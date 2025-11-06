Oltre l’Emergenza: Italia e Minacce Ibride tra Crisi Immediata e Rischio Sistemico

Nel contesto internazionale segnato da una crescente competizione sistemica, le minacce ibride rappresentano oggi una delle sfide più complesse per la sicurezza nazionale ed europea. L’incontro intende promuovere un confronto tra istituzioni, think tank e settore privato per analizzare la natura multivettoriale e sistemica di tali minacce, e individuare strategie di contrasto e strumenti efficaci a garantire una tenuta resiliente dell’assetto nazionale di sicurezza.

I lavori hanno avuto luogo in lingua italiana, secondo le regole Chatham House

L’evento è stato organizzato dall’ufficio di Roma dell’European Council on Foreign Relations con il gentile supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CSF e in partnership con Highground.

Agenda

09:00-09:30 WELCOME COFFEE



09:30-09:45 INTRODUZIONE, a cura di Nicolò Russo Perez, Direttore, Fondazione CSF/Fondazione Compagnia di San Paolo e Consigliere ECFR; Arturo Varvelli, Direttore e Senior Policy Fellow, ECFR Roma

09:45-11:00 PANEL 1 – MINACCE IBRIDE: RESILIENZA E DETERRENZA IN CONTESTI OSTILI IN EVOLUZIONE

•Mattia Caniglia, Senior Intelligence and Policy Analyst, Global Disinformation Index; Pan-European Fellow, ECFR

•Andrea Chittaro, Executive Director Global Security & Cyber Defence, SNAM spa

•Agostino Sperandeo, Capo Divisione Strategia, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Modera: Teresa Coratella, Vicedirettrice e Policy Fellow, ECFR Roma

11:00-11:30 BREAK

11:30-12:45 PANEL 2 – MINACCE IBRIDE: UNA SFIDA SISTEMICA NEL QUADRO DELLA COMPETIZIONE STRATEGICA

•Nicola Boeri, già Vicedirettore, Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza Esterna

•Beniamino Irdi, Senior Fellow, Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council

•Giulia Pompili, Giornalista, Il Foglio

•Giuseppe Valentino, VP Product Management, Backbone & Infrastructure Solutions, Sparkle

Modera: Gabriele Carrer, Giornalista e già Visiting Fellow, ECFR

12:45-14:00 NETWORKING LUNCH