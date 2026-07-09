Да си представим Льо Пен като президент на Франция

Завръщането на матриарха

На 7 юли един период на несигурност във френската политика приключи, а друг започна. Въпреки че апелативният съд потвърди присъдата срещу Марин льо Пен за измама, лидерът на крайнодесния Национален сбор ще се кандидатира за президент догодина. Резултатът от изборите остава непредвидим, но тя се представя силно в социологическите проучвания и сценарият Франция да бъде управлявана от нея отново изглежда напълно възможен. Ако тя спечели, Европа ще трябва да се справя с остро конфронтационно ръководство в Париж. Това ръководство е решено да отмени интеграционните връзки на Фрация с останалата част от ЕС.

Подготовка за ударната вълна

Европейските политици трябва да се подготвят за този турбулентен сценарий. По-конкретно, те трябва:

да не проектират други подобни управления върху Льо Пен – тя няма да бъде нито Виктор Орбан, нито Джорджа Мелони, а отделно явление, вкоренено във френските политически традиции и обстоятелства.

да разберат партията и нейните инстинкти. Льо Пен е добре позната фигура, но партията ѝ никога досега не е управлявала на национално равнище и се е променяла през годините. Разбирането на това как функционира Националният сбор ще бъде от ключово значение.

да не надценяват готовността на едно президентство на Льо Пен да бъде гъвкаво. За разлика от Бардела, тя мисли не толкова през съюзи с по-широката политическа десница във Франция или в Европа, а през Националния сбор като монолитно национално движение, отвъд лявото и дясното, посветено на френската автономия. Работата с други партньори няма да ѝ идва отръки.

да използват инструментите на европейската и международната политика. Тъй като Франция е една от ключовите държави в ЕС, нейното отдалечаване от европейския проект може да бъде силно дестабилизиращо. Справянето с президентство на Льо Пен ще изисква ясна преценка къде е възможно сътрудничество, например по някои въпроси за европейската отбрана, и къде събитията може да наложат коалиции на желаещите, които да заобикалят Париж.

Битката за общественото мнение

На 7 юли апелативният съд във Франция потвърди присъдата срещу Льо Пен за присвояване на европейски публични средства. Съдът намали наказанието ѝ за лишаване от право да заема изборна длъжност, като така отвори възможността тя да се кандидатира на президентските избори, но постанови да изтърпи една година домашен арест с електронна гривна. Льо Пен винаги е казвала, че няма да се кандидатира при такива обстоятелства, но обяви, че ще обжалва пред Касационния съд, най-висшата съдебна инстанция във Франция. Това спира изпълнението на наказанието, докато съдът не се произнесе в началото на следващата година. Дотогава тя няма да носи електронна гривна и ще може отново да поеме контрола от протежето си Жордан Бардела. Възможността неговият по-предпазлив подход да смекчи популисткия радикализъм на партията сега изглежда далечна.

Влизайки в четвъртата си президентска кампания, Льо Пен е опитен кандидат, добре познат на френските избиратели. След като през 2011 г. пое партията, тогава наричана Национален фронт, от баща си, тя се опита да изчисти нейния образ. Льо Пен се представя едновременно като съпричастен лидер и като безкомпромисен националист, който защитава „националния приоритет“ за френските граждани пред чужденците. Тя води убедително пред конкурентите си на първия тур и изглежда много конкурентна на втория. Настоящите проучвания я поставят малко пред най-силните ѝ центристки опоненти във втория тур, макар че френските президентски избори често се отличават със значителна нестабилност.