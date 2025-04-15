Transatlantic Forum, 8th Edition – La competizione USA-Cina per la sicurezza tecnologica
Hybrid event
Questa edizione del Transatlantic Forum ha visto il contributo di voci dal mondo accademico, dei think tank e del settore strategico, per discutere delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, dalla competizione tecnologica all’evoluzione delle minacce ibride, dal cyberspazio alle infrastrutture critiche. Al centro del dibattito anche il ruolo dell’Europa tra interdipendenza e autonomia strategica, e le prospettive di un nuovo equilibrio globale.
L’evento è promosso da ECFR insieme al Centro Studi Americani, Aspen Institute Italia, Geopolitica.info e Apco, nell’ambito di una riflessione condivisa sul futuro della competizione strategica sino-americana.
Agenda
PANEL
Saluti
Marta Dassù, Editor-in-Chief of Aspenia, Senior Director Europe, Aspen Institute Italia; Vice Presidente Vicario, Centro Studi Americani
Arturo Varvelli, Head of Rome Office and Senior Policy Fellow, ECFR
Coordina
Gabriele Natalizia, Sapienza Università di Roma; Centro Studi Geopolitica.info, Atlantic Council
Presentano il Geopolitical Brief
Manuel Venuti, ASM; Centro Studi Geopolitica.info
Andrea D’Ottavio, Centro Studi Geopolitica.info
Tavola rotonda
Marta Dassù, Editor-in-Chief of Aspenia, Senior Director Europe, Aspen Institute Italia; Vice Presidente Vicario, Centro Studi Americani
Alicja Bachulska, Policy Fellow, ECFR
Interventi dei discussants