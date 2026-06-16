L’Ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations (ECFR), in collaborazione con il Centro Studi Americani, Aspen Institute Italia, Geopolitica.info, Airpress e Osservatorio Artico, ha preso parte alla conferenza “Spazio e Artico: arene della competizione geopolitica contemporanea“, che si è tenuta il 16 giugno 2026 presso il Centro Studi Americani, Via Michelangelo Caetani 32, Roma.

Lo Spazio e l’Artico rappresentano oggi nuovi domini strategici fondamentali per la sicurezza, la competizione geopolitica e l’accesso alle risorse globali. La conferenza è stata articolata in due panel: il primo ha analizzato le dinamiche della competizione spaziale oltre l’orbita bassa, tra corsa alle risorse lunari, militarizzazione e ruolo dell’industria; il secondo ha esplorato l’Artico come arena di rivalità tra grandi potenze, dalla contesa per le rotte commerciali e i minerali critici alle implicazioni per la sicurezza euro-atlantica.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Agenda

Saluti iniziali

Roberto Sgalla , Direttore, Centro Studi Americani

, Arturo Varvelli, Direttore dell’Ufficio di Roma e Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR)

Direttore dell’Ufficio di Roma e Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR) Lorenzo Termine, Presidente, Geopolitica.info

Primo panel – OLTRE L’ORBITA BASSA: LO SPAZIO

Introduzione: Riccardo Leoni, Analista di geopolitica e difesa, Redazione Airpress

Chair: Gianluca Di Feo, Giornalista, Repubblica

Intervengono:

Simonetta Di Pippo , Professoressa di Practice di Space Economy e Direttrice dello Space Economy Evolution Lab (SEE Lab), in SDA Bocconi, già Direttore di UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs)

, Professoressa di Practice di Space Economy e Direttrice dello Space Economy Evolution Lab (SEE Lab), in SDA Bocconi, già Direttore di UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) Gabriele Gambarara , Vice Presidente, ELT Group

, Vice Presidente, ELT Group Paolo Gaudenzi , Consigliere Scientifico del Consolato Italiano a Boston

, Consigliere Scientifico del Consolato Italiano a Boston Barbara Negri, Vice Direttore Scienza & Innovazione e Responsabile Volo Umano e Sperimentazione Scientifica, Agenzia Spaziale Italiana

Secondo panel – L’ARTICO: ARENA DELLA COMPETIZIONE GEOPOLITICA

Introduzione e chair: Leonardo Parigi, Direttore di Osservatorio Artico e giornalista

Intervengono:

Giorgio Cuzzelli , Generale di brigata dell’Esercito Italiano in congedo; docente, LUMSA

, Generale di brigata dell’Esercito Italiano in congedo; docente, LUMSA Lucio Martino, Esperto di geopolitica

Esperto di geopolitica Agostino Pinna, Inviato Speciale per l’Artico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Inviato Speciale per l’Artico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Emanuela Somalvico, Fondatrice e Direttrice dell’Osservatorio di Intelligence sull’Artico della Società Italiana di Intelligence (SOCINT)

Fondatrice e Direttrice dell’Osservatorio di Intelligence sull’Artico della Società Italiana di Intelligence (SOCINT) Andrea Tomao, Vicepresidente Defence Institutional Affairs, Fincantieri

Conclusioni: Antonino Tedesco, Vicario Unità Analisi e Programmazione (UAP), Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale