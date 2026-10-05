Dinner talk with Mark Leonard

, Berlin time (CEST, UTC+2)
Venue: Villa Almone, Rome

Agenda

Welcome remarks:
Thomas Bagger, Ambassador of Germany to Italy; ECFR Council Member
Ferdinando Nelli Feroci, President, Fondazione CSF

Kick-off speech:
Mark Leonard, Director and Co-Founder, ECFR

Reactions:
Marta Dassù, Editor-in-Chief, Aspenia; Senior Director Europe, The Aspen Institute; ECFR Board Member
Paolo Valentino, Diplomatic Correspondent, Corriere della Sera

Chair:
Giorgio Rutelli, Deputy Editor, Adnkronos; ECFR Council Member