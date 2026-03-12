Дипломация на приятели и роднини: Поуки за Европа от Газа и Украйна

Почти пълното разчитане на американския президент Доналд Тръмп на приятели и роднини като пратеници за посредничество по трудни външнополитически сделки създава системни рискове за Европа.

Пратениците на Тръмп обикновено са част от кръг от богати и приближени до кралски дворове фигури, чиито интереси рядко съвпадат с европейските. Повечето от тях действат извън европейските институции и извън обсега на европейските инструменти за влияние. В голяма степен те остават и извън обществен контрол, а богатството им е обвързано или с американския частен сектор, или с монархии.

Според медийни публикации, пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнър не са разбирали напълно спецификата на иранския ядрен въпрос. В същия ден те са се срещнали с ирански преговарящи в Женева, докато паралелно са водили и дипломация по темата за Украйна. Освен това, според същите публикации, те са участвали в тези впоследствие неуспешни преговори без ядрени експерти до себе си.

Макар че е още твърде рано да се очакват видими усилия за примирие в Иран, този коментар разглежда как същият дипломатически подход вече е оформил мирните процеси на два други фронта, Газа и Украйна. Написан от гледната точка на практици, той предлага идеи как европейските лидери могат да използват както собствените си лостове за влияние, така и предвидимите модели в поведението на тези пратеници, за да защитят европейските интереси и по-широките цели на мира и сигурността, като същевременно се противопоставят на системното предизвикателство, което тези неформални мрежи представляват.

Очертаващи се модели

Мирните преговори за Газа и Украйна се водят от едни и същи двама американски неправителствени пратеници, и двамата бизнесмени, които действат с ограничена подкрепа от кариерни дипломати или експерти в съответната област. Подходът им следва модел, толкова разпознаваем, колкото и характерният ритъм на морзовия код.

Натиск върху по-слабата страна първо: Предложенията на американските пратеници обикновено тръгват от целите на по-силните страни, в случая Русия и Израел. Този подход изглежда отразява философията „силата прави правото“ при сключването на сделки.

Отлагане на трудните въпроси: Пратениците са склонни да се съсредоточават върху заглавната сделка. Въпроси, които биха могли да забавят церемония по подписване, се отлагат колкото е възможно повече. „Инерцията“ се изтъква като оправдание за оставянето на трудни въпроси, като тези, свързани с територия, сигурност или местно участие, за по-късен етап, дори когато страните използват именно тези въпроси, за да осуетят напредъка.

Осъществяване на споразумения чрез лични мрежи: В преговорите нерядко се включват теми, които са важни за самите пратеници и техните мрежи, особено търговски проекти като курорти в Газа, добив на критични минерали или свободна икономическа зона в Украйна. Подобни инициативи биха могли да бъдат полезни, ако по-широкият мирен процес се управлява добре. На този етап обаче те изглеждат по-скоро отражение на склонността на преговарящите към подобни проекти, отколкото на реалната динамика на самия конфликт.

По-долу разглеждаме всеки един от тези аспекти, как те оформят преговорите, какви рискове носят и какви възможности могат да открият за Европа. Задачата пред Европа не е просто да критикува този стил на дипломация, а да използва слабостите му, за да повлияе на тези процеси и да защити собствените си интереси.

Натиск върху по-слабата страна първо

Първоначалните американски предложения както за Газа, така и за Украйна съдържат една и съща проблематична логика: те започват с натиск върху по-слабата страна да се откаже от територия, да жертва суверенитет, да направи икономически отстъпки или да приеме управленски роли, определени според исканията на по-силната страна.

В успешни преговори, в които някои от авторите на този текст са участвали, логиката обикновено е била обратната. Разговорите започват или от позицията на по-слабата страна, или от позиции, които не принадлежат на нито една от страните. От нашия опит страната, която смята, че печели, е склонна да тълкува отстъпките на по-слабата страна като признак на слабост, което създава динамика, насърчаваща по-силната страна да се стреми към пълна победа.

Това ясно се вижда в украинския процес: Москва посреща всяко ново американско предложение с настояване разговорът да се върне към онова, което тя смята за отправна точка, а именно едно неясно, и никога публично изяснено, разбиране от срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска през август 2025 г. Според него Украйна трябва да отстъпи още територия на Русия и да приеме де факто правото на вето на Москва върху собствения си суверенитет като част от всяко решение.

Освен че е очевидно несправедлив, този подход има и друг сериозен проблем: щом по-слабата страна се превъоръжи или прегрупира, недоволството ѝ от наложения мир може да подхрани нов конфликт. Това вече се вижда в Украйна, която запазва както капацитета, така и волята си да продължи да се бие. Може да се очаква, че палестинците ще реагират по сходен начин, както са правили и през последните десетилетия; атаките от 7 октомври 2023 г. дойдоха след години на задушаваща израелска блокада над Газа.

