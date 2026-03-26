European Security Wider Europe Le minacce ibride. Natura e modalità di contrasto in Italia ed Europa. 26 Marzo 2026, 12:00 – 13:00 , Berlin time (CET, UTC+1) Venue: Sapienza Università di Roma Stampa Condividi LinkedIn Bluesky Tweet Instagram WhatsApp In questa pagina Torna su Agenda Introduzione: Gabriele Natalizia, Sapienza Università di Roma Interventi: Teresa Coratella, ECFR Flavia Giacobbe, Formiche Beniamino Irdi, Deloitte Matteo Mazziotti di Celso, Centro Studi Geopolitica.info Alessandro Sterpa, Università della Tuscia. Moderatori: Sara Marchetti, Centro Studi Geopolitica.info Rachele Rigali, Centro Studi Geopolitica.info