Il Circolo dell’ECFR – Demografia e Competizione Internazionale: Il ruolo dell’Europa nel mondo di domani
Il tema di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR è la transizione demografica, che pone l’Italia e l’Europa di fronte a una sfida esistenziale per il loro futuro sulla scena globale. Un continente sempre più anziano e con un saldo demografico negativo rischia concretamente di retrocedere a una posizione secondaria nei nuovi equilibri economici e geopolitici. La rapida crescita della popolazione in Asia e Africa sta irreversibilmente modificando gli equilibri mondiali. Tuttavia, l’Europa non può e non deve rassegnarsi a un futuro di irrilevanza. È necessario un cambio di paradigma: sfruttando appieno le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico, gestendo in modo strategico i flussi migratori e rafforzando le partnership con i Paesi in crescita, l’Europa ha la capacità di rimanere un attore di primo piano, anche in un contesto di popolazione meno numerosa e più anziana. Occorre però agire con urgenza e realismo, abbandonando vane speranze e facendo leva sui reali punti di forza del continente.
Come base di discussione, il policy brief Markets, migrants, microchips: European power in a world of demographic change a cura di Alberto Rizzi.
Il formato consiste in un lunch in forma riservata, in lingua italiana e secondo le regole Chatham House. Ha partecipato un gruppo selezionato di policy makers, opinion shapers ed esperti di politica estera italiana ed europea.
L’evento è stato organizzato con il gentile supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CSF.
Agenda
Davide Bergami, Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per le questioni economico finanziarie
Luiza Bialasiewicz, Professoressa Ordinaria e Direttrice della Ca’ Foscari School for International Education, Università Ca’ Foscari
Mario Nava, Direttore Generale, Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione (DG EMPL), Commissione Europea
Alberto Rizzi, Policy Fellow, ECFR Roma e Geoeconomics & Tech Initiative
Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore
Modera: Teresa Coratella, Vicedirettrice e Policy Fellow, ECFR Roma