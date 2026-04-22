THE BRIDGE Italy – Poland Strategic Forum “A committed partnership: politics and economy between the Baltic and the Mediterranean”
Il 22 aprile, l’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia, in collaborazione con The Opportunity Institute for Foreign Affairs e European Council on Foreign Relations, hanno organizzato l’evento “THE BRIDGE Italy – Poland Strategic Forum: A committed partnership: politics and economy between the Baltic and the Mediterranean”.
Alla presenza dei ministri degli Esteri e vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Radosław Sikorski, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di rafforzare il dialogo strategico tra Italia e Polonia, avvicinando i due paesi e i rispettivi vicinati geografici attraverso la costruzione di un “ponte politico” tra decisori, opinion leader, partner economici e altri stakeholder chiave.
Il Forum si è inserito nel quadro del Memorandum sul rafforzamento della cooperazione strategica tra i due Ministeri degli Esteri e ha mirato a:
- Creare uno spazio di confronto qualificato sulle rispettive priorità di politica estera ed economica;
- Approfondire la comprensione reciproca delle politiche estere;
- Esplorare interessi comuni e individuare nuovi ambiti di cooperazione nelle relazioni internazionali e nell’economia;
- Rafforzare il networking tra politici, funzionari pubblici, esperti, accademici e giornalisti provenienti da Italia, Polonia e, più in generale, dai vicinati meridionale/mediterraneo e baltico/orientale;
- Consolidare i legami tra i due Paesi, le rispettive regioni e società;
- Favorire l’emergere di nuove idee e possibili progetti futuri.