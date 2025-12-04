Tra Bruxelles e Roma: una nuova strategia per il Mediterraneo

Roma, 3 dicembre 2025

Via del Quirinale 26, 00187 Roma

La Commissione europea ha recentemente presentato il nuovo Patto per il Mediterraneo, con l’obiettivo di rilanciare la cooperazione politica, economica e di sicurezza con i Paesi partner del Mediterraneo meridionale, e ha rinnovato il suo impegno nella promozione di partenariati strategici in geografie chiave attraverso il Global Gateway. Parallelamente, negli ultimi mesi l’Italia ha intensificato il proprio impegno nella regione attraverso il Piano Mattei e l’iniziativa IMEC, due strumenti centrali della strategia del governo volta a costruire legami energetici-infrastrutturali solidi e rafforzare la stabilità e competitività del fianco sud dell’Europa.

In questo contesto, diventa cruciale delineare una strategia euro-italiana coordinata per il Mediterraneo allargato: una cooperazione “simbiotica”, come la definiscono gli autori del recente policy brief ECFR “ The turtle and the pilot fish: How the EU and Italy can help each other in the Mediterranean ”, capace di unire la flessibilità e la capacità di iniziativa dell’Italia con la forza politica, istituzionale e finanziaria dell’Unione Europea. Solo unendo le rispettive competenze e risorse, Roma e Bruxelles potranno garantire una presenza più solida, coordinata e strategica nel Mediterraneo, capace di affrontare le sfide comuni e cogliere le opportunità economiche e geopolitiche della regione





Agenda

Maurizio Greganti, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Andrea Manciulli, Direttore delle Relazioni Istituzionali, Fondazione Med-Or Italian Foundation

Kelly Petillo, Programme Manager del programma MENA, ECFR

Lia Quartapelle, Vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati; Consigliera ECFR

Paolo Quercia, Dirigente Centro Studi e Analisi, Dipartimento Politiche per le Imprese, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Arturo Varvelli, Direttore dell’ufficio di Roma e Senior Policy Fellow, ECFR

Modera: Alessia Melcangi, Professoressa Associata di Storia e Istituzioni dell’Africa, Università Sapienza