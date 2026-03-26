Le minacce ibride. Natura e modalità di contrasto in Italia ed Europa.

, Berlin time (CET, UTC+1)
Venue: Sapienza Università di Roma

Agenda

Introduzione:

  • Gabriele Natalizia, Sapienza Università di Roma

Interventi:

  • Teresa Coratella, ECFR
  • Flavia Giacobbe, Formiche
  • Beniamino Irdi, Deloitte
  • Matteo Mazziotti di Celso, Centro Studi Geopolitica.info
  • Alessandro Sterpa, Università della Tuscia.

Moderatori:

  • Sara Marchetti, Centro Studi Geopolitica.info
  • Rachele Rigali, Centro Studi Geopolitica.info