Countering disinformation as a global challenge
– , Berlin time (CET, UTC+1)
Venue: Istituto Polacco di Roma, Via Vittoria Colonna 1, Rome
This international conference discusses the main aspects of disinformation as a global challenge. It has been organised by the Embassy of the Republic of Poland in Rome in cooperation with the Embassy of Estonia in Rome; the Embassy of Republic of Latvia in Rome; the Embassy of Republic of Lithuania in Rome; the Embassy of Ukraine in Rome; the European Council of Foreign Relations (ECFR); the Italian Federation for Human Rights (FIDU) and the Rome Polish Institute.
Agenda
- Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
“Rafforzare gli anticorpi della società: le politiche pubbliche a sostegno dell’integrità del sistema informativo e del pluralismo”
- Alessandro De Pedys – Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
“Processi elettorali e manipolazione informativa: la disinformazione nel 2024, anno di ‘super elezioni”
- Stefania Battistini – giornalista, inviata del Tg1 RAI
“L’impatto della propaganda sulla libertà di stampa”
- Mattia Caniglia – analista, Global Disinformation Index
“From Moscow with Deception: Russian covert influence strategy in Africa”
- Matteo Pugliese – analista, debunk.eu
“Moldova a textbook case of Russian FIMI and active measures”
- Tiina Ilsen – stratcom expert, PractNet, Estonia
“Impact of societal resilience in countering disinformation: Lessons learned from Georgia”
- Viktor Denisenko – Head of Centre for Communication Influences and Propaganda Research, Vilnius University, Faculty of Communication
“Inside the chaos of disinformation: the essence of modern Russian propaganda”
- Viktors Makarovs – Special Envoy on Digital Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Latvia
“From Disinformation to Information Integrity: A Look Back and Look Ahead”
MODERA: Teresa Coratella, European Council on Foreign Relations