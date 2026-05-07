Военната мощ на Германия расте. Този път тя трябва да бъде здраво закрепена за Европа

Докато този петък, 8 май, отбелязваме 81 години от края на Втората световна война в Европа, вече е ясно, че Германия отново ще бъде водещата европейска военна сила.

Още през следващата година разходите ѝ за отбрана ще бъдат колкото тези на Франция и Великобритания, взети заедно, а до 2030 г. се очаква да бъдат значително по-високи. Обявената цел на германското правителство е страната да има най-силната конвенционална армия в Европа. Франция и Великобритания разполагат с ядрени оръжия, но това означава и по-малко средства за останалата част от отбраната. Следователно въпросът не е дали това ще се случи. Ако няма непредвидени обрати, ще се случи. Въпросът, особено на тази тържествена годишнина, е друг: как да гарантираме, че този път нарастването на германската военна мощ ще бъде положително развитие за цяла Европа?

Има две причини Германия да направи толкова рязък завой от позицията, която следваше от (изпълнените с надежда) 90-те години до пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна на 24 февруари 2022 г. Първата е именно руската агресия. В Берлин все по-широко се споделя разбирането, че Путин няма да спре с Украйна. Втората е, че американският президент Доналд Тръмп вече поставя под въпрос целия ангажимент на САЩ към отбраната на Европа, който от 1949 г. насам се изразява чрез НАТО. Наскоро обявеното изтегляне на 5000, а може би и повече, американски военнослужещи от Германия е само още един знак за това. Самото обявяване на решението, повече отколкото изтеглянето само по себе си, беше предизвикано от личното раздразнение на Тръмп от критиките на германския канцлер Фридрих Мерц към катастрофалната му война срещу Иран.

Очевидното предизвикателство пред Европа е дали може „ние“ да възпираме агресивна, ядрено въоръжена Русия. В това „ние“ трябва задължително да бъде включена и Украйна, която разполага с най-голямата и най-опитна в бойни действия армия в Европа. По-малко очевидното, но също толкова важно предизвикателство е как да се избегне връщането към острите напрежения около разпределението на военната мощ между европейските държави, които до 1945 г. бяха едновременно обичайна реалност и проклятие за Европа. В ролята си на добронамерен военен хегемон, САЩ ни предпазваха и от двете.

Германия е в центъра на отговора и на двата въпроса. Новата ѝ военна стратегия, първата в историята на Федералната република, носи заглавието „Отговорност за Европа“. Но „за Европа“ само по себе си не означава много. В Европа почти всички, с изключение на британците, представят националната си политика по този начин. Истинският въпрос е дали тази отговорност ще бъде европейска не само на думи, но и на практика.

Основните сфери, в които трябва да се намерят европейски отговори, са отбранителната индустрия и реалните ни способности за водене на война. Отбранителните технологии и производството са нервите и мускулите на военната мощ. Германският канцлер от XIX век Ото фон Бисмарк често е цитиран погрешно, сякаш е препоръчвал „кръв и желязо“. Историкът Питър Уилсън обаче напомня, че когато през 1862 г. Бисмарк иска от пруска бюджетна комисия увеличение на разходите за отбрана, той всъщност казва „желязо и кръв“. Първо идва желязото, после кръвта. Уилсън също отбелязва, че дори преди 2022 г., макар Германия да беше отслабила собствената си армия и все още пламенно да проповядваше умиротворяване на Русия, тя вече беше един от най-големите износители на оръжие в света.

Ако Германия продължи да инвестира рязко увеличените си разходи за отбрана основно в собствената си национална отбранителна индустрия, като постепенно намалява покупките от САЩ, тя в крайна сметка може да изпревари Франция, която е вторият най-голям износител на оръжие в света след САЩ. Франция е особено притеснена от това. С изящна картезианска логика Париж тълкува „европейски суверенитет“ така: не купувайте американско, британско или германско, купувайте френско. Или поне френско-германско. Но най-големият съвместен френско-германски проект, Future Combat Air System, се разпада.

Не само французите обаче са притеснени от перспективата за германско надмощие в отбранителната индустрия. Полската десница реагира истерично. Други европейци също започват да се чувстват неспокойни. Това усещане се засилва от перспективата националпопулистката „Алтернатива за Германия“, която в момента води в националните социологически проучвания, един ден да поеме контрол върху мощна армия. Всъщност AfD най-вероятно би се върнала към политика на умиротворяване спрямо Москва. Но кой знае къде ще бъде германската политика в края на средносрочния хоризонт на военната стратегия до 2035 г.? В крайна сметка преди десет години никой не можеше да си представи, че през 2026 г. AfD ще бъде най-популярната партия в Германия.

Силни фактори тласкат германското правителство да харчи милиардите си у дома. Целият експортно ориентиран бизнес модел на страната е в криза, а това е едно от малкото налични решения. Някои от прочутите ѝ автомобилни заводи вече се преоборудват за производство на оръжия. Освен това всяка отбранителна поръчка на стойност над 25 млн. евро трябва да бъде одобрена от бюджетната комисия на Бундестага. Това е идеална рецепта за политическо разпределяне на средства по региони, при което депутати и партии настояват парите да се харчат в чувствителни за тях избирателни райони.

Що се отнася до способността за водене на война, суровата реалност е, че днес отбраната на Европа зависи от НАТО, ръководено от САЩ. Военните планове на алианса предвиждат огромна машина да се задейства, ако Русия нападне която и да било точка по източния фланг на НАТО. Многонационалните бригади в държавите на първа линия трябва бързо да бъдат подсилени от останалата част от алианса. На всяко равнище тази реакция зависи от Съединените щати, от сателитното разузнаване и тежката транспортна авиация до интегрираната противовъздушна отбрана, командването и контрола, както и ядреното възпиране. Да се постигне дори частично убедителна европеизация на тази внушителна машина е едновременно жизненоважно и изключително трудно.

Откъде да започнем? Това лято Мерц трябва да проведе неформална работна вечеря с френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър или неговия наследник, и полския премиер Доналд Туск. Разговорът трябва да бъде откровен и практичен, как да се европеизира отбранителната индустрия и как да се засилят собствените способности на Европа за водене на война. По първия въпрос абсурдът е очевиден: САЩ имат 33 основни оръжейни системи, а Европа има 174, включително 12 различни вида танкове и 14 вида бойни самолети. По втория въпрос първата стъпка е да се реши къде и как изобщо да се води този разговор. Той трябва да включва и темата за разширяването на британското и френското ядрено възпиране на изток.

През 90-те години Хелмут Кол вгради новообединена Германия в европейския единен пазар и паричния съюз. Никоя страна не спечели повече от самата Германия. Мерц трябва да се стреми да направи същото за европейската сигурност.

През 90-те години великият предшественик на Мерц, Хелмут Кол, вгради новообединена Германия в европейския единен пазар и паричния съюз. Никоя страна не спечели повече от самата Германия. Мерц трябва да се стреми да направи същото за европейската сигурност. Решенията няма да бъдат толкова подредени, колкото единният пазар и общата валута, и няма да бъдат основно в рамките на ЕС. В крайна сметка изпитанията са две. Ще видят ли съседите на Германия истински интегрирана европейска отбранителна индустрия, или просто конкуриращи се национални индустрии? И ще се окажат ли европейските военни подготовки, колкото и несъвършени и хаотични да са, достатъчни, за да възпрат Путин?

Ако Мерц, заедно с други европейски лидери, намери убедителни отговори на тези два въпроса, той ще си осигури трайно място в историята.

Тази статия е публикувана първоначално в The Guardian на 4 май 2026 г.