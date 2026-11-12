EVOLUZIONE DELLA MINACCIA IBRIDA: LA RISPOSTA TIENE IL PASSO?

, Berlin time (CET, UTC+1)
Venue: Sala Chiostro, Palazzo Ripetta, Via di Ripetta 231, 00186

Dai droni alle infrastrutture critiche sottomarine, dalla manipolazione dell’informazione agli attacchi cibernetici, le minacce ibride contro l’Europa sono diventate sempre più frequenti e sofisticate, mentre il dilemma dell’attribuzione rende ancora più complessa la risposta europea. Questo appuntamento del Circolo dell’ECFR intende promuovere un confronto tra istituzioni, mondo accademico, think tank e settore privato per analizzare l’evoluzione della minaccia e lo stato della risposta italiana ed europea, e per avanzare proposte di policy capaci di rafforzare la strategia nazionale. In un quadro in cui UE e NATO hanno rafforzato la propria preparazione ma i meccanismi di risposta restano a velocità differenziata, l’Italia, snodo strategico tra Mediterraneo allargato, Balcani e corridoi energetici e tecnologici, rappresenta un banco di prova per costruire resilienza là dove la minaccia è reale ma non ancora prioritaria.

I lavori hanno avuto luogo in lingua italiana.

L’evento è stato organizzato dall’ufficio di Roma dell’European Council on Foreign Relations in partnership con Fondazione Compagnia di San Paolo; Advisor Scientifico: Fondazione CSF, HighGround e NEXUS (Italian Hub on Hybrid Threats).

Agenda

15:15-15:30 Arrivo dei partecipanti

15:30-15:45 Saluti di benvenuto

Nicolò Russo Perez, Direttore, Fondazione CSF/Fondazione Compagnia di San Paolo; Consigliere, European Council on Foreign Relations (ECFR)
Arturo Varvelli, Direttore e Senior Policy Fellow, Ufficio di Roma, European Council on Foreign Relations (ECFR)
Beniamino Irdi, CEO e Fondatore, HighGround

15:45-17:00 Panel 1: L’evoluzione della minaccia ibrida. La soglia si alza

Speakers:

Beniamino Irdi, CEO e Fondatore, HighGround
Flavia Lucenti, Postdoctoral researcher, LUISS University
Agostino Sperandeo, Capo Divisione Strategia e Politiche di Cybersicurezza Nazionale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)

Modera:

Teresa Coratella, Vicedirettrice e Policy Fellow, Ufficio di Roma, European Council on Foreign Relations (ECFR)

17:00-18:15 Panel 2: Proposte di policy per Italia ed Europa

Speakers:

Claudio Bertolotti, Direttore, START InSight
Mattia Caniglia, Affiliate Lecturer, University of Glasgow; Pan-European Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR)
Gianluca Sgueo, Professore in “Digital Democracy & Public Spaces”, École d’Affaires Publiques, SciencesPo

Modera:

Niccolò Petrelli, Senior Assistant Professor (RTT), Department of Political Sciences, LUISS University; Head, DefSecLab, LUISS Research Center for International and Strategic Studies (CISS)

18:15-19:00 Networking drinks