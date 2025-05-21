Poker Face: Europe’s Strategic Cards in the Geoeconomic Game with the United States 

La temporanea sospensione dei dazi imposti dagli Stati Uniti nei confronti dell’Unione Europea non consente all’Europa di abbassare la guardia. Al contrario, è questo il momento di riflettere sia sulla strategia negoziale da adottare, sia sul più ampio contesto delle relazioni economiche transatlantiche. Dalle politiche commerciali e digitali alle leve finanziarie e infrastrutturali strategiche, sono molteplici le “carte” che l’Europa potrebbe giocare per scoraggiare la coercizione americana. Nonostante la sua influenza economica sia spesso sottovalutata, l’UE ha il potenziale per contrastare efficacemente le minacce provenienti dall’amministrazione Trump. Tuttavia, serve una vera e propria strategia di deterrenza economica, capace di orientarsi nel sempre più complesso e frammentato panorama geoeconomico globale.

Come base di discussione, il Policy brief “Brussels hold’em: European cards against Trumpian coercion” presentato dall’autore Tobias Gehrke, Senior Policy Fellow dell’iniziativa Geoeconomics di ECFR.