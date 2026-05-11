Битката за съзнанието: Как Европа може да се защити в ерата на когнитивните заплахи

Границите, въздушното пространство и информационната среда не са единствените бойни полета, пред които са изправени европейците. Тези, които искат да отслабят Европа, имат и друга цел: общественото съзнание. Чрез комбинация от пропаганда, дезинформация, физически заплахи и кибератаки когнитивната война се стреми да променя възприятия, емоции и поведение, а в крайна сметка и да създава хаос. Европейската архитектура за сигурност обаче е изградена за друга епоха, в която противниците са ясно разпознаваеми, кампаниите имат отчетливо начало и край, а заплахите могат да бъдат лесно проследени. Това прави Европа уязвима.

Русия и Китай, както и други актьори, вече действат в среда, в която информацията все по-лесно може да бъде използвана като оръжие. Манипулативното съдържание се разпространява и усилва от различни канали: престъпни мрежи, прокси медии с търговски интереси и дигитални платформи, които възнаграждават възмущението повече от точността. Общият резултат е отслабване на общественото доверие. Това личи както от руската информационна война срещу балтийските демокрации, така и от координираните навлизания с дронове. Въздействието на тези операции зависи от местната политика, език и култура. Именно затова те са трудни за разбиране, предвиждане и овладяване чрез една-единствена институция или рамка.

Няколко тенденции ускоряват развитието на когнитивната война. Генеративният изкуствен интелект (ИИ) направи много по-лесно и евтино създаването и адаптирането на манипулативно съдържание в голям мащаб. В същото време икономиката на вниманието създава благоприятна среда за неговото разпространение: платформите често възнаграждават ангажираността повече от достоверността и не обръщат достатъчно внимание на произхода на съдържанието или на това кой стои зад него. След това същото съдържание може да попадне в данните, върху които се обучават ИИ системите, като така допълнително подкопава тяхната надеждност.

Тези проблеми не могат да бъдат решени само с по-строги правила или с по-добро проследяване на източниците. ЕС и държавите членки трябва да изградят координация, която отговаря на мащаба и сложността на заплахата. Това изисква действия в три ключови посоки:

1. Бърза реакция

Когнитивната война е ефективна и защото използва времето като предимство. Дори когато даден инцидент бъде засечен рано, официалната реакция на ЕС или на държавите членки често се забавя, докато случилото се бъде формално класифицирано или приписано на конкретен извършител. Времето, в което може да се оформи общественото разбиране за едно събитие, обаче е кратко и много актьори се опитват да го запълнят. Когато официалните изявления се появят, възприятията вече често са формирани.

Това се вижда в последните руски нарушения на въздушното пространство в Европа. Анализ на инциденти с дронове в Полша, Дания и Германия през есента на 2025 г. установява сходен модел: между 15 и 45 минути след засичането на дронове и затварянето на въздушно пространство координирани проруски наративи вече се разпространяват чрез прокси издания и приложения за съобщения като Telegram. Физическото нарушение и изкривяването на разказа действат заедно. Те задават рамката на събитията, посочват виновници и поставят под съмнение компетентността на институциите много преди властите да публикуват проверена информация. Когато официалната реакция дойде, ранните наративи вече са определили отправната точка, спрямо която се преценява всичко останало.

Без механизми, които почти в реално време да разчитат подобни инциденти като част от по-широка кампания, европейските институции отново и отново са принудени да реагират, след като наративите вече са се наложили. Графиката по-долу показва как се развиват координираните наративни операции. Във всяка фаза участниците използват празнината между събитието и официалната реакция, за да утвърдят спорни версии за случилото се.

Европейските институции трябва да променят кога и как разчитат това, което се случва около тях. Враждебното влияние не може да се разглежда само като нещо, което се анализира постфактум. Реакцията трябва да бъде бърза. Тя трябва също да надхвърля отделните инциденти и да разпознава модели и ескалация още докато се развиват, включително чрез структурирани рамки като DISARM. В момента DISARM класифицира тактиките и техниките, използвани в операции за влияние, но рамката трябва да бъде разширена, така че да обхване и когнитивното измерение. Това би помогнало на европейците по-добре да разбират и свързват реалния обхват на тези многостранни атаки и да реагират по-ефективно. А докато НАТО и ЕС започват да разглеждат когнитивната война като заплаха, те трябва да се съсредоточат и върху това как инфраструктурата за влияние се поддържа, адаптира и активира отново при различни събития и в различни региони. Такъв капацитет може да бъде изграден в рамките на съществуващи структури като Европейската служба за външна дейност или като самостоятелен механизъм.

2. Разработване на координационна рамка

След като заплахите бъдат разпознати, тези институции трябва да могат да реагират. Правомощията за реакция срещу хибридни и когнитивни заплахи в момента са разпределени между правителства, частни компании и регулатори. Всеки от тях действа според собствените си правила, мандат и съображения. Това определя кога и как може да се реагира, а нападателите могат да използват тези ограничения в своя полза.

Правомощията за реакция срещу хибридни и когнитивни заплахи в момента са разпределени между правителства, частни компании и регулатори. Всеки от тях действа според собствените си правила, мандат и съображения. Това определя кога и как може да се реагира, а нападателите могат да използват тези ограничения в своя полза.

