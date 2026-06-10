Il nuovo report basato su dati di sondaggi multinazionali, pubblicato oggi dallo European Council on Foreign Relations (ECFR), mostra come la fiducia nei confronti degli Stati Uniti come alleato NATO affidabile sia in calo – e sottolinea come i cittadini europei desiderino una maggiore autonomia strategica in materia di sicurezza e difesa. Tale opinione, tuttavia, non è condivisa dall’Italia, dove i cittadini rimangono contrari ad un aumento delle spese per la difesa – ben il 58% degli intervistati.

Il sondaggio, condotto in quindici paesi e pubblicato in vista dei vertici del G7 e della NATO, mette in evidenza una serie di divisioni tra Washington e le capitali europee, riscontrando però scarso interesse per la creazione di una difesa esclusivamente europea o per un vero e proprio “divorzio” europeo dall’alleanza transatlantica. In tutti i paesi in cui sono stati condotti i sondaggi da ECFR, la tendenza prevalente è che le relazioni con gli Stati Uniti miglioreranno una volta che Donald Trump lascerà la Casa Bianca.

Il dataset di ECFR mostra inoltre come, nonostante le pressioni economiche e quattro anni di guerra, i cittadini europei rimangano favorevoli a sostenere l’Ucraina e a mantenere il divieto per l’UE sulle importazioni di energia russa. Fanno eccezione Italia, Ungheria e Bulgaria, dove rispettivamente una pluralità (Italia e Ungheria) e una maggioranza (Bulgaria) degli intervistati ritengono che sarebbe una “ottima” o “piuttosto buona” idea riprendere le importazioni di petrolio e gas russo. Nel contesto attuale, non vi è però una maggioranza favorevole all’allargamento verso est.

Gli esperti di politica estera e autori dell’analisi, Jana Kobzova e Pawel Zerka, sostengono che i leader europei potrebbero avere una “finestra di opportunità” per compiere progressi più rapidi e significativi in materia di difesa e resilienza energetica, purché tengano conto delle preoccupazioni economiche dei propri cittadini.

Un nuovo studio basato su sondaggi pubblicato oggi dall’European Council on Foreign Relations, dal titolo Home alone: Europeans are ready to defend themselves rivela che l’opinione pubblica europea ha perso fiducia nella capacità degli Stati Uniti di rispettare i propri obblighi NATO, ed è ora disposta a considerare una maggiore autosufficienza europea sulle questioni di sicurezza e difesa.

I dati sono stati raccolti in un periodo segnato dall’aggressività degli Stati Uniti in Medio Oriente, da una retorica bellicosa e dalle promesse di ritirare truppe da basi strategiche in Europa, nonché dalle dichiarazioni ambigue di Donald Trump sul futuro della NATO. Il risultato è eloquente: la fiducia europea nella “garanzia di sicurezza” statunitense è precipitata ai minimi storici. Solo un intervistato su dieci (11%) nei quindici Paesi oggetto del sondaggio ECFR considera oggi gli Stati Uniti un “alleato”, e la maggioranza afferma di non credere che Washington interverrebbe in aiuto in caso di attacco.

Lo studio si basa su dati raccolti tra l’opinione pubblica da YouGov, Mandate Research e Turu-uuringute in quindici Paesi europei (Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria) tra il 30 aprile e il 19 maggio 2026.

Il quadro che emerge evidenzia una profonda sfiducia europea nei confronti degli Stati Uniti in vista dei vertici del G7 e della NATO, ma mostra anche un sorprendente pragmatismo e un atteggiamento misurato dell’opinione pubblica riguardo al futuro dell’alleanza transatlantica. Infatti, nonostante il linguaggio sprezzante di Donald Trump nei confronti della NATO e dell’UE, nonché le sue rivendicazioni su alcuni territori europei (come la Groenlandia), l’opinione prevalente tra i cittadini europei è che le relazioni con Washington miglioreranno una volta terminato il suo mandato. Rimane, tuttavia, una chiara consapevolezza della necessità di tutelarsi dall’inaffidabilità americana, aumentando la spesa europea per la difesa, riducendo la dipendenza del continente dalle armi statunitensi e facendo affidamento sui Paesi vicini per sostegno immediato in caso di attacco.

