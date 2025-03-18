Riders on the storm: Trump, Europe and the future of Ukraine

La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco e i dialoghi in Arabia Saudita tra americani e russi hanno messo in luce il tentativo di creare un nuovo ordine mondiale, che potrebbe tuttavia minacciare l’assetto liberale e, soprattutto, indebolire l’Europa. La nuova amministrazione Trump, principale artefice di questi cambiamenti, rischia di mettere gli europei gli uni contro gli altri su questioni chiave, prima fra tutte l’Ucraina. L’Europa, ad oggi impreparata a rispondere, dovrà reagire compatta tenendosi pronta a contrattare, gestendo le sue faglie in modo pragmatico e imponendosi per sedersi ai tavoli negoziali, piuttosto che essere parte del menù.

Il dinner, in forma riservata e organizzato con il gentile sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha avuto luogo in inglese (no traduzione simultanea), secondo le regole Chatham House.

Agenda

Kick-off speakers:

Marie Dumoulin, Direttrice Programma Wider Europe, ECFR

Jeremy Shapiro, Direttore della Ricerca e del Programma Stati Uniti, ECFR