В Газа, след постигането на първоначалните цели, като освобождаването на останалите заложници, хуманитарно постижение и ключов елемент за ангажираността на Израел, посредниците сега са изправени пред ситуация, в която Израел продължава ежедневните си атаки и блокира жизненоважния хуманитарен достъп, а Хамас отказва напълно да се разоръжи.

Поуки за Европа: Натиск върху Русия, работа със ССЗ

Европа постигна известен, макар и умерен, успех в нарушаването на тази динамика.

По отношение на Украйна Европа разполага с възможност значително да увеличи цената за Русия и така да промени позицията ѝ в преговорите, въпреки че досега е използвала този лъст само частично. Контролът на Европа върху морските маршрути, по които руският енергиен износ достига световните пазари, остава ключов инструмент, който би трябвало да се използва по-активно. Рутинни проверки на корабите от сенчестия флот по регулаторни и екологични причини вероятно биха ограничили руските петролни доставки на север, които съставляват над половината от износа на страната. Този подход не изисква единодушие между държавите членки на ЕС, което го прави особено подходящ за по-решителни действия.

Обездвижените руски суверенни активи остават друг недостатъчно използван лост за влияние. Ако Европа прибегне до него, американските пратеници ще бъдат принудени да се съобразят с новата реалност, което ще отвори възможности за европейско участие, дори и с цената на раздразнение от страна на САЩ.

По отношение на Газа европейците работят в тясно сътрудничество с държавите от Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ), които имат далеч по-голямо влияние във Вашингтон по близкоизточните въпроси, за да смекчат подкрепата на Тръмп за максималистките цели на Израел. Макар примирието и последвалите преговори да остават изключително проблематични, ангажирани европейски държави като Франция, действайки в тясна координация със ССЗ, поне успяха да отдалечат Тръмп от първоначалните идеи за изселване на палестинците от Газа и да го насочат към поне теоретично приемане на необходимостта от пълно израелско изтегляне и нов път към палестинска държавност.

Тази промяна не означава непременно, че САЩ ще окажат реален натиск върху Израел за прилагането на тези по-широки условия, особено при израелско правителство, което изглежда идеологически противопоставено на създаването на палестинска държава. Именно тук Европа може да има решаваща роля, ако продължи да работи в тясно сътрудничество с ключовите арабски държави от Залива и координира политическите и икономическите си лостове за влияние както спрямо САЩ, така и спрямо участниците на терен.

Отлагане на трудните въпроси

Отлагането на трудните въпроси рискува да провали всяка сделка.

В Газа няма достоверна сила, която да гарантира спазването на примирието, да защитава както израелците, така и палестинските цивилни, да предотвратява нова ескалация и да полага основите за възстановяване и евентуално пълно израелско изтегляне. Държавите се колебаят да изпратят войски за международно присъствие в областта на сигурността именно защото липсва ясен план за справяне с политическите корени на конфликта, а това насърчава воюващите страни да се подготвят за следващия сблъсък.

В Украйна Москва има малко стимули да прекрати бойните действия на този етап и вместо това изглежда готова да продължи войната на изтощение с надеждата да изтръгне още отстъпки от Киев. Русия търпи изключително тежки загуби, над 1000 войници дневно, като същевременно продължава да нанася удари по гражданската и икономическата инфраструктура на Украйна. Въпреки това тя не е завзела територията, към която се стреми, нито е пречупила волята на Украйна да се съпротивлява. Надеждата на Русия е, че може да спечели на масата за преговори онова, което не успява да постигне на бойното поле. САЩ подхранват тази надежда, като допускат, че Украйна трябва да се откаже от различни територии и, което е особено важно, остават неясни по въпроса какви гаранции за сигурност би получила страната след войната. Атаките срещу Иран през 2026 г., които повишиха цените на петрола и натовариха системите за противовъздушна отбрана, на които Украйна разчита, могат допълнително да засилят убеждението на Русия, че е в състояние да надживее западната решимост и капацитет да подкрепя Киев.

Поуки за Европа: Фокус върху сигурността

По отношение на Газа уникалната мрежа от отношения, с която Европа разполага в региона, както и споделеният ѝ интерес с арабските държави от Залива от създаването на палестинска държава и постигането на устойчив мир, трябва да залегнат в основата на общ подход към САЩ. Решението да останат извън ръководения от САЩ Съвет на мира или да участват само като наблюдатели, какъвто в крайна сметка беше изборът на много европейски държави, е правилно. То съхранява европейската независимост и известна степен на външен лост за влияние, включително възможността за действие съвместно с държавите от ССЗ, които са членове на Съвета на мира.

