Германия“ се превърне в най-голямата партия в Бундестага през 2029 г., това би дало на Путин нови възможности да разделя Европа отвътре.

Не просто да действаме, а да устоим. Прекарах повече години, отколкото ми се иска да си спомням, в изучаване на западните политики към Съветския съюз. Един извод беше ясен: най-важното, което направихме, за да спечелим Студената война, не беше някакъв конкретен външнополитически ход, а това, че изградихме сигурни, силни, проспериращи и привлекателни общества, и устояхме. Същото важи и днес. Значима политическа промяна в Русия може да настъпи утре, а може да не дойде още десет години. Най-трудното предизвикателство за една разнородна група либерални демокрации е и най-важното: стратегическото търпение. Ако го постигнем, времето ще бъде на наша страна.

Тази статия е публикувана първоначално в The Guardian на 23 май 2026 г.