Lo studio rivela infine che, nonostante il forte aumento dei costi energetici in Europa, l’opinione prevalente tra i cittadini europei (condivisa dal 44% degli intervistati) è che riprendere le importazioni di petrolio o gas russo sarebbe una “cattiva” o “pessima” scelta; solo il 27% la considera invece una scelta “ottima” o “abbastanza buona”. Tuttavia, sebbene la maggioranza degli intervistati dei Paesi continui a considerare Kyiv un “alleato” o un “partner necessario”, vi è molto meno consenso su forme di sostegno a lungo termine nei confronti dell’Ucraina, come l’invio di truppe di peacekeeping post-guerra o l’allargamento dell’UE verso est.

Nella loro analisi, gli esperti di ECFR Jana Kobzova e Pawel Zerka sostengono che, sebbene l’opinione pubblica offra ai leader europei una “finestra di opportunità” per rafforzare la difesa e la resilienza energetica, tale mandato non può essere considerato un assegno in bianco. Per giustificare un aumento degli investimenti nella difesa, invitano pertanto i responsabili politici a spiegare meglio come tali spese possano conciliarsi con le diffuse preoccupazioni economiche dei cittadini.

Principali risultati del sondaggio ECFR:

Cresce la percezione che l’Europa non possa fare affidamento sugli Stati Uniti per la sicurezza e la difesa. Secondo i sondaggi ECFR, la fiducia rispetto agli Stati Uniti è scesa ai minimi storici, con solo l’11% degli intervistati che considera l’attuale amministrazione un “alleato” – in calo rispetto al 16% di sei mesi fa e al 22% del novembre 2024. L’opinione prevalente è che gli Stati Uniti siano ora un “partner necessario” piuttosto che un “alleato” – una visione condivisa dall’Italia, dove i dati mostrano una decrescita dal 18% nel 2024 al 6% nel 2026 rispetto al considerare gli Stati Uniti come un “alleato”, mentre la maggioranza (47%) considera gli USA un “partner necessario”. In ogni paese intervistato, la maggioranza non crede più nemmeno che Washington verrebbe in aiuto in caso di attacco.

Secondo i sondaggi ECFR, la fiducia rispetto agli Stati Uniti è scesa ai minimi storici, con solo l’11% degli intervistati che considera l’attuale amministrazione un “alleato” – in calo rispetto al 16% di sei mesi fa e al 22% del novembre 2024. L’opinione prevalente è che gli Stati Uniti siano ora un “partner necessario” piuttosto che un “alleato” – una visione condivisa dall’Italia, dove i dati mostrano una decrescita dal 18% nel 2024 al 6% nel 2026 rispetto al considerare gli Stati Uniti come un “alleato”, mentre la maggioranza (47%) considera gli USA un “partner necessario”. In ogni paese intervistato, la maggioranza non crede più nemmeno che Washington verrebbe in aiuto in caso di attacco. Gli europei cercano garanzie di sicurezza più vicine a casa. La maggioranza in quasi tutti i paesi intervistati (ad eccezione della Bulgaria) crede che “almeno alcuni paesi europei” verrebbero in loro aiuto qualora attaccati. La fiducia è più alta in Danimarca (88%), seguita da vicino dai Paesi Bassi (82%) e dalla Svezia (81%). Anche in Polonia, dove l’opinione è tuttavia divisa, la fiducia prevale (50%) sulla sfiducia (45%). Sorprende notare che diversi elettorati di destra ed euroscettici, non ultimo Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, oltre al PVV di Geert Wilders, Chega, i Democratici Svedesi e il Rassemblement National di Marine Le Pen, siano fiduciosi che i loro vicini europei fornirebbero supporto al loro paese in caso di crisi.

