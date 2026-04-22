Il 22 aprile, l’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia, in collaborazione con The Opportunity Institute for Foreign Affairs e European Council on Foreign Relations, hanno organizzato l’evento “THE BRIDGE Italy – Poland Strategic Forum: A committed partnership: politics and economy between the Baltic and the Mediterranean”.

Alla presenza dei ministri degli Esteri e vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Radosław Sikorski, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di rafforzare il dialogo strategico tra Italia e Polonia, avvicinando i due paesi e i rispettivi vicinati geografici attraverso la costruzione di un “ponte politico” tra decisori, opinion leader, partner economici e altri stakeholder chiave.

Il Forum si è inserito nel quadro del Memorandum sul rafforzamento della cooperazione strategica tra i due Ministeri degli Esteri e ha mirato a: