European Power Dinner talk with Mark Leonard 5 Ottobre 2026, 19:30 – 21:30 , Berlin time (CEST, UTC+2) Venue: Villa Almone, Rome Stampa Condividi LinkedIn Bluesky Tweet WhatsApp In questa pagina Torna su Agenda Welcome remarks: Thomas Bagger, Ambassador of Germany to Italy; ECFR Council Member Ferdinando Nelli Feroci, President, Fondazione CSF Kick-off speech: Mark Leonard, Director and Co-Founder, ECFR Reactions: Marta Dassù, Editor-in-Chief, Aspenia; Senior Director Europe, The Aspen Institute; ECFR Board Member Paolo Valentino, Diplomatic Correspondent, Corriere della Sera Chair: Giorgio Rutelli, Deputy Editor, Adnkronos; ECFR Council Member