La maggioranza in quasi tutti i paesi intervistati (ad eccezione della Bulgaria) crede che “almeno alcuni paesi europei” verrebbero in loro aiuto qualora attaccati. La fiducia è più alta in Danimarca (88%), seguita da vicino dai Paesi Bassi (82%) e dalla Svezia (81%). Anche in Polonia, dove l’opinione è tuttavia divisa, la fiducia prevale (50%) sulla sfiducia (45%). Sorprende notare che diversi elettorati di destra ed euroscettici, non ultimo Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, oltre al PVV di Geert Wilders, Chega, i Democratici Svedesi e il Rassemblement National di Marine Le Pen, siano fiduciosi che i loro vicini europei fornirebbero supporto al loro paese in caso di crisi. Cresce l’esigenza di una politica di autonomia strategica in materia di difesa. Gli europei sono diventati sempre più favorevoli ad aumentare la spesa nazionale per la difesa tra il 2025 e il 2026. In media, c’è stata una crescita pari a 4 punti percentuali nel periodo in esame. Il cambiamento più significativo è avvenuto in Spagna, dove, nonostante una precedente divisione equa sulla questione, il sostegno attualmente prevale. L’Italia, al contrario, rimane l’unica eccezione nella sua opposizione a ulteriori spese militari (58% contrari e 28% favorevoli). I cittadini in Estonia e Austria sono invece divisi (rispettivamente 46% favorevoli e 44% contrari e 45% favorevoli e 45% contrari).

Gli europei sono diventati sempre più favorevoli ad aumentare la spesa nazionale per la difesa tra il 2025 e il 2026. In media, c’è stata una crescita pari a 4 punti percentuali nel periodo in esame. Il cambiamento più significativo è avvenuto in Spagna, dove, nonostante una precedente divisione equa sulla questione, il sostegno attualmente prevale. L’Italia, al contrario, rimane l’unica eccezione nella sua opposizione a ulteriori spese militari (58% contrari e 28% favorevoli). I cittadini in Estonia e Austria sono invece divisi (rispettivamente 46% favorevoli e 44% contrari e 45% favorevoli e 45% contrari). Gli europei sono disposti a considerare un debito comune per finanziare le spese per la difesa. In media, il 47% sostiene questa proposta, mentre il 35% vi si oppone. Il sostegno è più forte in Portogallo (59%), Danimarca (56%), Paesi Bassi (55%), Spagna (53%) ed Estonia, mentre l’opposizione è maggioritaria solo in due paesi, Austria e Svizzera (50% contrari in ciascuno). È significativo che anche gli elettori dei partiti di governo in Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Austria e Germania (ovvero paesi spesso considerati come “frugali”) siano per lo più favorevoli.

In media, il 47% sostiene questa proposta, mentre il 35% vi si oppone. Il sostegno è più forte in Portogallo (59%), Danimarca (56%), Paesi Bassi (55%), Spagna (53%) ed Estonia, mentre l’opposizione è maggioritaria solo in due paesi, Austria e Svizzera (50% contrari in ciascuno). È significativo che anche gli elettori dei partiti di governo in Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Austria e Germania (ovvero paesi spesso considerati come “frugali”) siano per lo più favorevoli. Molti sono favorevoli a ridurre la dipendenza dell’Europa dalle forniture militari statunitensi. In quasi tutti i paesi intervistati, la maggioranza preferirebbe che il proprio paese riducesse la propria dipendenza strategica dalle forniture militari statunitensi. Tra i più favorevoli all’acquisto da partner europei, “piuttosto che dall’esterno dell’Europa” (ad esempio, gli Stati Uniti), figurano la Danimarca (75% favorevoli), i Paesi Bassi (72%), la Svezia (70%), il Portogallo (69%), la Francia (66%), la Svizzera (64%), il Regno Unito (62%), la Spagna (62%), l’Estonia e la Polonia (60% ciascuno). I più indecisi invece sono l’Italia, la Germania e l’Ungheria. In una domanda separata, la Polonia si è distinta nel suo sostegno prevalente all’acquisto di più armi e attrezzature difensive statunitensi – un risultato in gran parte guidato dai sentimenti filo-americani degli elettori del principale partito di opposizione, il PiS. Tuttavia, sebbene molti europei siano favorevoli ad aumenti degli investimenti nella difesa, non sono sempre disposti a contemplare tagli alla spesa pubblica interna come parte di questo processo. In particolare in cinque paesi, Germania (56% contrari), Italia (63%), Spagna (54%), Danimarca (52%), Austria (59%) e Svizzera (50%), vi è un’opposizione maggioritaria ai tagli alla spesa pubblica a favore degli investimenti nella difesa nazionale.