По отношение на Украйна парижкото обявяване на гаранции за сигурност през януари 2026 г. показа трайния ангажимент на Европа. То даде конкретно съдържание на неясните ангажименти в американския план от 28 точки от ноември 2025 г., който до голяма степен пренебрегна въпросите за бъдещата сигурност на Украйна и възпирането на Русия. Европейска коалиция от държави сега превръща тези обещания в конкретно планиране на силите: от какви способности и в какъв мащаб се нуждае Украйна, за да се защитава? Какво е необходимо на Европа, за да гарантира навременно укрепване при бъдеща руска агресия? И как Украйна трябва да бъде приета в ЕС? Всяко предложение за примирие трябва да отчита всички тези въпроси, ако иска да отговаря на европейските интереси в сферата на сигурността.

И в Газа, и в Украйна Европа трябва да представя позициите си като практически стъпки към мира, какъвто Тръмп иска да обяви за своя победа. Последните европейски дипломатически усилия по отношение на Украйна и Гренландия показват, че лидерите знаят как да съчетаят ясни червени линии с доза ласкателство, за да избегнат открита конфронтация. Дори ако примирието в Газа се срине или окончателен мир в Украйна не бъде постигнат, европейските предложения пак могат да имат стойност. В Украйна например планирането на надеждни договорености за сигурност след евентуално примирие може да укрепи отбраната на Киев, докато бойните действия продължават.

В Газа лостовете за влияние на Европа са преди всичко икономически. Като най-голям търговски партньор на Израел, ЕС можеше да упражни много по-силен натиск. Ако блокът беше единен в използването на тези инструменти, щеше да бъде възприеман много по-сериозно както във Вашингтон, така и в Тел Авив. Това е роля, която европейците трябва да заявят още сега, не само спрямо Израел, но и спрямо палестинците, към които също следва да насочат икономическа подкрепа, за да настояват за необходимите реформи. Използвани заедно, тези инструменти биха могли да помогнат за насочването на страните към жизнеспособен политически път, без който нуждите от сигурност както на Газа, така и на Израел ще останат неудовлетворени.

Осъществяване на споразумения чрез лични мрежи

И в Украйна, и в Газа американските пратеници използват отношения, изградени извън дипломатическата сфера, като връзките с Мохамед бин Зайед, президента на Обединените арабски емирства, или с руския пратеник Кирил Дмитриев, а също и с банкери и инвеститори. Поставянето на търговските възможности в центъра на мирните им предложения, като презентацията на Джаред Кушнър в Давос с лъскави небостъргачи в Газа или сделките за критични минерали и инвестиции, очертани в плана от 28 точки от ноември, създава роля за тези личности в преговорите.

Проблемът е, че тези търговски възможности идват за сметка на факторите, от които зависи устойчивият мир.

Одобреният от Съвета за сигурност на ООН Съвет на мира за Газа повтаря модела на следконфликтни органи от времето на Клинтън и Блеър, като тези в Босна и Херцеговина, Косово и Източен Тимор. Глобалният Съвет на мира обаче, добавен от американската администрация към тази структура само няколко седмици по-късно, е съвсем различен по характер. Същевременно критериите за участие в Съвета на мира за Газа на практика изключват достоверни местни лидери, като по този начин лишават процеса от легитимна палестинска собственост, от която ще зависи устойчивостта на целия проект. Това поставя под риск цялото начинание още от самото начало.

Газа се нуждае от икономически възможности и възстановяване, но те могат да допринесат за мир само ако на палестинците бъде позволено да участват във формирането му и да получат дял от ползите. Понастоящем търговската програма на Съвета на мира за Газа по същество представлява проект за недвижими имоти, с марина, крайбрежни кули и специална икономическа зона, който ще обслужва най-вече интересите на Израел и на чуждестранни корпорации, една от които е представена в самия Съвет на мира. Палестинците до голяма степен ще бъдат изселени от домовете си в новопланирани общности, олицетворявани от предложената „нова Рафа“. Израелският контрол върху сигурността ще обхване целия проект.

Междувременно първоначалните разходи за планиране, разчистване на терена и издръжка на палестинското население извън него биха могли да бъдат покрити и с публични средства от Световната банка, а потенциално и от европейски институции като Европейската инвестиционна банка.

„Около американския президент влиятелни фигури си разменят презентации с проекти за търговско застрояване по крайбрежието, които почти нямат връзка с реалностите на място, а правата за строеж и печалба от тях се раздават чрез форум, който той контролира.“

Визията е Газа да бъде изградена отново като пространство от търговски зони, центрове за данни и луксозни курорти, без каквото и да било реално и представително политическо място за палестинците. Около американския президент влиятелни фигури разменят слайдове с проекти за крайбрежно търговско застрояване, които нямат почти нищо общо с реалностите на терен, а правата за строителство и печалба от тях се разпределят чрез форум, който той контролира.

