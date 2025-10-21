Rise to the Challengers: Europe’s populist parties and its foreign policy future
I cosiddetti partiti Challengers – ovvero partiti populisti che, da destra fino alla sinistra radicale, sfidano il mainstream politico – stanno guadagnando sempre più terreno in UE. La loro influenza crescente, alimentata anche dal sostegno dell’amministrazione Trump, apre la strada a scenari inediti che potrebbero ridefinire la politica estera europea del prossimo decennio.
L’incontro, svoltosi nell’ambito del festival della diplomazia, intende approfondire il ruolo di questi attori politici nel contesto europeo, analizzando come i leader “tradizionali” possano – e debbano – comprendere tale mutamento e adattarsi ai partiti Challengers, per creare coalizioni in grado di garantire la stabilità della sovranità europea. Il posto dell’Europa nel mondo dipenderà da chi saprà guidare questa transizione.
Agenda
Speakers:
- Jeremy Cliffe, Direttore Editoriale e Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR)
- Teresa Coratella, Vicedirettrice dell’ufficio di Roma e Policy Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR)
- Camille Lons, Vicedirettrice dell’ufficio di Parigi e Policy Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR)
- Arturo Varvelli, Direttore dell’ufficio di Roma e Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR)
Modera:
- Giorgio Rutelli, Vicedirettore, Adnkronos; Consigliere ECFR