In quasi tutti i paesi intervistati, la maggioranza preferirebbe che il proprio paese riducesse la propria dipendenza strategica dalle forniture militari statunitensi. Tra i più favorevoli all’acquisto da partner europei, “piuttosto che dall’esterno dell’Europa” (ad esempio, gli Stati Uniti), figurano la Danimarca (75% favorevoli), i Paesi Bassi (72%), la Svezia (70%), il Portogallo (69%), la Francia (66%), la Svizzera (64%), il Regno Unito (62%), la Spagna (62%), l’Estonia e la Polonia (60% ciascuno). I più indecisi invece sono l’Italia, la Germania e l’Ungheria. In una domanda separata, la Polonia si è distinta nel suo sostegno prevalente all’acquisto di più armi e attrezzature difensive statunitensi – un risultato in gran parte guidato dai sentimenti filo-americani degli elettori del principale partito di opposizione, il PiS. Tuttavia, sebbene molti europei siano favorevoli ad aumenti degli investimenti nella difesa, non sono sempre disposti a contemplare tagli alla spesa pubblica interna come parte di questo processo. In particolare in cinque paesi, Germania (56% contrari), Italia (63%), Spagna (54%), Danimarca (52%), Austria (59%) e Svizzera (50%), vi è un’opposizione maggioritaria ai tagli alla spesa pubblica a favore degli investimenti nella difesa nazionale. Scarso interesse per un’alternativa europea alla NATO. Allo stato attuale, i cittadini europei hanno scarso desiderio di sostituire la NATO con una nuova istituzione di difesa esclusivamente europea. Solo il 29% degli intervistati la considera una buona o ottima idea, e in nessuno dei quindici paesi una maggioranza assoluta è favorevole. Gli intervistati portoghesi (38% “ottima” o “buona”), spagnoli (37%), svedesi (35%) e italiani (35%) sono i più favorevoli all’idea di un’organizzazione di difesa alternativa, mentre l’opposizione è più forte in Estonia (40% “pessima” o “piuttosto cattiva”), Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito (35% “pessima” o “piuttosto cattiva” in ciascuno). In generale, molti intervistati si rifiutano di posizionarsi fermamente sulla questione – dichiarando invece che non sia “né una buona né una cattiva idea” o che “non sanno”.

Allo stato attuale, i cittadini europei hanno scarso desiderio di sostituire la NATO con una nuova istituzione di difesa esclusivamente europea. Solo il 29% degli intervistati la considera una buona o ottima idea, e in nessuno dei quindici paesi una maggioranza assoluta è favorevole. Gli intervistati portoghesi (38% “ottima” o “buona”), spagnoli (37%), svedesi (35%) e italiani (35%) sono i più favorevoli all’idea di un’organizzazione di difesa alternativa, mentre l’opposizione è più forte in Estonia (40% “pessima” o “piuttosto cattiva”), Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito (35% “pessima” o “piuttosto cattiva” in ciascuno). In generale, molti intervistati si rifiutano di posizionarsi fermamente sulla questione – dichiarando invece che non sia “né una buona né una cattiva idea” o che “non sanno”. Molti si aspettano che l’Alleanza Transatlantica si riprenda finito il mandato di Trump. Uno dei dati più sorprendenti è che il 13% della popolazione europea è arrivata a considerare gli Stati Uniti come un rivale e il 12% come un avversario diretto, soprattutto in Francia (26% “rivale”, 10% “avversario”), Spagna (14% “rivale”, 23% “avversario”), Danimarca (12% “rivale”, 20% “avversario”), Svizzera (15% “rivale”, 26% “avversario”), Germania (18% “rivale”, 15% “avversario”) e Austria (15% “rivale”, 17% “avversario”). Allo stesso tempo, l’opinione dominante in quasi tutti i paesi intervistati (eccetto la Bulgaria) rimane che le relazioni USA-Europa “probabilmente miglioreranno” una volta che Trump terminerà l’incarico. Questo è particolarmente vero in Francia, dove il 63% degli intervistati vede i danni alle relazioni come temporanei, e tra i cittadini in Spagna, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia, dove questa posizione è condivisa dal 60% degli intervistati.

Uno dei dati più sorprendenti è che il 13% della popolazione europea è arrivata a considerare gli Stati Uniti come un rivale e il 12% come un avversario diretto, soprattutto in Francia (26% “rivale”, 10% “avversario”), Spagna (14% “rivale”, 23% “avversario”), Danimarca (12% “rivale”, 20% “avversario”), Svizzera (15% “rivale”, 26% “avversario”), Germania (18% “rivale”, 15% “avversario”) e Austria (15% “rivale”, 17% “avversario”). Allo stesso tempo, l’opinione dominante in quasi tutti i paesi intervistati (eccetto la Bulgaria) rimane che le relazioni USA-Europa “probabilmente miglioreranno” una volta che Trump terminerà l’incarico. Questo è particolarmente vero in Francia, dove il 63% degli intervistati vede i danni alle relazioni come temporanei, e tra i cittadini in Spagna, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia, dove questa posizione è condivisa dal 60% degli intervistati. Nonostante i crescenti costi energetici, gli europei vogliono mantenere il divieto sulle importazioni di petrolio e gas russo. Il dataset di ECFR ha rilevato come una pluralità (44%) ritenga che sarebbe una “cattiva” o “pessima” idea per i paesi europei riprendere le importazioni di forniture energetiche di origine russa. Questa opinione è più marcata in Danimarca (73% cattiva idea), Svezia (69%), Regno Unito (61%), Estonia (58%) e Polonia (56%); fanno eccezione Bulgaria, Italia e Ungheria, dove rispettivamente il 65%, il 43% e il 42% hanno indicato che sarebbe una “buona” o “ottima idea” riprendere le importazioni di petrolio e gas russo. Ciononostante, vi è un consenso generale sul fatto che i leader europei dovrebbero dare priorità allo sviluppo delle energie rinnovabili e dei settori dell’energia pulita: in Italia, una schiacciante maggioranza (70%) sostiene tali politiche. A livello politico, la domanda di allentamento delle restrizioni sulle importazioni di energia dalla Russia è più diffusa tra gli elettori allineati con alcuni dei gruppi di estrema destra in Europa, tra cui il Rassemblement National di Marine Le Pen e l’AfD di Alice Weidel. La maggior parte dei sostenitori di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ritiene che sarebbe una buona idea riprendere le importazioni di energia russa, sostenendo al contempo le energie rinnovabili.

