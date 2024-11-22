The Interplay of Technology and Geopolitics: How Will AI Shape the Future World?

Si tratta del quinto appuntamento di una serie di working lunch realizzati congiuntamente da ECFR Roma, SDA Bocconi e l’Institute for European Policymaking @ Bocconi University.

Insieme agli Stati Uniti e alla Cina, l’Unione Europea rappresenta uno dei tre principali modelli di governance digitale emersi nel primo quarto del 21° secolo. Negli ultimi anni, e in particolare nell’ultima legislatura, l’UE ha iniziato ad affermare con maggiore assertività il suo modello in campo tecnologico. Tuttavia, a Bruxelles manca ancora di qualcosa di fondamentale che Washington e Pechino possiedono: una certa coerenza tra le politiche digitali e i propri interessi geopolitici. Come affronterà la nuova Commissione europea i dilemmi della governance digitale? L’AI Act sarà il modello? Più in generale, l’UE è pronta per una geopolitica sempre più plasmata dalle innovazioni tecnologiche, dai bot ai troll, fino all’intelligenza artificiale?

Il formato consiste in un lunch in forma riservata, in lingua inglese e secondo le regole Chatham House. Ha partecipato un gruppo selezionato di policy maker, business leader, opinion shaper ed esperti di politica estera italiana ed europea.

La partecipazione a questo evento è solo su invito.

Agenda

Gaia Rubera, Amplifon Chair in Customer Science and Head of Marketing Department, Università Bocconi

Giorgos Verdi, Policy Fellow, European Power Programme, European Council on Foreign Relations

Modera: Stefano Feltri, Communication Advisor, Institute for European Policymaking @ Bocconi University