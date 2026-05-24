Europe Independence Moment

, Berlin time (CEST, UTC+2)
Venue: Brescia, Italy

L’Ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations (ECFR) ha preso parte al Summit “Europe’s Independence Moment”, organizzato da Future Proof Society a Brescia dal 22 al 24 maggio 2026.

Due gli appuntamenti in programma:

  • 22 maggio (ore 18:00 – 19:30): Masterclass di Politica Internazionale, presso il Salone delle Scenografie del Teatro Grande.
  • 23 maggio (ore 18:00 – 18:45): Il panel “Don’t think of an elephant” presso l’Auditorium S. Barnaba, che ha visto Arturo Varvelli dialogare con Alastair Campbell.

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