Дори ако мирният процес се провали, онези, които са се включили рано в тези търговски перспективи, пак могат да спечелят. Инвестиционни мениджъри и консултанти ще прибират хонорари, строителни предприемачи ще получават заеми срещу концесии, вероятно от непрозрачни кредитори, след което ще препродават правата. Перспективата за парламентарен контрол в САЩ, европейски преглед на концесиите и евентуална бъдеща демократическа администрация във Вашингтон само ще ускори надпреварата за сключване на сделки и реализиране на печалби, преди мирът в Газа изобщо да е получил шанс.

Подобни идеи витаят и около Украйна. Вашингтон и Москва са предлагали варианти за отключване на обездвижените руски активи, повечето от които се намират в ЕС, и насочването им към инвестиции, ръководени от САЩ, в потенциално доходоносни находища на полезни изкопаеми. Идеята за свободна икономическа зона, изградена върху руините на Донбас, или за износ на минералното богатство на Украйна под контрола на избрани от САЩ компании, може да звучи привлекателно в определени бизнес среди. Но тя е откъсната от реалността на страна, която излиза от война и чиито непосредствени приоритети ще бъдат възстановяването и икономическото съживяване. Подобни проекти едва ли ще бъдат устойчиви, нито като бизнес начинания, нито като основа за мир.

Поуки за Европа: Влагайте пари, налагайте условия

Европа не е безсилна тук. И в Газа, и в Украйна преговарящите ще се нуждаят от европейска подкрепа.

В Газа европейските правителства трябва да откажат политическа подкрепа или финансиране за проекта на Тръмп, освен ако той не стъпва върху приобщаваща визия за бъдещето, основана преди всичко на местна собственост и на нуждите на местното население, а не на интересите на бизнес приятелите на Тръмп. Ако европейски публични институции финансират ранни дейности по разчистване или възстановяване, европейските правителства трябва да използват това като лост, за да настояват за прозрачни процеси, управлявани по обективен начин и с легитимно палестинско участие. Те трябва ясно да заявят, че всяка злоупотреба с публични средства ще бъде разследвана и санкционирана, ако такива ресурси бъдат предоставени.

Същото важи и за Украйна. Всяко споразумение за достъп до нейните критични суровини или до широко обсъжданата свободна икономическа зона в Донбас трябва да отчита нуждите на местното население. То трябва също да съответства на изискванията и правилата на ЕС за присъединяването на Украйна, включително механизмите за проверка на преките чуждестранни инвестиции, правилата за конкуренция и равния достъп до пазара. ЕС трябва да подкрепи Киев в прилагането на тези правила, без никакви изключения. И трябва да настоява всяка сделка за примирие да отразява не само исканията на Москва, а преди всичко собствените интереси на Европа в сферата на сигурността.

Предложенията на Тръмп за Газа и Украйна поотделно съдържат една и съща мечта за блестящо икономическо бъдеще. Но без сигурност, която зависи от реален политически процес и от съгласието на местните страни, соларно захранвани центрове за данни в Газа или в Югоизточна Украйна остават просто въздушни кули.

Без място на масата, без думата

Когато дипломацията се поверява на личните пратеници на президента и на техните мрежи от кралски особи, инвеститори и банкери, се създава траен, самовъзпроизвеждащ се кръг на влияние и печалба.

Този модел представлява структурен проблем за Европа. Европейските партньори на тази американска група, съставена от членове на семейството и богати приятели, са назначени или избрани представители, чиито мандати, правомощия и срокове са ясно ограничени.

Ръководеният от Тръмп глобален Съвет на мира е показателен пример за този проблем: той няма географски граници и на практика запазва всички решения в ръцете на американския президент, включително решенията за членството в Съвета на мира, което, съвсем очаквано, включва структури и личности от личните мрежи на неформалните американски пратеници.

Като мирен проект глобалният Съвет на мира вероятно няма да надживее президентството на Тръмп в САЩ. Но дълбоко проблематичната политическа рамка и търговските връзки, изградени чрез него, все пак ще оформят първоначалните следконфликтни траектории на Украйна, Газа и всички други места, над които Съветът на мира претендира да упражнява надзор.

Европа не може просто да пренебрегне тези мрежи от приятели и роднини. Тя трябва да използва своите лостове за влияние, за да оформи правилата, по които те действат. Ако Европа не си осигури глас при определянето на тези предпазни механизми, тя ще има малко влияние върху дълбоко несъвършените мирни споразумения, които вредят както на нейните основни интереси, така и на самите държави и общества, засегнати от конфликти. Междувременно онези, които се облагодетелстват от договореностите, сключени по време на второто управление на Тръмп, ще имат всички основания да ги възпроизвеждат и в бъдещи мирни инициативи, дори след като техният покровител вече не е на власт.