Manca meno di un anno dalla scelta del successore dell’attuale presidente Emmanuel Macron da parte degli elettori francesi, e gli autori del report — Célia Belin, Jeremy Cliffe, Camille Lons e Constance Victor — analizzano come una eventuale vittoria dell’RN potrebbe influenzare la politica estera francese, il suo rapporto con l’Unione Europea e il più ampio equilibrio politico in Europa.

Basandosi su numerose interviste con figure di spicco dell’RN ed esperti esterni, nonché sull’analisi di discorsi, programmi politici, proposte legislative e risultati di precedenti votazioni, il policy brief If Bardella wins: Scenarios for a far-right presidency in France presenta uno scenario dettagliato del primo anno della presidenza ipotetica di Jordan Bardella. Pur non costituendo una previsione, l’esercizio è concepito per aiutare decisori politici, giornalisti e attori della società civile a prepararsi a un esito plausibile e potenzialmente molto significativo delle elezioni del prossimo anno.

I sondaggi più recenti suggeriscono che più di un terzo degli elettori francesi potrebbe essere disposto a sostenere un candidato del Rassemblement National al primo turno delle elezioni presidenziali, collocando il partito significativamente in testa rispetto ai suoi concorrenti. Che il candidato sia Marine Le Pen o Jordan Bardella, una vittoria dell’RN rappresenterebbe una svolta storica sia per la Francia che per l’Europa.

Lo scenario immaginato si articola in sei capitoli che tracciano una possibile traiettoria per un’amministrazione a guida RN:

Una nuova era: Una vittoria dell’RN alle prossime elezioni avrebbe ripercussioni su tutto il continente, destabilizzando il fronte moderato e rafforzando la destra radicale.

Una vittoria dell’RN alle prossime elezioni avrebbe ripercussioni su tutto il continente, destabilizzando il fronte moderato e rafforzando la destra radicale. Unire la destra: Bardella tenterebbe di unire la destra in Francia e in Europa.

Bardella tenterebbe di unire la destra in Francia e in Europa. Portare a casa i risultati: L’RN è unito attorno a diversi obiettivi dirompenti, che verrebbero perseguiti in caso di vittoria di Bardella.

L’RN è unito attorno a diversi obiettivi dirompenti, che verrebbero perseguiti in caso di vittoria di Bardella. Una questione di famiglia: Bardella governerebbe sotto l’ombra lunga di Le Pen.

Bardella governerebbe sotto l’ombra lunga di Le Pen. La pressione della crisi: Qualora ci fosse una crisi politica, questa metterebbe a nudo l’inesperienza di Bardella e dell’RN in materia di politica estera.

Qualora ci fosse una crisi politica, questa metterebbe a nudo l’inesperienza di Bardella e dell’RN in materia di politica estera. Francia sola: Il confronto di Bardella con il vecchio ordine europeo porterebbe all’isolamento della Francia.

Gli autori concludono con le seguenti raccomandazioni per i decisori politici europei:

Evitare confronti fuorvianti. Una Francia guidata dall’RN non va guardata attraverso la lente dell’Ungheria di Orbán, dell’Italia di Meloni o dell’America di Trump. Si tratterebbe di un progetto politico distintamente francese, plasmato dalla storia, dall’ideologia e dalle dinamiche interne dell’RN.

Una Francia guidata dall’RN non va guardata attraverso la lente dell’Ungheria di Orbán, dell’Italia di Meloni o dell’America di Trump. Si tratterebbe di un progetto politico distintamente francese, plasmato dalla storia, dall’ideologia e dalle dinamiche interne dell’RN. Impegnarsi con la Francia mantenendo aspettative realistiche. La Francia rimarrebbe troppo importante per essere isolata o ignorata. Potranno esserci opportunità di cooperazione, ma i partner europei dovrebbero prepararsi a una Francia meno prevedibile, meno collaborativa e più euroscettica.

La Francia rimarrebbe troppo importante per essere isolata o ignorata. Potranno esserci opportunità di cooperazione, ma i partner europei dovrebbero prepararsi a una Francia meno prevedibile, meno collaborativa e più euroscettica. Rafforzare il coordinamento e la diplomazia europea. I governi dell’UE dovrebbero approfondire la cooperazione ed essere pronti sia a lavorare con la Francia laddove gli interessi convergano, sia a costruire coalizioni alternative laddove non convergano.

I governi dell’UE dovrebbero approfondire la cooperazione ed essere pronti sia a lavorare con la Francia laddove gli interessi convergano, sia a costruire coalizioni alternative laddove non convergano. Prepararsi a una destra europea più forte — ma frammentata. Una vittoria dell’RN rafforzerebbe lo slancio della destra radicale in tutta Europa, ma non produrrebbe automaticamente una “unione della destra” coerente o unificata.

Célia Belin, Coautrice, Direttrice dell’ufficio di Parigi e Senior Policy Fellow di ECFR, ha dichiarato: “Molti esperti trattano la destra radicale europea come un unico movimento politico. La nostra ricerca suggerisce una realtà più complessa. Il Rassemblement National è comunque frutto di tradizioni, priorità e visioni del ruolo della Francia nel mondo in competizione tra loro. Comprendere queste tensioni è essenziale per chiunque voglia confrontarsi con la possibilità di una presidenza a guida RN“.

“Le elezioni presidenziali francesi del 2027 non costituiscono solo una competizione politica interna. Sono diventate una delle questioni strategiche fondamentali che l’Europa si trova ad affrontare“, ha aggiunto Jeremy Cliffe, Coautore, Direttore Editoriale e Senior Policy Fellow di ECFR. “Il nostro obiettivo non è prevedere il futuro, ma aiutare i decisori politici a riflettere seriamente su uno scenario che avrebbe conseguenze profonde per l’UE e per il ruolo della Francia al suo interno“.

Il policy brief fa parte del recente New Politics Project di ECFR: una grande iniziativa di ricerca che approfondisce il significato di frammentazione, volatilità e populismo nel definire le politiche europee.

SUGLI AUTORI

Célia Belin è Direttrice dell’ufficio di Parigi e Senior Policy Fellow presso lo European Council on Foreign Relations. Tra il 2017 e il 2022, Belin è stata Visiting Fellow presso il Center on the United States and Europe della Brookings Institution a Washington D.C., e ha ricoperto il ruolo di Direttrice ad interim del Centro tra maggio e agosto 2022.

Jeremy Cliffe è Direttore Editoriale e Senior Policy Fellow presso lo European Council on Foreign Relations. Guida il team editoriale, supervisiona le pubblicazioni di ECFR e co-dirige il New Politics Project nell’ambito del programma. È inoltre Future World Fellow presso l’Università IE di Madrid.

Camille Lons è Vicedirettrice dell’ufficio di Parigi e Policy Fellow presso lo European Council on Foreign Relations, dove si occupa di geoeconomia e delle relazioni tra Cina e paesi del Golfo. Prima di entrare in ECFR, Lons era Research Associate presso l’International Institute for Strategic Studies (IISS), con sede in Bahrain e a Taiwan.

Constance Victor è Coordinatrice dell’ufficio di Parigi presso lo European Council on Foreign Relations. In precedenza, ha lavorato come analista del rischio di conflitti per una società di consulenza.