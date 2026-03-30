Il Circolo dell’ECFR – ARCHIPELAGO EUROPE: The European public opinion on defense and post-Western disorder

Il focus di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR è l‘opinione pubblica europea di fronte al disordine post-occidentale.

La discussione è partita dal policy brief “The European archipelago: Building bridges in a post-Western Europe”, a firma di Pawel Zerka e Célia Belin, rispettivamente Senior Policy Fellow di ECFR e Direttrice dell’ufficio di Parigi e Senior Policy Fellow di ECFR. Basandosi sui risultati di un sondaggio di opinione a livello europeo condotto a novembre 2025, gli autori affermano che l’opinione pubblica europea ad oggi somiglia a un arcipelago, con posizioni isolate e distanti tra loro. Per questo, propongono delle narrative che potrebbero aiutare a creare le coalizioni necessarie per “salvare l’Europa”, poiché l’alternativa è lasciare che i nemici interni ed esterni del continente dominino il campo.

Il formato consiste in un lunch in forma riservata, in lingua italiana e secondo le regole Chatham House. Ha partecipato un gruppo selezionato di policy makers, opinion shapers ed esperti di politica estera italiana ed europea.

L’evento è stato organizzato con il gentile supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CSF.

Agenda

Armando Barucco , Segretario Generale, European University Institute

Teresa Coratella , Vicedirettrice e Policy Fellow, ECFR Roma

Francesco Costamagna , Vicerettore per gli Affari europei ed i rapporti con le Organizzazioni internazionali, Università di Torino

Pawel Zerka, Senior Policy Fellow, ECFR

Modera: Alessia De Luca, Giornalista, Advisor for Online Publications, ISPI