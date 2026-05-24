European Power Europe Independence Moment 22 Maggio 2026, 18:00 – 24 Maggio 2026, 18:00 , Berlin time (CEST, UTC+2) Venue: Brescia, Italy Stampa Condividi LinkedIn Bluesky Tweet Instagram WhatsApp In questa pagina Torna su L’Ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations (ECFR) ha preso parte al Summit “Europe’s Independence Moment”, organizzato da Future Proof Society a Brescia dal 22 al 24 maggio 2026. Due gli appuntamenti in programma: 22 maggio (ore 18:00 – 19:30): Masterclass di Politica Internazionale, presso il Salone delle Scenografie del Teatro Grande. 23 maggio (ore 18:00 – 18:45): Il panel “Don’t think of an elephant” presso l’Auditorium S. Barnaba, che ha visto Arturo Varvelli dialogare con Alastair Campbell. Per visionare l’intero programma dell’evento, cliccare qui