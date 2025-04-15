Transatlantic Forum, 8th Edition – La competizione USA-Cina per la sicurezza tecnologica

Questa edizione del Transatlantic Forum ha visto il contributo di voci dal mondo accademico, dei think tank e del settore strategico, per discutere delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, dalla competizione tecnologica all’evoluzione delle minacce ibride, dal cyberspazio alle infrastrutture critiche. Al centro del dibattito anche il ruolo dell’Europa tra interdipendenza e autonomia strategica, e le prospettive di un nuovo equilibrio globale.

L’evento è promosso da ECFR insieme al Centro Studi Americani, Aspen Institute Italia, Geopolitica.info e Apco, nell’ambito di una riflessione condivisa sul futuro della competizione strategica sino-americana.

Agenda

PANEL

Saluti

Marta Dassù, Editor-in-Chief of Aspenia, Senior Director Europe, Aspen Institute Italia; Vice Presidente Vicario, Centro Studi Americani

Arturo Varvelli, Head of Rome Office and Senior Policy Fellow, ECFR

Coordina

Gabriele Natalizia, Sapienza Università di Roma; Centro Studi Geopolitica.info, Atlantic Council

Presentano il Geopolitical Brief

Manuel Venuti, ASM; Centro Studi Geopolitica.info

Andrea D’Ottavio, Centro Studi Geopolitica.info

Tavola rotonda

Marta Dassù, Editor-in-Chief of Aspenia, Senior Director Europe, Aspen Institute Italia; Vice Presidente Vicario, Centro Studi Americani

Alicja Bachulska, Policy Fellow, ECFR

Interventi dei discussants