Il secondo vertice tra l’Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo segnerà un passaggio importante per le relazioni tra le due regioni, in un contesto in cui la guerra con l’Iran impone di ripensare il legame tra interdipendenza economica e sicurezza. Prendendo spunto dal policy brief ECFR di Cinzia Bianco, “Little Venice, little Sparta: The UAE’s statecraft meets the war on Iran”, dedicato al modello emiratino fondato sulle reti commerciali, logistiche, energetiche e finanziarie, l’incontro intende promuovere un confronto tra istituzioni, imprese e think tank su come l’Italia possa tradurre il proprio impegno diplomatico e la presenza delle sue imprese nel Golfo in partenariati strategici. Al centro della discussione, le opportunità di cooperazione in materia di energia, porti, infrastrutture digitali e sicurezza delle rotte commerciali, il raccordo tra iniziative bilaterali e strumenti europei e lo sviluppo di progetti di connettività, anche nel quadro di IMEC.

I lavori hanno avuto luogo in lingua italiana, secondo le regole Chatham House.

L’evento è stato organizzato dall’ufficio di Roma dell’European Council on Foreign Relations in partnership con Edison.

Agenda

Speakers:

Luigi Di Maio, Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo e Consigliere ECFR

Cinzia Bianco, Visiting Fellow dello European Council on Foreign Relations

Simone Nisi, Executive Vice President Institutional and Regulatory Affairs di Edison e Consigliere ECFR

Maurizio Greganti, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente della Direzione Generale per gli Affari Politici e la Sicurezza Internazionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Giuseppe Provenzano, Membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati

Francesco Maria Talò, Inviato Speciale IMEC del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Modera:

Arturo Varvelli, Direttore dell’ufficio di Roma e Senior Policy Fellow di ECFR