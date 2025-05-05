La nuova Germania di Merz nella post-globalizzazione

Si tratta del settimo appuntamento di una serie di working lunch realizzati congiuntamente da ECFR Roma, SDA Bocconi e l’Institute for European Policymaking @ Bocconi University.

Già prima di insediarsi come nuovo cancelliere tedesco, Friedrich Merz ha cambiato volto alla Germania e a tutta l’Unione europea. Il ritorno di una Germania protagonista, pronta a indebitarsi come mai prima per sostenere la sua economia solleva speranze e preoccupazioni in una Europa che fatica a muoversi alla stessa velocità degli Stati Uniti di Donald Trump, per reagire sul piano commerciale, militare e strategico

L’evento è solo su invito.

Agenda

SPEAKERS

Irene Agnolucci, Research Fellow, Institute for European Policymaking at Bocconi University

Timo Lochocki, Visiting Fellow, European Council on Foreign Relations

INTRODUCE E MODERA

Stefano Feltri, Communication Advisor, Institute for European Policymaking @ Bocconi University