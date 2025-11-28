Il Circolo dell’ECFR – Demografia e Competizione Internazionale: Il ruolo dell’Europa nel mondo di domani

Il tema di questa edizione de Il Circolo dell’ECFR è la transizione demografica, che pone l’Italia e l’Europa di fronte a una sfida esistenziale per il loro futuro sulla scena globale. Un continente sempre più anziano e con un saldo demografico negativo rischia concretamente di retrocedere a una posizione secondaria nei nuovi equilibri economici e geopolitici. La rapida crescita della popolazione in Asia e Africa sta irreversibilmente modificando gli equilibri mondiali. Tuttavia, l’Europa non può e non deve rassegnarsi a un futuro di irrilevanza. È necessario un cambio di paradigma: sfruttando appieno le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico, gestendo in modo strategico i flussi migratori e rafforzando le partnership con i Paesi in crescita, l’Europa ha la capacità di rimanere un attore di primo piano, anche in un contesto di popolazione meno numerosa e più anziana. Occorre però agire con urgenza e realismo, abbandonando vane speranze e facendo leva sui reali punti di forza del continente.