Освен това същите търговски стимули, които засилват ефекта от когнитивната война, правят частните компании по-малко склонни да реагират. Между 2022 г. и 2025 г. големите платформи намалиха ангажиментите си към Кодекса на ЕС за поведение относно дезинформацията с почти една трета, а ангажиментите за проверка на факти спаднаха с над 60%. По време на президентските избори в Румъния през 2024 г. например мерките на TikTok срещу координирана манипулация бяха засилени едва след като изборите бяха анулирани и Европейската комисия започна разследване. Затова ефективната реакция изисква не само ранна координация, но и рамки, които да направят навременните действия лесен и естествен избор както за компаниите, така и за публичните власти.

ЕС вече има подобен прецедент. Във финансовия сектор Рамката за координация при системни киберинциденти установява протоколи между публичните власти и компаниите при трансгранични кибератаки. Тя определя контактни точки и процедури за координация. По-широката финансова архитектура следва сходна логика: националните надзорни органи следят условията на местно равнище и разполагат с механизъм за ескалиране на рисковете към координация на равнище Европейска централна банка и Европейски съвет за системен риск. Същият подход, при който местното засичане на заплахи се свързва с централизирано вземане на решения чрез ясни протоколи, може да бъде приложен и към когнитивните заплахи.

На практика това означава три неща. Първо, общата картина на заплахата позволява на често атакувани сектори като енергетика, авиация и дигитални платформи да вземат по-бързи решения въз основа на споделено разбиране за случващото се, а не само на отделни доклади за инциденти. Второ, предварително договорените процедури между публичните власти и операторите на критична инфраструктура означават, че координацията е подготвена предварително, а не импровизирана в момент на криза. Трето, институция, която разполага с такава обща картина, може да взема по-информирани, навременни и независими решения.

3. Оптимизиране на реакцията

Европейските механизми за координация са организирани по институционални, секторни или тематични линии. Всеки от тях има своя логика, но те рядко се обединяват в обща картина, която отчита регионалните различия, от които когнитивната война се възползва. Например руските инциденти с дронове засегнаха авиационната сигурност, управлението на онлайн платформите и критичната инфраструктура. Те предизвикаха реакции на национално и местно равнище в различни държави, но тези реакции останаха слабо свързани помежду си.

Ситуацията се усложнява и от факта, че Европа не е изправена пред един-единствен противник. Операциите, свързани с Русия, са най-добре документирани. Китай от своя страна използва икономически натиск, влияние върху диаспори, транснационални репресии и кибероперации, които все по-често се припокриват с руска активност. Националните агенции и правоохранителните органи в Европа вече започват да разпознават тези заплахи и да реагират на тях в рамките на собствените си юрисдикции. Липсва обаче координационна архитектура, която да свърже засичането и реакцията на континентално равнище в една обща картина, която да подпомага вземането на решения в ЕС и НАТО.

Хибридният център за върхови постижения в Хелзинки е пример за връзка между ЕС и НАТО, но най-вече по отношение на заплахите по източния фланг на Европа. Средиземноморието също е изправено пред специфичен натиск: използване на миграцията като инструмент за наративно въздействие, уязвимост на енергийната и морската инфраструктура, разширяване на военни операции, насочвани от Русия в Северна и Западна Африка, както и активност на свързани с Кремъл посредници в медии на испански, френски и арабски език. Моделът от Хелзинки адресира руската заплаха на изток, но сегашният подход към европейската устойчивост оставя тези южни уязвимости до голяма степен извън фокуса.

Югоизточна Европа и Западните Балкани са друга критична зона. Там руският икономически натиск, енергийните зависимости и координираните информационни манипулации са насочени срещу разширяването на ЕС и демократичната консолидация. Последният опит на Молдова и Румъния, където чужда намеса в изборните процеси доведе до безпрецедентни институционални реакции, показа колко напреднали могат да бъдат когнитивните заплахи, преди правителствата да предприемат действия, както и какви последици носи това за демократичната устойчивост на Европа.

Като се вземат предвид местните особености, тези региони трябва да бъдат разглеждани заедно, за да се изгради обща оперативна картина на когнитивните заплахи. Стъпвайки върху модела от Хелзинки, ЕС и НАТО биха могли по-ясно да виждат как глобалните кампании се изграждат от местни действия и как тактиките се пренасят от един регион в друг. Географското и езиковото разнообразие на Европа не трябва да бъде слабост. Ако бъде използвано правилно, то може да се превърне в източник на устойчивост срещу когнитивната война.

Как Европа може да разкаже собствената си история

Нищо от това не изисква нова регулация. Необходими са механизми, които да координират начина, по който заплахите се разпознават, тълкуват и посрещат. Основанията за това са сериозни. Войната в Украйна разкри двойна динамика: война на терен, в която напредъкът се измерва в километри, и паралелен сблъсък в информационното пространство. Ако Русия успее да убеди европейците, че победата ѝ е неизбежна, тя може да си осигури по-добри позиции в преговори, да разклати европейската солидарност и да прехвърли отговорността за провала върху други. Същата логика действа и под прага на въоръжен конфликт, при инциденти с дронове, саботажни кампании и изборна намеса. Когато Европа не успява да разчита събитията, да свързва отделните сигнали и да реагира бързо, тя не се проваля само оперативно. Тя отстъпва и цялото наративно пространство.

Сега, когато Америка вече не е съюзникът, който беше, европейците трябва да се научат да реагират самостоятелно на когнитивната война. Разпределената сила на Европа не е слабост. Европейските лидери могат да използват ЕС за икономическо влияние, НАТО за възпиране, националните агенции за местна преценка и гражданското общество за устойчивост. Тази архитектура просто трябва да бъде свързана. Трите механизма, очертани тук, не са просто институционални реформи. Те са условието Европа да може сама да разказва своята история, преди някой друг да е наложил рамката ѝ вместо нея.