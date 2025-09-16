Il Circolo dell’ECFR – Rise to the Challengers: rivoluzione della politica estera europea?

Il tema di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR sono i cosiddetti partiti europei Challengers, ovvero i partiti populisti in ascesa in UE, dalla destra alla sinistra. Tali attori politici stanno progressivamente “scuotendo” il mainstream della politica estera europea, acquisendo sempre più influenza nello scacchiere europeo ed internazionale. Il loro modus operandi, amplificato dal sostegno politico fornito loro dell’amministrazione Trump, pone diverse questioni ai leader e partiti “tradizionali” europei. Tra queste, la necessità di adattarsi, per prepararsi ad una serie di scenari diplomatici futuri inediti.

Come base di discussione, il policy brief Rise to the challengers: Europe’s populist parties and its foreign policy future a cura di Jeremy Cliffe, Teresa Coratella, Camille Lons e Arturo Varvelli.

Il formato consiste in un lunch in forma riservata, in lingua italiana e secondo le regole Chatham House. Ha partecipato un gruppo selezionato di policy makers, opinion shapers ed esperti di politica estera italiana ed europea.

L’evento è organizzato con il gentile supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CSF.