Il dataset di ECFR ha rilevato come una pluralità (44%) ritenga che sarebbe una “cattiva” o “pessima” idea per i paesi europei riprendere le importazioni di forniture energetiche di origine russa. Questa opinione è più marcata in Danimarca (73% cattiva idea), Svezia (69%), Regno Unito (61%), Estonia (58%) e Polonia (56%); fanno eccezione Bulgaria, Italia e Ungheria, dove rispettivamente il 65%, il 43% e il 42% hanno indicato che sarebbe una “buona” o “ottima idea” riprendere le importazioni di petrolio e gas russo. Ciononostante, vi è un consenso generale sul fatto che i leader europei dovrebbero dare priorità allo sviluppo delle energie rinnovabili e dei settori dell’energia pulita: in Italia, una schiacciante maggioranza (70%) sostiene tali politiche. A livello politico, la domanda di allentamento delle restrizioni sulle importazioni di energia dalla Russia è più diffusa tra gli elettori allineati con alcuni dei gruppi di estrema destra in Europa, tra cui il Rassemblement National di Marine Le Pen e l’AfD di Alice Weidel. La maggior parte dei sostenitori di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ritiene che sarebbe una buona idea riprendere le importazioni di energia russa, sostenendo al contempo le energie rinnovabili. Forte sostegno per l’Ucraina, ma chiari limiti su come questo dovrebbe concretizzarsi. Dopo quattro anni di guerra, gran parte degli intervistati vede l’Ucraina come un “alleato” o un “partner necessario”. I paesi del nord e dell’ovest europeo hanno opinioni più positive sull’Ucraina, principalmente Svezia (52% “alleato”, 27% “partner necessario”), Regno Unito (46% “alleato”, 33% “partner necessario”), Danimarca (45% “alleato”, 35% “partner necessario”), Paesi Bassi (39% “alleato”, 38% “partner necessario”) e Portogallo (37% “alleato”, 35% “partner necessario”).In Italia, il 53% dei cittadini ha un’opinione favorevole ma vi è poco consenso per il dispiegamento di truppe di terra per “mantenere la pace dopo la guerra”. Il sostegno prevale invece tra i principali alleati di Kiev, come Svezia (61% favorevoli), Spagna (55%), Danimarca (54%), Portogallo (53%) e Regno Unito (51%); altrove la maggioranza è contraria – specialmente in Bulgaria (75% contrari), Austria (59%), Svizzera (56%), nonché Polonia e Ungheria (55% ciascuno).

Dopo quattro anni di guerra, gran parte degli intervistati vede l’Ucraina come un “alleato” o un “partner necessario”. I paesi del nord e dell’ovest europeo hanno opinioni più positive sull’Ucraina, principalmente Svezia (52% “alleato”, 27% “partner necessario”), Regno Unito (46% “alleato”, 33% “partner necessario”), Danimarca (45% “alleato”, 35% “partner necessario”), Paesi Bassi (39% “alleato”, 38% “partner necessario”) e Portogallo (37% “alleato”, 35% “partner necessario”).In Italia, il 53% dei cittadini ha un’opinione favorevole ma vi è poco consenso per il dispiegamento di truppe di terra per “mantenere la pace dopo la guerra”. Il sostegno prevale invece tra i principali alleati di Kiev, come Svezia (61% favorevoli), Spagna (55%), Danimarca (54%), Portogallo (53%) e Regno Unito (51%); altrove la maggioranza è contraria – specialmente in Bulgaria (75% contrari), Austria (59%), Svizzera (56%), nonché Polonia e Ungheria (55% ciascuno). L’adesione dell’Ucraina all’UE continua a dividere l’opinione europea. Gli intervistati in Portogallo, Spagna e Svezia, con rispettivamente il 50%, il 43% e il 42%, sono i più favorevoli all’idea di “creare una nuova e più grande Unione Europea, che si estenda verso est (includendo dunque l’Ucraina)”. Anche i cittadini dei Paesi Bassi sono per lo più favorevoli all’allargamento verso est dell’UE (35% buona idea vs 29% cattiva idea); così come quelli in Italia (32% buona idea, 26% cattiva idea). Tuttavia, altrove l’opposizione tende ad essere radicata, in particolare in Ungheria (47% cattiva idea vs 15% buona idea), Bulgaria (46% vs 19%), Austria (42% vs 24%) e Germania (37% vs 28%). Anche in Estonia – uno dei più strenui sostenitori dell’Ucraina – il pubblico è contrario all’ammissione dell’Ucraina “nel contesto attuale” (il 37% vede l’allargamento verso est dell’UE come una cattiva idea, e il 32% come una buona idea).

Commentando il sondaggio, il Coautore e Senior Policy Fellow Pawel Zerka ha dichiarato:

“Sullo sfondo delle critiche e del comportamento aggressivo dell’amministrazione Trump, i cittadini europei sono diventati sempre più pragmatici riguardo alla propria sicurezza. La domanda pubblica di una maggiore autosufficienza e la necessità di tutelarsi rispetto alle garanzie americane, in particolare in materia di difesa, hanno creato un’opportunità per i leader europei di andare oltre e più rapidamente nella costruzione di sistemi comuni di sicurezza. È un’occasione che i leader politici non possono permettersi di perdere.”

