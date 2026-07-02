Il Circolo dell’ECFR – Hormuz, energia e connettività:  la doppia sfida per l’Europa

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha posto l’Europa di fronte a una doppia sfida: ripensare la transizione energetica in un contesto di forte incertezza sugli idrocarburi e sviluppare nuove rotte di connettività per ridurre la vulnerabilità a shock geopolitici. Tra i temi al centro del confronto: l’elettrificazione come pilastro necessario ma non sufficiente, il rischio di nuove dipendenze dalla Cina e la costruzione di partnership industriali con i Paesi del Golfo e l’India.

Alla base della discussione, le due pubblicazioni ECFR: “Bypassing the straits: The India-Middle East-Europe corridor needs a wartime redesign” di Cinzia Bianco e Arturo Varvelli, e “The electric endgame: Europe’s clean path out of vassalage” di Alberto Rizzi.

L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo; Advisor Scientifico: Fondazione CSF. L’incontro si è svolto in forma riservata, in lingua italiana e secondo le regole Chatham House.

Agenda

Speakers:

Carmelo Barbarello , Coordinatore IMEC, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Cinzia Bianco , Visiting Fellow, ECFR

Alberto Rizzi , Policy Fellow, ECFR

Modera: Arturo Varvelli, Direttore dell’ufficio di Roma e Senior Policy Fellow, ECFR