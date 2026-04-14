L’Ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations (ECFR), in cooperazione con la Commissione europea, ha organizzato l’iniziativa “L’offerta tecnologica europea: Integrare le economie emergenti nell’ecosistema digitale italiano ed europeo” a Roma il 14 aprile (15:00-18:00, Palazzo Ripetta, Via di Ripetta 231, 00186). L’iniziativa è stata realizzata con il gentile sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo; Advisor Scientifico: Fondazione CSF ed in partnership con Formiche. L’evento si è tenuto in lingua italiana, secondo le regole Chatham House.

Come annunciato nella Strategia digitale internazionale per l’Unione europea del giugno 2025, l’UE sta promuovendo la cosiddetta “EU Tech Business Offer”, un’offerta integrata di iniziative tecnologiche rivolte ai paesi partner, sostenuta da investimenti pubblici e privati. In questo quadro si stanno svolgendo incontri a livello nazionale per individuare le soluzioni digitali da includere nell’offerta e le aziende dei vari Stati membri in grado di svilupparle e implementarle.

L’evento di Roma del 14 aprile 2026 si è concentrato sull’ecosistema tecnologico e digitale italiano, con l’obiettivo di aggiornare imprese e attori istituzionali italiani sullo stato di avanzamento dell’iniziativa europea; discutere le implicazioni geo-economiche e geo-strategiche; individuare i settori di punta e le imprese italiane interessate a contribuire all’Offerta. Tra i focus per il dibattito, infrastrutture per la connettività; infrastrutture digitali di servizio pubblico; sicurezza informatica; tecnologie emergenti (IA, semiconduttori, supercomputers).