Jana Kobzova, Coautrice, Co-Direttrice del Programma European Security e Senior Policy Fellow, ha aggiunto:

“In tutto il continente vi è un chiaro sostegno alla riduzione della dipendenza da Washington. Gli europei sono sempre più favorevoli a una maggiore spesa per la difesa e, cosa cruciale, mostrano un livello sorprendente di fiducia nel fatto che i Paesi vicini interverrebbero in loro aiuto in caso di crisi. La nostra ricerca mostra anche che, sebbene gli europei continuino a sostenere l’Ucraina, nel contesto attuale manca un consenso pubblico per portare il Paese nell’UE. Pur mantenendo l’adesione come obiettivo, gli europei devono essere più creativi nel definire meccanismi intermedi per coinvolgere Kyiv, come l’integrazione settoriale o sinergie nella cooperazione di difesa e nella deterrenza sul fianco orientale della NATO.”

AUTORI

Jana Kobzov a è Co-Direttrice del Programma European Security e Senior Policy Fellow presso lo European Council on Foreign Relations. I suoi interessi di ricerca si concentrano sugli sviluppi nell’Europa orientale, con particolare attenzione all’Ucraina e al miglioramento della risposta dell’UE alle crisi nel suo vicinato. Kobzova è coautrice di diversi libri, policy brief e studi su policymaking dell’UE, Europa orientale e processi di democratizzazione nel vicinato dell’Unione.

Pawel Zerka è Analista e Senior Policy Fellow presso lo European Council on Foreign Relations. È anche autore principale dello European Sentiment Compass: un rapporto congiunto di ECFR e della European Cultural Foundation pubblicato annualmente dal 2022. Zerka fa parte del team di ECFR dal 2017, dopo aver lavorato in precedenza come esperto di politica estera in Polonia. Ha un dottorato in economia e un master in relazioni internazionali presso la Warsaw School of Economics.



GRAFICI DEL SONDAGGIO PER I MEDIA



ECFR ha prodotto grafici relativi al sondaggio, liberamente utilizzabili dai media. Sono disponibili qui.



METODOLOGIA E SONDAGGIO



I dati citati in questo studio si basano su un sondaggio di opinione pubblica su popolazioni adulte (18 anni e oltre) condotto nel maggio 2026 in 15 Paesi europei: Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Le interviste sono state condotte online da Mandate Research e YouGov in Austria (1.012 intervistati, 30 aprile – 12 maggio, margine di errore 3,4), Bulgaria (1.013, 30 aprile – 18 maggio, 4,08), Danimarca (1.004, 30 aprile – 11 maggio, 3,5), Francia (1.501, 5–15 maggio, 3,43), Germania (2.138, 30 aprile – 13 maggio, 2,21), Ungheria (1.005, 30 aprile – 19 maggio, 4,46), Italia (1.503, 30 aprile – 14 maggio, 3,1), Paesi Bassi (1.012, 30 aprile – 15 maggio, 4,08), Polonia (1.570, 30 aprile – 15 maggio, 3,09), Portogallo (1.003, 1–19 maggio, 4,19), Spagna (1.542, 30 aprile – 11 maggio, 2,56), Svezia (1.077, 30 aprile – 11 maggio, 3,3), Svizzera (1.067, 30 aprile – 18 maggio, 3,39) e Regno Unito (2.033, 30 aprile – 7 maggio, 2,39). Inoltre, sono state condotte online e telefonicamente (CATI) da Mandate Research e Turu-uuringute in Estonia (1.001, 30 aprile – 8 maggio, 3,27). Le valutazioni dei diversi elettorati di partito presentate nello studio si basano sulla domanda sull’intenzione di voto (“Se le prossime elezioni parlamentari si tenessero domani, per chi voterebbe?”).

PARTNER



ECFR ha collaborato a questo progetto con la Calouste Gulbenkian Foundation, l’International Centre for Defence and Security, il Federal Department of Foreign Affairs della Svizzera e Think Tank Europa.