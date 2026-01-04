Венецуела, „доктрината Донро“ на Тръмп и трите дилеми пред Европа

Драматичното залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили разтърси европейските столици. Отвъд Латинска Америка операцията има далечни последици за европейската сигурност, за бъдещето на Гренландия и Арктика и за стабилността в Тайванския проток. Докато европейските политици осмислят кадрите от нощната акция срещу резиденцията на Мадуро в Каракас, те се сблъскват и с по-дълбока тревога: завръщането на силно интервенционистка и трудно предсказуема американска външна политика, все по-склонна да използва сила и да приема логиката на сферите на влияние между големите сили.

В триумфалните си изявления след операцията президентът Доналд Тръмп открито се позова на това, което нарече „доктрината Донро“ — визия за американско господство в западното полукълбо, подкрепено от военна мощ. За Европа този момент означава не само разрив с утвърдени норми за суверенитет, но и предупредителен сигнал за начина, по който САЩ биха могли да действат в различни части на света.

Последици за Гренландия и сигурността в Арктика

Най-непосредствената тревога за Европа е в Арктика. Самодоволният тон на Тръмп и готовността му да използва военна сила в преследване на вътрешнополитически цели и тесни икономически интереси ще засилят опасенията от подновен американски натиск в далечния север, с Гренландия в центъра.

Европейските правителства, водени от Дания, са под все по-голямо напрежение да се подготвят за по-настъпателна американска позиция в Арктика. Стратегическото разположение на Гренландия, минералните ѝ ресурси и нововъзникващите морски маршрути отдавна привличат интереса на САЩ. По-милитаризиран американски подход, без сериозна дипломатическа съпротива и оправдаван с необходимостта от сдържане на Русия и Китай, може да доведе до разширено американско присъствие по сигурността на острова.

Дилемата пред европейците

Европа е изправена пред избор: да се приспособи към амбициите на Вашингтон или да им се противопостави. И двата пътя имат цена. Приспособяването може да запази краткосрочна трансатлантическа хармония, но би възнаградило принудата и би показало, че натискът върху Европа работи. Съпротивата би била политически скъпа и стратегически трудна и би изисквала вътрешно единство. Но отказът от нея би насърчил по-нататъшно навлизане и разединение в самата Европа. Въпросът не е дали Европа може да избегне напрежение със САЩ, а дали е готова да защитава собствените си интереси, когато предизвикателството идва от най-мощния ѝ съюзник.

Отражения върху войната в Украйна

Залавянето на Мадуро отеква тревожно и в контекста на войната в Украйна. Макар администрацията на Тръмп да представя операцията като правоприлагаща акция, свързана с обвинения в наркотероризъм, готовността да се наруши суверенитетът на друга държава засилва опасенията, че Вашингтон все повече приема прекрояването на международната система по линиите на великите сили.

Пекин може да тълкува действията на Вашингтон като сигнал за създаването на глобална среда, позволяваща използването на принудителни тактики.

Дилемата пред европейците

За европейските наблюдатели това поражда въпроси за типа мирно споразумение, което Тръмп би се опитал да посредничи в Украйна и дали то няма да бъде за сметка на Киев. Завоят на САЩ към военен интервенционизъм в Латинска Америка може също да отклони политическо внимание и ресурси от европейската сигурност, като в същото време окуражи Москва да търси транзакционни договорки с Вашингтон за украинска територия и ресурси.

Сигнали за Тайван и сигурността в Индо-Тихоокеанския регион

Операцията срещу Мадуро може да служи и като ориентир докъде САЩ са готови да стигнат, или да не стигнат, в защитата на Тайван. Макар да е малко вероятно Китай да повтори подобна военна акция, Пекин може да възприеме действията на Вашингтон като доказателство за по-свободна глобална среда за принуда. Нормализирането на едностранната употреба на сила може да понижи задръжките около икономически натиск, действия в сивата зона или военна демонстрация в Тайванския проток, допълнително дестабилизирайки и без това крехкия баланс на сигурността.

Дилемата пред европейците

За Европа това усложнява представите за възпиране и ескалация в Индо-Тихоокеанския регион. Европейците не могат сами да възпрат китайска инвазия или блокада на Тайван, но могат да изградят икономическа устойчивост и отбранителни способности, за да се защитят от подобен сценарий. Те могат и да укрепят собствените си отбранителни и производствени капацитети, за да намалят рисковете от напрежението между Китай и САЩ в региона.

Европа в по-нестабилен свят

Залавянето на Мадуро не е регионално изключение, а сигнално събитие. То подчертава нестабилността на външната политика на Тръмп, комфорта му с военни решения и привидната му готовност да приеме свят, управляван от сфери на влияние, а не от правила.

За Европа последиците са отрезвяващи. От Гренландия през Украйна до Тайван европейските лидери трябва да се подготвят за стратегическа среда, в която действията на САЩ са по-малко предсказуеми, по-едностранни и все по-силно повлияни от вътрешнополитически съображения. Този момент подчертава спешната нужда от по-тясна европейска координация, стратегическа автономия и готовност за кризи не само за управление на противници, но и за справяне с рисковете, произтичащи от все по-непредсказуем съюзник.