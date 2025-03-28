Il Circolo dell’ECFR – L’Europa in scena: attore non protagonista del nuovo scenario internazionale?

Questa edizione de Il Circolo dell’ECFR si è focalizzata sulla risposta dell’Europa alla seconda presidenza Trump. Le tensioni tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l’UE si intensificano, segnando probabilmente la fine dell’alleanza transatlantica così come l’abbiamo conosciuta negli ultimi 80 anni. Secondo l’ultimo report-sondaggio di ECFR, la maggioranza degli europei non vede più gli USA come un alleato di fiducia, ma come un partner necessario con cui collaborare per convenienza. Il ritorno di Trump alla Casa Bianca sta aggravando questa frattura, minacciando la NATO e ridisegnando le priorità strategiche globali. L’UE è quindi a un bivio: adattarsi a una relazione transazionale con Washington e rafforzare la propria autonomia strategica o essere destinata ad un ruolo secondario e marginale.

Come base di discussione, il policy brief Transatlantic twilight: European public opinion and the long shadow of Trump, a cura di Jana Puglierin, Arturo Varvelli, e Pawel Zerka.

Il formato consiste in una discussione in forma riservata, in lingua italiana e secondo le regole Chatham House.

L’evento è organizzato con il gentile supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Agenda

WELCOME REMARKS

Federica Olivares, Director, International Program in Public and Cultural Diplomacy (IPCD), Università Cattolica del Sacro Cuore

Nicolò Russo Perez, Responsabile Missione Aprire Scenari Internazionali, Fondazione Compagnia di San Paolo; Consigliere ECFR

SPEAKERS

Carlo Altomonte, Professore e Board member, Institute of EU Policy-making, Università Bocconi di Milano

Elena Buscemi, Presidente, Consiglio Comunale di Milano

Andrea Locatelli (Ph.D.), Professore Ordinario/Full Professor, Dipartimento di Scienze Politiche, Facolta’ di Scienze Linguistiche, Universita’ Cattolica del Sacro Cuore

Lia Quartapelle, Vicepresidente Commissione Affari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati; Consigliera ECFR

Arturo Varvelli, Direttore e Senior Policy Fellow, ECFR Roma

Modera: Teresa Coratella, Vicedirettrice e Policy Fellow, ECFR Roma