EVOLUZIONE DELLA MINACCIA IBRIDA: LA RISPOSTA TIENE IL PASSO?

Dai droni alle infrastrutture critiche sottomarine, dalla manipolazione dell’informazione agli attacchi cibernetici, le minacce ibride contro l’Europa sono diventate sempre più frequenti e sofisticate, mentre il dilemma dell’attribuzione rende ancora più complessa la risposta europea. Questo appuntamento del Circolo dell’ECFR intende promuovere un confronto tra istituzioni, mondo accademico, think tank e settore privato per analizzare l’evoluzione della minaccia e lo stato della risposta italiana ed europea, e per avanzare proposte di policy capaci di rafforzare la strategia nazionale. In un quadro in cui UE e NATO hanno rafforzato la propria preparazione ma i meccanismi di risposta restano a velocità differenziata, l’Italia, snodo strategico tra Mediterraneo allargato, Balcani e corridoi energetici e tecnologici, rappresenta un banco di prova per costruire resilienza là dove la minaccia è reale ma non ancora prioritaria.

I lavori hanno avuto luogo in lingua italiana.

L’evento è stato organizzato dall’ufficio di Roma dell’European Council on Foreign Relations in partnership con Fondazione Compagnia di San Paolo; Advisor Scientifico: Fondazione CSF, HighGround e NEXUS (Italian Hub on Hybrid Threats).

Agenda

15:15-15:30 Arrivo dei partecipanti

15:30-15:45 Saluti di benvenuto

Nicolò Russo Perez, Direttore, Fondazione CSF/Fondazione Compagnia di San Paolo; Consigliere, European Council on Foreign Relations (ECFR)

Arturo Varvelli, Direttore e Senior Policy Fellow, Ufficio di Roma, European Council on Foreign Relations (ECFR)

Beniamino Irdi, CEO e Fondatore, HighGround

15:45-17:00 Panel 1: L’evoluzione della minaccia ibrida. La soglia si alza

Speakers:

Beniamino Irdi, CEO e Fondatore, HighGround

Flavia Lucenti, Postdoctoral researcher, LUISS University

Agostino Sperandeo, Capo Divisione Strategia e Politiche di Cybersicurezza Nazionale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)

Modera:

Teresa Coratella, Vicedirettrice e Policy Fellow, Ufficio di Roma, European Council on Foreign Relations (ECFR)

17:00-18:15 Panel 2: Proposte di policy per Italia ed Europa

Speakers:

Claudio Bertolotti, Direttore, START InSight

Mattia Caniglia, Affiliate Lecturer, University of Glasgow; Pan-European Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR)

Gianluca Sgueo, Professore in “Digital Democracy & Public Spaces”, École d’Affaires Publiques, SciencesPo

Modera:

Niccolò Petrelli, Senior Assistant Professor (RTT), Department of Political Sciences, LUISS University; Head, DefSecLab, LUISS Research Center for International and Strategic Studies (CISS)

18:15-19:00 Networking drinks